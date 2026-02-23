On3's women's college basketball Top 25
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.
1. UConn
Last week: Wins over Villanova and Providence
Next up: vs. Georgetown on Thursday, at St. John’s on Sunday
2. UCLA
Last week: Wins over Washington and Wisconsin
Next up: at USC on Sunday
3. South Carolina
Last week: Wins over Alabama and Ole Miss
Next up: vs. Missouri on Thursday, at Kentucky on Sunday
4. Texas
Last week: Wins over Arkansas and Mississippi State
Next up: vs. Georgia on Thursday, at Alabama on Sunday
5. Vanderbilt
Last week: Win over Kentucky
Next up: vs. Alabama on Thursday, at Tennessee on Sunday
6. LSU
Last week: Wins over Ole Miss and Missouri
Next up: vs. Tennessee on Thursday, at Mississippi State on Sunday
7. Oklahoma
Last week: Wins over Georgia and Tennessee
Next up: vs. Arkansas on Thursday, at Missouri on Sunday
8. Louisville
Last week: Loss to Virginia
Next up: at Georgia Tech on Thursday, vs. Notre Dame on Sunday
9. Michigan
Last week: Loss to Iowa
Next up: at Ohio State on Wednesday, vs. Maryland on Saturday
10. Iowa
Last week: Wins over Nebraska, Purdue and Michigan
Next up: vs. Illinois on Thursday, at Wisconsin on Sunday
11. Ohio State
Last week: Loss to Minnesota, win over USC
Next up: vs. Michigan on Wednesday, at Michigan State on Sunday
12. TCU
Last week: Wins over Houston and Iowa State
Next up: at Cincinnati on Wednesday, vs. Baylor on Sunday
13. Duke
Last week: Win over NC State, loss to Clemson
Next up: vs. Florida State on Thursday, at UNC on Sunday
14. Maryland
Last week: Win over Purdue
Next up: vs. Northwestern on Wednesday, at Michigan on Saturday
15. Kentucky
Last week: Loss to Vanderbilt
Next up: at Auburn on Thursday, vs. South Carolina on Sunday
16. Michigan State
Last week: Wins over Northwestern and Minnesota
Next up: vs. Ohio State on Sunday
17. Ole Miss
Last week: Win over Tennessee, losses to LSU and South Carolina
Next up: vs. Florida on Thursday, vs. Texas A&M on Sunday
18. Minnesota
Last week: Win over Ohio State, loss to Michigan State
Next up: at Illinois on Sunday
19. West Virginia
Last week: Win over Oklahoma State
Next up: at UCF on Wednesday, vs. Cincinnati on Sunday
20. Texas Tech
Last week: Win over Baylor, loss to Colorado
Next up: at Kansas on Wednesday, vs. Arizona State on Sunday
21. Georgia
Last week: Loss to Oklahoma
Next up: at Auburn on Monday, at Texas on Thursday, vs. Florida on Sunday
22. Baylor
Last week: Loss to Texas Tech, win over Arizona
Next up: vs. Kansas State on Monday, at TCU on Sunday
23. Alabama
Last week: Loss to South Carolina, win over Florida
Next up: at Vanderbilt on Thursday, vs. Texas on Sunday
24. North Carolina
Last week: Wins over Virginia Tech and Pittsburgh
Next up: at Virginia on Thursday, vs. Duke on Sunday
25. Tennessee
Last week: Losses to Texas A&M and Oklahoma
Next up: at LSU on Thursday, vs. Vanderbilt on Sunday