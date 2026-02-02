On3's women's college basketball Top 25

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:

Results

Resume

Head-to-heads

Strength of schedule

I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.

1. UConn

Last week: Wins over Xavier and Tennessee

Next up: at DePaul on Wednesday, vs. Butler on Saturday

2. UCLA

Last week: Wins over Illinois and Iowa

Next up: vs. Rutgers on Wednesday, at Michigan on Sunday

3. South Carolina

Last week: Win over Auburn

Next up: at Texas A&M on Monday, vs. Mississippi State on Thursday, vs. Tennessee on Sunday

4. Texas

Last week: Wins over Florida and Oklahoma

Next up: vs. LSU on Thursday

5. LSU

Last week: Wins over Florida, Arkansas and Alabama

Next up: at Texas on Thursday, at Auburn on Sunday

6. Louisville

Last week: Wins over Stanford and Cal

Next up: vs. Duke on Thursday, at Syracuse on Sunday

7. Vanderbilt

Last week: Loss to Ole Miss, win over Florida

Next up: at Kentucky on Thursday

8. Iowa

Last week: Losses to USC and UCLA

Next up: vs. Minnesota on Thursday, vs. Washington on Wednesday

9. Ohio State

Last week: Wins over Wisconsin and Nebraska

Next up: at Washington on Thursday, at Oregon on Sunday

10. Oklahoma

Last week: Win over Texas A&M, loss to Texas

Next up: N/A

11. Michigan

Last week: Wins over Indiana and Michigan State

Next up: vs. Nebraska on Wednesday, vs. UCLA on Sunday

12. TCU

Last week: Win over Kansas, loss to Texas Tech

Next up: vs. Houston on Wednesday, at Colorado on Sunday

13. Michigan State

Last week: Win over Purdue, loss to Michigan

Next up: vs. Maryland on Wednesday, at Penn State on Saturday

14. Ole Miss

Last week: Win over Vanderbilt

Next up: vs. Auburn on Monday, at Alabama on Thursday

15. Baylor

Last week: Win over Houston, loss to West Virginia

Next up: at Cincinnati on Wednesday, vs. Arizona State on Saturday

16. Kentucky

Last week: Win over Arkansas

Next up: vs. Vanderbilt on Thursday

17. Tennessee

Last week: Losses to Mississippi State and UConn

Next up: at Georgia on Thursday, at South Carolina on Sunday

18. Texas Tech

Last week: Loss to Iowa State, win over TCU

Next up: at Houston on Saturday

19. Georgia

Last week: Loss to Alabama

Next up: vs. Tennessee on Thursday, at Missouri on Sunday

20. West Virginia

Last week: Loss to Utah, win over Baylor

Next up: at Colorado on Wednesday, vs. Arizona on Saturday

21. Duke

Last week: Wins over Miami and Wake Forest

Next up: at Louisville on Thursday, vs. SMU on Sunday

22. Alabama

Last week: Win over Georgia, loss to LSU

Next up: vs. Ole Miss on Thursday, at Texas A&M on Sunday

23. Maryland

Last week: Losses to Washington and Oregon

Next up: at Michigan State on Wednesday, at Nebraska on Saturday

24. Rhode Island

Last week: Win over Fordham

Next up: vs. Saint Joseph’s on Wednesday, vs. Saint Louis on Sunday

25. NC State

Last week: Win over Boston College

Next up: vs. UNC on Monday, vs. Florida State on Thursday, at Virginia Tech on Sunday