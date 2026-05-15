2026 NCAA Softball Tournament Bracket: Updated matchups, scores, schedule
With the bracket in place, the 2026 NCAA Softball Tournament will begin Friday. Regional action gets the race to the WCWS started.
The top 16 seeds play host in the regional round, led by No. 1 overall team Alabama. The Crimson Tide enter the NCAA Tournament with a 49-7 overall record, including a 19-5 mark in SEC play, to become the top team in the bracket. Alabama will start regional play against USC Upstate.
Regionals run May 15-17, followed by Super Regionals May 21-24. From there, the last eight teams standing will head to Oklahoma City for the Women’s College World Series. On3 is tracking the 2026 NCAA Softball Tournament with scores and the updated schedule.
NCAA Softball Tournament: Tuscaloosa Regional
Friday:
Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate | 1 p.m. | SEC Network
Game 2: Belmont vs. Southeastern Louisiana | 3:30 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
NCAA Softball Tournament: Baton Rouge Regional
Friday:
Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama | 4 p.m. | ESPN+
Game 2: Akron vs. No. 16 LSU | 6:30 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Los Angeles Regional
Friday:
Game 1: USC vs. Cal State Fullerton | 7:30 p.m. | ESPN+
Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA | 10 p.m. | ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tallahassee Regional
Friday:
Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson | 12 p.m. | ESPNU
Game 2: Jacksonville State vs. UCF | 2:30 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lincoln Regional
Friday:
Game 1: Louisville vs. Grand Canyon | 4 p.m. | ESPNU
Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota | 6:30 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Stillwater Regional
Friday:
Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | 4:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Princeton vs. Stanford | 2 p.m. | ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Fayetteville Regional
Friday:
Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham | 5:30 p.m. | ESPN+
Game 2: USF vs. Washington | 8 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Durham Regional
Friday:
Game 1: Arizona vs. Marshall | 2:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Howard vs. No. 12 Duke | 12 p.m. | ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Austin Regional
Friday:
Game 1: Wisconsin vs. Baylor | 1:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas | 4 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
College Station Regional
Friday:
Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn | 2 p.m. | ESPN2
Game 2: McNeese vs. Arizona State | 4:30 p.m. | ESPN+
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Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Knoxville Regional
Friday:
Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky | 5:30 p.m. | SEC Network
Game 2: Indiana vs. Virginia | 8 p.m. | ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Athens Regional
Friday:
Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro | 4:30 p.m. | ACC Network
Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia | 7 p.m. | ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Norman Regional
Friday:
Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton | 3:30 p.m. | SEC Network
Game 2: Michigan vs. Kansas | 6 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Eugene Regional
Friday:
Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary’s | 7:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon | 10 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Gainesville Regional
Friday:
Game 1: Georgia Tech vs. Texas State | 1:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida | 11 a.m. | SEC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lubbock Regional
Friday:
Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist | 4:30 p.m. | ESPN+
Game 2: Boston vs. Ole Miss | 2 p.m. | ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Sunday:
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6