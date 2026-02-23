On3's women's college basketball Top 25

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:

Results

Resume

Head-to-heads

Strength of schedule

I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.

1. UConn

Last week: Wins over Villanova and Providence

Next up: vs. Georgetown on Thursday, at St. John’s on Sunday

2. UCLA

Last week: Wins over Washington and Wisconsin

Next up: at USC on Sunday

3. South Carolina

Last week: Wins over Alabama and Ole Miss

Next up: vs. Missouri on Thursday, at Kentucky on Sunday

4. Texas

Last week: Wins over Arkansas and Mississippi State

Next up: vs. Georgia on Thursday, at Alabama on Sunday

5. Vanderbilt

Last week: Win over Kentucky

Next up: vs. Alabama on Thursday, at Tennessee on Sunday

6. LSU

Last week: Wins over Ole Miss and Missouri

Next up: vs. Tennessee on Thursday, at Mississippi State on Sunday

7. Oklahoma

Last week: Wins over Georgia and Tennessee

Next up: vs. Arkansas on Thursday, at Missouri on Sunday

8. Louisville

Last week: Loss to Virginia

Next up: at Georgia Tech on Thursday, vs. Notre Dame on Sunday

9. Michigan

Last week: Loss to Iowa

Next up: at Ohio State on Wednesday, vs. Maryland on Saturday

10. Iowa

Last week: Wins over Nebraska, Purdue and Michigan

Next up: vs. Illinois on Thursday, at Wisconsin on Sunday

11. Ohio State

Last week: Loss to Minnesota, win over USC

Next up: vs. Michigan on Wednesday, at Michigan State on Sunday

12. TCU

Last week: Wins over Houston and Iowa State

Next up: at Cincinnati on Wednesday, vs. Baylor on Sunday

13. Duke

Last week: Win over NC State, loss to Clemson

Next up: vs. Florida State on Thursday, at UNC on Sunday

14. Maryland

Last week: Win over Purdue

Next up: vs. Northwestern on Wednesday, at Michigan on Saturday

15. Kentucky

Last week: Loss to Vanderbilt

Next up: at Auburn on Thursday, vs. South Carolina on Sunday

16. Michigan State

Last week: Wins over Northwestern and Minnesota

Next up: vs. Ohio State on Sunday

17. Ole Miss

Last week: Win over Tennessee, losses to LSU and South Carolina

Next up: vs. Florida on Thursday, vs. Texas A&M on Sunday

18. Minnesota

Last week: Win over Ohio State, loss to Michigan State

Next up: at Illinois on Sunday

19. West Virginia

Last week: Win over Oklahoma State

Next up: at UCF on Wednesday, vs. Cincinnati on Sunday

20. Texas Tech

Last week: Win over Baylor, loss to Colorado

Next up: at Kansas on Wednesday, vs. Arizona State on Sunday

21. Georgia

Last week: Loss to Oklahoma

Next up: at Auburn on Monday, at Texas on Thursday, vs. Florida on Sunday

22. Baylor

Last week: Loss to Texas Tech, win over Arizona

Next up: vs. Kansas State on Monday, at TCU on Sunday

23. Alabama

Last week: Loss to South Carolina, win over Florida

Next up: at Vanderbilt on Thursday, vs. Texas on Sunday

24. North Carolina

Last week: Wins over Virginia Tech and Pittsburgh

Next up: at Virginia on Thursday, vs. Duke on Sunday

25. Tennessee

Last week: Losses to Texas A&M and Oklahoma

Next up: at LSU on Thursday, vs. Vanderbilt on Sunday