On3's women's college basketball Top 25

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:

Results

Resume

Head-to-heads

Strength of schedule

I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.

1. UConn

Last week: Wins over Creighton and Marquette

Next up: at Villanova on Wednesday, vs. Providence on Sunday

2. UCLA

Last week: Wins over Michigan State and Indiana

Next up: vs. Washington on Thursday, vs. Wisconsin on Sunday

3. South Carolina

Last week: Win over LSU

Next up: at Alabama on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday

4. Texas

Last week: Loss to Vanderbilt, win over Tennessee

Next up: at Arkansas on Thursday, vs. Mississippi State on Sunday

5. Vanderbilt

Last week: Wins over Oklahoma and Texas, loss to Georgia

Next up: vs. Kentucky on Sunday

6. LSU

Last week: Loss to South Carolina

Next up: at Ole Miss on Thursday, vs. Missouri on Sunday

7. Louisville

Last week: Wins over Wake Forest and Florida State

Next up: vs. Virginia on Sunday

8. Michigan

Last week: Wins over Northwestern and Michigan State

Next up: at Iowa on Sunday

9. Oklahoma

Last week: Loss to Vanderbilt, wins over Florida and Alabama

Next up: at Georgia on Thursday, vs. Tennessee on Sunday

10. Duke

Last week: Win over North Carolina

Next up: vs. NC State on Thursday, at Clemson on Sunday

11. Ohio State

Last week: Loss to Maryland

Next up: at Minnesota on Wednesday, vs. USC on Sunday

12. TCU

Last week: Wins over Baylor and West Virginia

Next up: at Houston on Wednesday, vs. Iowa State on Sunday

13. Iowa

Last week: Win over Washington

Next up: at Nebraska on Monday, at Purdue on Thursday, vs. Michigan on Sunday

14. Maryland

Last week: Wins over Penn State and Ohio State

Next up: vs. Purdue on Sunday

15. Kentucky

Last week: Loss to Texas, wins over Texas A&M and Ole Miss

Next up: at Vanderbilt on Sunday

16. Michigan State

Last week: Losses to UCLA and Michigan

Next up: vs. Northwestern on Wednesday, at Minnesota on Sunday

17. Ole Miss

Last week: Win over Arkansas, loss to Kentucky

Next up: vs. Tennessee on Tuesday, vs. LSU on Thursday, at South Carolina on Sunday

18. Baylor

Last week: Loss to TCU, win over UCF

Next up: at Texas Tech on Wednesday, vs. Arizona on Saturday

19. Tennessee

Last week: Win over Missouri, loss to Texas

Next up: at Ole Miss on Tuesday, vs. Texas A&M on Thursday, at Oklahoma on Sunday

20. West Virginia

Last week: Win over UCF, loss to TCU

Next up: vs. Oklahoma State on Saturday

21. Texas Tech

Last week: Win over Kansas, loss to Oklahoma State

Next up: vs. Baylor on Wednesday, at Colorado on Saturday

22. Minnesota

Last week: Wins over Nebraska and Wisconsin

Next up: vs. Ohio State on Wednesday, vs. Michigan State on Sunday

23. Georgia

Last week: Loss to Mississippi State, win over Vanderbilt

Next up: vs. Oklahoma on Thursday

24. Alabama

Last week: Loss to Oklahoma

Next up: vs. South Carolina on Thursday, at Florida on Sunday

25. North Carolina

Last week: Win over SMU, loss to Duke

Next up: at Virginia Tech on Thursday, vs. Pitt on Sunday