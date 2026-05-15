2026 NCAA Softball Tournament Bracket: Updated matchups, scores, schedule

With the bracket in place, the 2026 NCAA Softball Tournament will begin Friday. Regional action gets the race to the WCWS started.

The top 16 seeds play host in the regional round, led by No. 1 overall team Alabama. The Crimson Tide enter the NCAA Tournament with a 49-7 overall record, including a 19-5 mark in SEC play, to become the top team in the bracket. Alabama will start regional play against USC Upstate.

Regionals run May 15-17, followed by Super Regionals May 21-24. From there, the last eight teams standing will head to Oklahoma City for the Women’s College World Series. On3 is tracking the 2026 NCAA Softball Tournament with scores and the updated schedule.

NCAA Softball Tournament: Tuscaloosa Regional

Friday:

Game 1: No. 1 Alabama vs. USC Upstate | 1 p.m. | SEC Network

Game 2: Belmont vs. Southeastern Louisiana | 3:30 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

NCAA Softball Tournament: Baton Rouge Regional

Friday:

Game 1: Virginia Tech vs. South Alabama | 4 p.m. | ESPN+

Game 2: Akron vs. No. 16 LSU | 6:30 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Los Angeles Regional

Friday:

Game 1: USC vs. Cal State Fullerton | 7:30 p.m. | ESPN+

Game 2: California Baptist vs. No. 8 UCLA | 10 p.m. | ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Tallahassee Regional

Friday:

Game 1: No. 9 Florida State vs. Stetson | 12 p.m. | ESPNU

Game 2: Jacksonville State vs. UCF | 2:30 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lincoln Regional

Friday:

Game 1: Louisville vs. Grand Canyon | 4 p.m. | ESPNU

Game 2: No. 4 Nebraska vs. South Dakota | 6:30 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Stillwater Regional

Friday:

Game 1: No. 13 Oklahoma State vs. Eastern Illinois | 4:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Princeton vs. Stanford | 2 p.m. | ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Fayetteville Regional

Friday:

Game 1: No. 5 Arkansas vs. Fordham | 5:30 p.m. | ESPN+

Game 2: USF vs. Washington | 8 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Durham Regional

Friday:

Game 1: Arizona vs. Marshall | 2:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Howard vs. No. 12 Duke | 12 p.m. | ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Austin Regional

Friday:

Game 1: Wisconsin vs. Baylor | 1:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Wagner vs. No. 2 Texas | 4 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

College Station Regional

Friday:

Game 1: No. 15 Texas A&M vs. UConn | 2 p.m. | ESPN2

Game 2: McNeese vs. Arizona State | 4:30 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Knoxville Regional

Friday:

Game 1: No. 7 Tennessee vs. Northern Kentucky | 5:30 p.m. | SEC Network

Game 2: Indiana vs. Virginia | 8 p.m. | ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Athens Regional

Friday:

Game 1: Clemson vs. UNC Greensboro | 4:30 p.m. | ACC Network

Game 2: Charleston vs. No. 10 Georgia | 7 p.m. | ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Norman Regional

Friday:

Game 1: No. 3 Oklahoma vs. Binghamton | 3:30 p.m. | SEC Network

Game 2: Michigan vs. Kansas | 6 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Eugene Regional

Friday:

Game 1: Mississippi State vs. Saint Mary’s | 7:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Idaho State vs. No. 14 Oregon | 10 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Gainesville Regional

Friday:

Game 1: Georgia Tech vs. Texas State | 1:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Florida A&M vs. No. 6 Florida | 11 a.m. | SEC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lubbock Regional

Friday:

Game 1: No. 11 Texas Tech vs. Marist | 4:30 p.m. | ESPN+

Game 2: Boston vs. Ole Miss | 2 p.m. | ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Sunday:

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6