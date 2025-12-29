On3's women's basketball Top 25: Week eight
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change a lot, especially early in the season. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
1. Texas
Results: Win over SE Louisiana
Next up: at Missouri on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday
2. UConn
Results: Win over Butler
Next up: at Providence on Wednesday, vs. Seton Hall on Saturday
3. UCLA
Results: Win over Ohio State
Next up: at Penn State on Wednesday, vs. USC on Saturday
4. South Carolina
Results: Win over Providence
Next up: vs. Alabama on Thursday, at Florida on Sunday
5. Maryland
Results: N/A
Next up: vs. Wisconsin on Monday, at Illinois on Thursday, vs. Indiana on Sunday
6. Iowa State
Results: N/A
Next up: at Houston on Wednesday, vs. Baylor on Sunday
7. LSU
Results: Win over Alabama State
Next up: vs. Kentucky on Thursday, at Vanderbilt on Sunday
8. Michigan
Results: N/A
Next up: at Oregon on Monday, at Washington on Thursday
9. TCU
Results: N/A
Next up: at BYU on Wednesday, at Utah on Saturday
10. Kentucky
Results: Win over Hofstra
Next up: at LSU on Thursday, vs. Missouri on Sunday
11. Louisville
Results: N/A
Next up: vs. SMU on Thursday, vs. Virginia Tech on Sunday
12. Oklahoma
Results: N/A
Next up: at Texas A&M on Thursday, vs. Mississippi State on Sunday
13. Iowa
Results: Win over Penn State
Next up: vs. Nebraska on Thursday
14. North Carolina
Results: N/A
Next up: at Boston College on Monday, vs. Cal on Thursday, vs. Stanford on Sunday
15. Vanderbilt
Results: Win over Stonehill
Next up: at Arkansas on Thursday, vs. LSU on Sunday
16. USC
Results: N/A
Next up: at Nebraska on Monday, at UCLA on Saturday
17. Princeton
Results: N/A
Next up: at Penn on Saturday
18. Ohio State
Results: Loss to UCLA
Next up: at Purdue on Wednesday, vs. Rutgers on Sunday
19. Texas Tech
Results: N/A
Next up: vs. UCF on Wednesday, vs. Arizona on Saturday
20. Michigan State
Results: Wins over Ole Miss and Rutgers
Next up: at Indiana on Thursday, vs. Illinois on Sunday
21. Ole Miss
Results: Loss to Michigan State, win over Alcorn State
Next up: vs. Georgia on Thursday, at Texas on Sunday
22. Notre Dame
Results: N/A
Next up: vs. Pitt on Monday, at Georgia Tech on Thursday, at Duke on Sunday
23. Tennessee
Results: Win over USI
Next up: vs. Florida on Thursday, at Auburn on Sunday
24. Stanford
Results: Win over Cornell
Next up: at NC State on Thursday, at UNC on Sunday
25. Nebraska
Results: N/A
Next up: vs. USC on Monday, at Iowa on Thursday, vs. Purdue on Sunday