2026 NCAA Baseball Tournament: TV networks, broadcast teams set for Regional action
The complete 2026 NCAA Baseball Tournament bracket is set and with it, the road to the College World Series now has some well-defined pathways. Who will advance through this weekend’s NCAA Regionals to reach a Super Regional?
That much remains to be seen. But what we do know know is when and where the games will take place.
We also know where to watch the opening Regional baseball action, as well as who will be calling the games at the various host sites. ESPN has provided a complete list of the broadcast crews and commentator teams for this weekend’s Regional matchups. We break down the locations, schedule and broadcast teams below.
Los Angeles Regional
Broadcast Team
Roxy Bernstein
Wes Clements
Schedule
Friday: Saint Mary’s vs. No. 1 UCLA – 3 p.m. (ESPNU)
Friday: Cal Poly vs. Virginia Tech – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Atlanta Regional
Broadcast Team
Mike Ferrin
Gaby Sanchez
Baseball Schedule
Friday: UIC vs. No. 2 Georgia Tech – 12 p.m. (ACC Network)
Friday: The Citadel vs. Oklahoma – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Athens Regional
Broadcast Team
Dave Neal
Gordon Beckham
Schedule
Friday: Liberty vs. Boston College – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: LIU vs. No. 3 Georgia – 7 p.m. (SEC Network)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Auburn Regional
Broadcast Team
Mark Neely
Gregg Olson
Schedule
Friday: Milwaukee vs. No. 4 Auburn – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Central Connecticut vs. NC State – 6 p.m. (ESPNU)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 3 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 8 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Chapel Hill Regional
Broadcast Team
Mike Monaco
Ben McDonald
Baseball Schedule
Friday: East Carolina vs. Tennessee – 12 p.m. (ESPNU)
Friday: VCU vs. No. 5 North Carolina – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m. (ESPN2)
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Austin Regional
Broadcast Team
Roy Philpott
Keith Moreland
Schedule
Friday: Holy Cross vs. No. 6 Texas – 1 p.m. (SEC Network)
Friday: Tarleton State vs. UC Santa Barbara – 6 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 2 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 7 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Tuscaloosa Regional
Broadcast Team
Derek Jones
Jared Mitchell
Schedule
Friday: USC Upstate vs. Oklahoma State – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Alabama State vs. No. 7 Alabama – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 2 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 7 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Gainesville Regional
Broadcast Team
Eric Frede
Lance Cormier
Baseball Schedule
Friday: Rider vs. No. 8 Florida – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Troy vs. Miami – 6 p.m. (ACC Network)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Hattiesburg Regional
Broadcast Team
Kevin Fitzgerald
Bobby Moranda
Schedule
Friday: Little Rock vs. No. 9 Southern Miss – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Jacksonville State vs. Virginia – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Tallahassee Regional
Broadcast Team
Daron Vaught
Devon Travis
Schedule
Friday: St. John’s vs. No. 10 Florida State – 3 p.m. (ACCN)
Friday: Northern Illinois vs. Coastal Carolina – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Eugene Regional
Broadcast Team
Clay Matvick
David Aardsma
Baseball Schedule
Friday: Washington State vs. Oregon State – 3 p.m. (ESPN+)
Friday: Yale vs. No. 11 Oregon – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
College Station Regional
Broadcast Team
Richard Cross
Todd Walker
Schedule
Friday: Lamar vs. No. 12 Texas A&M – 4 p.m. (ESPN+)
Friday: Texas State vs. USC – 9 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Lincoln Regional
Broadcast Team
Karl Ravech
Kyle Peterson
Schedule
Friday: South Dakota State vs. No. 13 Nebraska – 4 p.m. (ESPN+)
Friday: Arizona State vs. Ole Miss – 9 p.m. (ESPNU)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 3 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 8 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Starkville Regional
Broadcast Team
Jack Kizer
Jack DeLongchamps
Baseball Schedule
Friday: Lipscomb vs. No. 14 Mississippi State – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Louisiana vs. Cincinnati – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Lawrence Regional
Broadcast Team
Victor Rojas
Connor Wanhanen
Schedule
Friday: Northeastern vs. No. 15 Kansas – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Missouri State vs. Arkansas – 6 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD
Morgantown Regional
Broadcast Team
Tom Hart
Jensen Lewis
Schedule
Friday: Kentucky vs. Wake Forest – 12 p.m. (ESPN2)
Friday: Binghamton vs. No. 16 West Virginia – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD