Skip to main content
Join Now

On3's women's basketball Top 25: Week eight

Talia-HS-white-300x300by: Talia Goodman10 hours agoTaliaGoodmanWBB

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change a lot, especially early in the season. It’s based on a variety of factors, but mostly:

  • Results
  • Resume
  • Head-to-heads
  • Strength of schedule

1. Texas

Results: Win over SE Louisiana

Next up: at Missouri on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday

2. UConn

Results: Win over Butler

Next up: at Providence on Wednesday, vs. Seton Hall on Saturday

3. UCLA

Results: Win over Ohio State

Next up: at Penn State on Wednesday, vs. USC on Saturday

4. South Carolina

Results: Win over Providence

Next up: vs. Alabama on Thursday, at Florida on Sunday

5. Maryland

Results: N/A

Next up: vs. Wisconsin on Monday, at Illinois on Thursday, vs. Indiana on Sunday

6. Iowa State

Results: N/A

Next up: at Houston on Wednesday, vs. Baylor on Sunday

7. LSU

Results: Win over Alabama State

Next up: vs. Kentucky on Thursday, at Vanderbilt on Sunday

8. Michigan

Results: N/A

Next up: at Oregon on Monday, at Washington on Thursday

9. TCU

Results: N/A

Next up: at BYU on Wednesday, at Utah on Saturday

10. Kentucky

Results: Win over Hofstra

Next up: at LSU on Thursday, vs. Missouri on Sunday

11. Louisville

Results: N/A

Next up: vs. SMU on Thursday, vs. Virginia Tech on Sunday

12. Oklahoma

Results: N/A

Next up: at Texas A&M on Thursday, vs. Mississippi State on Sunday

13. Iowa

Results: Win over Penn State

Next up: vs. Nebraska on Thursday

14. North Carolina

Results: N/A

Next up: at Boston College on Monday, vs. Cal on Thursday, vs. Stanford on Sunday

15. Vanderbilt

Results: Win over Stonehill

Next up: at Arkansas on Thursday, vs. LSU on Sunday

16. USC

Results: N/A

Next up: at Nebraska on Monday, at UCLA on Saturday

17. Princeton

Results: N/A

Next up: at Penn on Saturday

18. Ohio State

Results: Loss to UCLA

Next up: at Purdue on Wednesday, vs. Rutgers on Sunday

19. Texas Tech

Results: N/A

Next up: vs. UCF on Wednesday, vs. Arizona on Saturday

20. Michigan State

Results: Wins over Ole Miss and Rutgers

Next up: at Indiana on Thursday, vs. Illinois on Sunday

21. Ole Miss

Results: Loss to Michigan State, win over Alcorn State

Next up: vs. Georgia on Thursday, at Texas on Sunday

22. Notre Dame

Results: N/A

Next up: vs. Pitt on Monday, at Georgia Tech on Thursday, at Duke on Sunday

23. Tennessee

Results: Win over USI

Next up: vs. Florida on Thursday, at Auburn on Sunday

24. Stanford

Results: Win over Cornell

Next up: at NC State on Thursday, at UNC on Sunday

25. Nebraska

Results: N/A

Next up: vs. USC on Monday, at Iowa on Thursday, vs. Purdue on Sunday