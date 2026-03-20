2026 NCAA Women's Basketball Tournament: Updated bracket matchups, results, schedule, TV
The First Round of the 2026 Women’s NCAA Tournament tips off on Friday, March 20. It will run through April 5, where a National Champion will be crowned in Phoenix.
UConn has once again earned a No. 1 seed, and is seeking to become the first program to repeat as National Champions since it won four consecutive titles from 2013-2016. The Huskies are joined on the one-seed line by South Carolina, Texas, and UCLA. There has been just one No. 16 seed upset in NCAA Women’s Tournament history (No. 16 Harvard def. No. 1 Stanford 71-67 in 1998).
Check out all of the NCAA Tournament matchups, results and pertinent information below.
Round of 64
Regional 1 (Fort Worth)
No. 1 UConn vs. No. 16 UTSA | March 21, 3:00 PM ET (ABC)
No. 8 Iowa State vs. No. 9 Syracuse | March 21, 5:30 PM ET (ESPN2)
No. 5 Maryland vs. No. 12 Murray State | March 20, 3:00 PM ET (ESPNU)
No. 4 North Carolina vs. No. 13 Western Illinois | March 20, 5:30 PM ET (ESPNEWS)
No. 6 Notre Dame vs. No. 11 Fairfield | March 21, 2:00 PM ET (ESPN)
No. 3 Ohio State vs. No. 14 Howard | March 21, 11:30 AM ET (ESPN2)
No. 7 Illinois vs. No. 10 Colorado | March 21, 9:30 PM ET (ESPN2)
No. 2 Vanderbilt vs. No. 15 High Point | March 21, 7:00 PM ET (ESPNEWS)
Regional 2 (Sacramento)
No. 1 UCLA vs. No. 16 Cal Baptist | March 21, 10:00 PM ET (ESPN)
No. 8 Oklahoma State vs. No. 9 Princeton | March 21, 7:30 PM ET (ESPN2)
No. 5 Ole Miss vs. No. 12 Gonzaga | March 20, 3:30 PM ET (ESPN2)
No. 4 Minnesota vs. No. 13 Green Bay | March 20, 6:00 PM ET (ESPNU)
No. 6 Baylor vs. No. 11 Nebraska | March 20, 2:00 PM ET (ESPN)
No. 3 Duke vs. No. 14 Charleston | March 20, 11:30 AM ET (ESPN2)
No. 7 Texas Tech vs. No. 10 Villanova | March 20, 8:30 PM ET (ESPNU)
No. 2 LSU vs. No. 15 Jacksonville | March 20, 6:00 PM ET (ESPN)
Regional 3 (Fort Worth)
No. 1 Texas vs. No. 16 Missouri State | March 20, 4:00 PM ET (ESPN)
No. 8 Oregon vs. No. 9 Virginia Tech | March 20, 1:30 PM ET (ESPN2)
No. 5 Kentucky vs. No. 12 James Madison | March 21, 2:30 PM ET (ESPNU)
No. 4 West Virginia vs. No. 13 Miami (OH) | March 21, 5:00 PM ET (ESPNU)
No. 6 Alabama vs. No. 11 Rhode Island | March 21, 2:30 PM ET (ESPNEWS)
No. 3 Louisville vs. No. 14 Vermont | March 21, 12:00 PM ET (ESPN)
No. 7 NC State vs. No. 10 Tennessee | March 20, 8:00 PM ET (ESPN)
No. 2 Michigan vs. No. 15 Holy Cross | March 20, 5:30 PM ET (ESPN2)
Regional 4 (Sacramento)
No. 1 South Carolina vs. No. 16 Southern | March 21, 1:00 PM ET (ABC)
No. 8 Clemson vs. No. 9 USC | March 21, 3:30 PM ET (ESPN2)
No. 5 Michigan State vs. No. 12 Colorado State | March 20, 7:30 PM ET (ESPNEWS)
No. 4 Oklahoma vs. No. 13 Idaho | March 20, 10:00 PM ET (ESPN)
No. 6 Washington vs. No. 11 South Dakota State | March 20, 2:30 PM ET (ESPNEWS)
No. 3 TCU vs. No. 14 UC San Diego | March 20, 12:00 PM ET (ESPN)
No. 7 Georgia vs. No. 10 Virginia | March 21, 1:30 PM ET (ESPN2)
No. 2 Iowa vs. No. 15 Fairleigh Dickinson | March 21, 4:00 PM ET (ESPN)