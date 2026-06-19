'We're coming in with something': Marquis Bryant talks about his plans for Kentucky

Rivals Football Recruiting
RECOMMENDATIONS
Curated by editors · personalized to your reading
- ON3 NBA DRAFT2026 NBA Draft: CBS Sports releases updated First Round mock draft after last-second developments
- ON3 NBA DRAFT2026 NBA Draft: ESPN lists final Top 100 big board of player prospects
- ON3 FOOTBALLBig Ten, SEC release new statement on Protect College Sports Act in response to Maria Cantwell comments
- ON3 FOOTBALLGreg Sankey pushes back on updated super league restriction in Protect College Sports Act
More Kentucky Wildcats News
ON3 FOOTBALL
Paul Finebaum calls out politicians behind Protect College Sports Act 'out to get' Big Ten, SEC
ON3 NBA DRAFT
2026 NBA Mock Draft 4.0: Projecting all 60 picks as AJ Dybantsa, Darryn Peterson debate continues
ON3 NBA DRAFT
2026 NBA Draft: CBS Sports releases updated mock draft, predictions for all 30 First Round picks
RIVALS FOOTBALL RECRUITING
Calling My Shot: On Midwest 4-stars, new Big Ten and SEC predictions
FOOTBALL