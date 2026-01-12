On3's women's basketball Top 25: Week 10
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change a lot, especially early in the season. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.
1. UConn
Results: Wins over St. John’s and Creighton
Next up: vs. Villanova on Thursday
2. Texas
Results: Win over Auburn, loss to LSU
Next up: at South Carolina on Thursday, vs. Texas A&M on Sunday
3. UCLA
Results: Win over Nebraska
Next up: at Minnesota on Wednesday, vs. Maryland on Sunday
4. South Carolina
Results: Wins over Arkansas and Georgia
Next up: vs. Texas on Thursday, at Coppin State on Sunday
5. Kentucky
Results: Loss to Alabama, win over Oklahoma
Next up: vs. Florida on Thursday, at Mississippi State on Sunday
6. LSU
Results: Wins over Georgia and Texas
Next up: at Oklahoma on Sunday
7. Vanderbilt
Results: Wins over Missouri and Texas A&M
Next up: at Mississippi State on Thursday
8. Louisville
Results: Wins over Miami and Pitt
Next up: at Notre Dame on Thursday, at NC State on Sunday
9. Ohio State
Results: Wins over Illinois and Maryland
Next up: vs. Penn State on Wednesday
10. TCU
Results: Wins over Oklahoma State and Arizona State
Next up: at West Virginia on Wednesday, vs. Arizona on Saturday
11. Ole Miss
Results: Wins over Oklahoma and Mississippi State
Next up: at Georgia on Sunday
12. Oklahoma
Results: Losses to Ole Miss and Kentucky
Next up: vs. LSU on Sunday
13. Michigan State
Results: Wins over Washington and Oregon
Next up: vs. Nebraska on Thursday, at Iowa on Sunday
14. Iowa
Results: Wins over Northwestern and Indiana
Next up: vs. Oregon on Thursday, vs. Michigan State on Sunday
15. Texas Tech
Results: Wins over West Virginia and Cincinnati
Next up: vs. Houston on Tuesday, vs. Kansas State on Saturday
16. Alabama
Results: Win over Kentucky
Next up: at Missouri on Monday, at Auburn on Thursday, vs. Tennessee on Sunday
17. Baylor
Results: Wins over Colorado and Kansas
Next up: at Utah on Wednesday, at BYU on Saturday
18. Maryland
Results: Win over Rutgers, loss to Ohio State
Next up: at USC on Thursday, at UCLA on Saturday
19. Michigan
Results: Wins over Penn State and Wisconsin
Next up: vs. Illinois on Thursday
20. Iowa State
Results: Losses to Cincinnati and West Virginia
Next up: at Colorado on Wednesday, at Oklahoma State on Sunday
21. Illinois
Results: Loss to Ohio State, win over Penn State
Next up: at Michigan on Thursday, vs. Northwestern on Sunday
22. Tennessee
Results: Wins over Mississippi State and Arkansas
Next up: at Alabama on Sunday
23. Princeton
Results: Win over Yale
Next up: vs. Dartmouth on Saturday
24. West Virginia
Results: Loss to Texas Tech, win over Iowa State
Next up: vs. TCU on Wednesday, at Cincinnati on Sunday
25. Duke
Results: Wins over Cal and Stanford
Next up: vs. Virginia on Thursday, vs. Georgia Tech on Sunday