On3's women's college basketball Top 25
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.
1. UConn
Last week: Wins over Creighton and Marquette
Next up: at Villanova on Wednesday, vs. Providence on Sunday
2. UCLA
Last week: Wins over Michigan State and Indiana
Next up: vs. Washington on Thursday, vs. Wisconsin on Sunday
3. South Carolina
Last week: Win over LSU
Next up: at Alabama on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday
4. Texas
Last week: Loss to Vanderbilt, win over Tennessee
Next up: at Arkansas on Thursday, vs. Mississippi State on Sunday
5. Vanderbilt
Last week: Wins over Oklahoma and Texas, loss to Georgia
Next up: vs. Kentucky on Sunday
6. LSU
Last week: Loss to South Carolina
Next up: at Ole Miss on Thursday, vs. Missouri on Sunday
7. Louisville
Last week: Wins over Wake Forest and Florida State
Next up: vs. Virginia on Sunday
8. Michigan
Last week: Wins over Northwestern and Michigan State
Next up: at Iowa on Sunday
9. Oklahoma
Last week: Loss to Vanderbilt, wins over Florida and Alabama
Next up: at Georgia on Thursday, vs. Tennessee on Sunday
10. Duke
Last week: Win over North Carolina
Next up: vs. NC State on Thursday, at Clemson on Sunday
11. Ohio State
Last week: Loss to Maryland
Next up: at Minnesota on Wednesday, vs. USC on Sunday
12. TCU
Last week: Wins over Baylor and West Virginia
Next up: at Houston on Wednesday, vs. Iowa State on Sunday
13. Iowa
Last week: Win over Washington
Next up: at Nebraska on Monday, at Purdue on Thursday, vs. Michigan on Sunday
14. Maryland
Last week: Wins over Penn State and Ohio State
Next up: vs. Purdue on Sunday
15. Kentucky
Last week: Loss to Texas, wins over Texas A&M and Ole Miss
Next up: at Vanderbilt on Sunday
16. Michigan State
Last week: Losses to UCLA and Michigan
Next up: vs. Northwestern on Wednesday, at Minnesota on Sunday
17. Ole Miss
Last week: Win over Arkansas, loss to Kentucky
Next up: vs. Tennessee on Tuesday, vs. LSU on Thursday, at South Carolina on Sunday
18. Baylor
Last week: Loss to TCU, win over UCF
Next up: at Texas Tech on Wednesday, vs. Arizona on Saturday
19. Tennessee
Last week: Win over Missouri, loss to Texas
Next up: at Ole Miss on Tuesday, vs. Texas A&M on Thursday, at Oklahoma on Sunday
20. West Virginia
Last week: Win over UCF, loss to TCU
Next up: vs. Oklahoma State on Saturday
21. Texas Tech
Last week: Win over Kansas, loss to Oklahoma State
Next up: vs. Baylor on Wednesday, at Colorado on Saturday
22. Minnesota
Last week: Wins over Nebraska and Wisconsin
Next up: vs. Ohio State on Wednesday, vs. Michigan State on Sunday
23. Georgia
Last week: Loss to Mississippi State, win over Vanderbilt
Next up: vs. Oklahoma on Thursday
24. Alabama
Last week: Loss to Oklahoma
Next up: vs. South Carolina on Thursday, at Florida on Sunday
25. North Carolina
Last week: Win over SMU, loss to Duke
Next up: at Virginia Tech on Thursday, vs. Pitt on Sunday