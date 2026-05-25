2026 NCAA Baseball Tournament: TV networks, broadcast teams set for Regional action

FaceProfileby: Thomas Goldkamp2 hours ago

The complete 2026 NCAA Baseball Tournament bracket is set and with it, the road to the College World Series now has some well-defined pathways. Who will advance through this weekend’s NCAA Regionals to reach a Super Regional?

That much remains to be seen. But what we do know know is when and where the games will take place.

We also know where to watch the opening Regional baseball action, as well as who will be calling the games at the various host sites. ESPN has provided a complete list of the broadcast crews and commentator teams for this weekend’s Regional matchups. We break down the locations, schedule and broadcast teams below.

Los Angeles Regional

Broadcast Team
Roxy Bernstein
Wes Clements

Schedule
Friday: Saint Mary’s vs. No. 1 UCLA – 3 p.m. (ESPNU)
Friday: Cal Poly vs. Virginia Tech – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Atlanta Regional

Broadcast Team
Mike Ferrin
Gaby Sanchez

Baseball Schedule
Friday: UIC vs. No. 2 Georgia Tech – 12 p.m. (ACC Network)
Friday: The Citadel vs. Oklahoma – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Athens Regional

Broadcast Team
Dave Neal
Gordon Beckham

Schedule
Friday: Liberty vs. Boston College – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: LIU vs. No. 3 Georgia – 7 p.m. (SEC Network)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Auburn Regional

Broadcast Team
Mark Neely
Gregg Olson

Schedule
Friday: Milwaukee vs. No. 4 Auburn – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Central Connecticut vs. NC State – 6 p.m. (ESPNU)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 3 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 8 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Chapel Hill Regional

Broadcast Team
Mike Monaco
Ben McDonald

Baseball Schedule
Friday: East Carolina vs. Tennessee – 12 p.m. (ESPNU)
Friday: VCU vs. No. 5 North Carolina – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m. (ESPN2)
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Austin Regional

Broadcast Team
Roy Philpott
Keith Moreland

Schedule
Friday: Holy Cross vs. No. 6 Texas – 1 p.m. (SEC Network)
Friday: Tarleton State vs. UC Santa Barbara – 6 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 2 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 7 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Tuscaloosa Regional

Broadcast Team
Derek Jones
Jared Mitchell

Schedule
Friday: USC Upstate vs. Oklahoma State – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Alabama State vs. No. 7 Alabama – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 2 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 7 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Gainesville Regional

Broadcast Team
Eric Frede
Lance Cormier

Baseball Schedule
Friday: Rider vs. No. 8 Florida – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Troy vs. Miami – 6 p.m. (ACC Network)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Hattiesburg Regional

Broadcast Team
Kevin Fitzgerald
Bobby Moranda

Schedule
Friday: Little Rock vs. No. 9 Southern Miss – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Jacksonville State vs. Virginia – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Tallahassee Regional

Broadcast Team
Daron Vaught
Devon Travis

Schedule
Friday: St. John’s vs. No. 10 Florida State – 3 p.m. (ACCN)
Friday: Northern Illinois vs. Coastal Carolina – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Eugene Regional

Broadcast Team
Clay Matvick
David Aardsma

Baseball Schedule
Friday: Washington State vs. Oregon State – 3 p.m. (ESPN+)
Friday: Yale vs. No. 11 Oregon – 8 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

College Station Regional

Broadcast Team
Richard Cross
Todd Walker

Schedule
Friday: Lamar vs. No. 12 Texas A&M – 4 p.m. (ESPN+)
Friday: Texas State vs. USC – 9 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 4 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 9 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Lincoln Regional

Broadcast Team
Karl Ravech
Kyle Peterson

Schedule
Friday: South Dakota State vs. No. 13 Nebraska – 4 p.m. (ESPN+)
Friday: Arizona State vs. Ole Miss – 9 p.m. (ESPNU)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 3 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 8 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Starkville Regional

Broadcast Team
Jack Kizer
Jack DeLongchamps

Baseball Schedule
Friday: Lipscomb vs. No. 14 Mississippi State – 2 p.m. (ESPN+)
Friday: Louisiana vs. Cincinnati – 7 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 4 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 9 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 3 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 8 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Lawrence Regional

Broadcast Team
Victor Rojas
Connor Wanhanen

Schedule
Friday: Northeastern vs. No. 15 Kansas – 1 p.m. (ESPN+)
Friday: Missouri State vs. Arkansas – 6 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 1 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 6 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 1 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 6 p.m.
Monday: If Necessary – TBD

Morgantown Regional

Broadcast Team
Tom Hart
Jensen Lewis

Schedule
Friday: Kentucky vs. Wake Forest – 12 p.m. (ESPN2)
Friday: Binghamton vs. No. 16 West Virginia – 5 p.m. (ESPN+)
Saturday: G1 Loser vs. G2 Loser – 12 p.m.
Saturday: G1 Winner vs. G2 Winner – 5 p.m.
Sunday: G3 Winner vs. G4 Loser – 12 p.m.
Sunday: G4 Winner vs. G5 Winner – 5 p.m.
Monday: If Necessary – TBD