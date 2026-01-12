On3's women's basketball Top 25: Week 10

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change a lot, especially early in the season. It’s based on a variety of factors, but mostly:

Results

Resume

Head-to-heads

Strength of schedule

I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.

1. UConn

Results: Wins over St. John’s and Creighton

Next up: vs. Villanova on Thursday

2. Texas

Results: Win over Auburn, loss to LSU

Next up: at South Carolina on Thursday, vs. Texas A&M on Sunday

3. UCLA

Results: Win over Nebraska

Next up: at Minnesota on Wednesday, vs. Maryland on Sunday

4. South Carolina

Results: Wins over Arkansas and Georgia

Next up: vs. Texas on Thursday, at Coppin State on Sunday

5. Kentucky

Results: Loss to Alabama, win over Oklahoma

Next up: vs. Florida on Thursday, at Mississippi State on Sunday

6. LSU

Results: Wins over Georgia and Texas

Next up: at Oklahoma on Sunday

7. Vanderbilt

Results: Wins over Missouri and Texas A&M

Next up: at Mississippi State on Thursday

8. Louisville

Results: Wins over Miami and Pitt

Next up: at Notre Dame on Thursday, at NC State on Sunday

9. Ohio State

Results: Wins over Illinois and Maryland

Next up: vs. Penn State on Wednesday

10. TCU

Results: Wins over Oklahoma State and Arizona State

Next up: at West Virginia on Wednesday, vs. Arizona on Saturday

11. Ole Miss

Results: Wins over Oklahoma and Mississippi State

Next up: at Georgia on Sunday

12. Oklahoma

Results: Losses to Ole Miss and Kentucky

Next up: vs. LSU on Sunday

13. Michigan State

Results: Wins over Washington and Oregon

Next up: vs. Nebraska on Thursday, at Iowa on Sunday

14. Iowa

Results: Wins over Northwestern and Indiana

Next up: vs. Oregon on Thursday, vs. Michigan State on Sunday

15. Texas Tech

Results: Wins over West Virginia and Cincinnati

Next up: vs. Houston on Tuesday, vs. Kansas State on Saturday

16. Alabama

Results: Win over Kentucky

Next up: at Missouri on Monday, at Auburn on Thursday, vs. Tennessee on Sunday

17. Baylor

Results: Wins over Colorado and Kansas

Next up: at Utah on Wednesday, at BYU on Saturday

18. Maryland

Results: Win over Rutgers, loss to Ohio State

Next up: at USC on Thursday, at UCLA on Saturday

19. Michigan

Results: Wins over Penn State and Wisconsin

Next up: vs. Illinois on Thursday

20. Iowa State

Results: Losses to Cincinnati and West Virginia

Next up: at Colorado on Wednesday, at Oklahoma State on Sunday

21. Illinois

Results: Loss to Ohio State, win over Penn State

Next up: at Michigan on Thursday, vs. Northwestern on Sunday

22. Tennessee

Results: Wins over Mississippi State and Arkansas

Next up: at Alabama on Sunday

23. Princeton

Results: Win over Yale

Next up: vs. Dartmouth on Saturday

24. West Virginia

Results: Loss to Texas Tech, win over Iowa State

Next up: vs. TCU on Wednesday, at Cincinnati on Sunday

25. Duke

Results: Wins over Cal and Stanford

Next up: vs. Virginia on Thursday, vs. Georgia Tech on Sunday