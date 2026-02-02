On3's women's college basketball Top 25
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.
1. UConn
Last week: Wins over Xavier and Tennessee
Next up: at DePaul on Wednesday, vs. Butler on Saturday
2. UCLA
Last week: Wins over Illinois and Iowa
Next up: vs. Rutgers on Wednesday, at Michigan on Sunday
3. South Carolina
Last week: Win over Auburn
Next up: at Texas A&M on Monday, vs. Mississippi State on Thursday, vs. Tennessee on Sunday
4. Texas
Last week: Wins over Florida and Oklahoma
Next up: vs. LSU on Thursday
5. LSU
Last week: Wins over Florida, Arkansas and Alabama
Next up: at Texas on Thursday, at Auburn on Sunday
6. Louisville
Last week: Wins over Stanford and Cal
Next up: vs. Duke on Thursday, at Syracuse on Sunday
7. Vanderbilt
Last week: Loss to Ole Miss, win over Florida
Next up: at Kentucky on Thursday
8. Iowa
Last week: Losses to USC and UCLA
Next up: vs. Minnesota on Thursday, vs. Washington on Wednesday
9. Ohio State
Last week: Wins over Wisconsin and Nebraska
Next up: at Washington on Thursday, at Oregon on Sunday
10. Oklahoma
Last week: Win over Texas A&M, loss to Texas
Next up: N/A
11. Michigan
Last week: Wins over Indiana and Michigan State
Next up: vs. Nebraska on Wednesday, vs. UCLA on Sunday
12. TCU
Last week: Win over Kansas, loss to Texas Tech
Next up: vs. Houston on Wednesday, at Colorado on Sunday
13. Michigan State
Last week: Win over Purdue, loss to Michigan
Next up: vs. Maryland on Wednesday, at Penn State on Saturday
14. Ole Miss
Last week: Win over Vanderbilt
Next up: vs. Auburn on Monday, at Alabama on Thursday
15. Baylor
Last week: Win over Houston, loss to West Virginia
Next up: at Cincinnati on Wednesday, vs. Arizona State on Saturday
16. Kentucky
Last week: Win over Arkansas
Next up: vs. Vanderbilt on Thursday
17. Tennessee
Last week: Losses to Mississippi State and UConn
Next up: at Georgia on Thursday, at South Carolina on Sunday
18. Texas Tech
Last week: Loss to Iowa State, win over TCU
Next up: at Houston on Saturday
19. Georgia
Last week: Loss to Alabama
Next up: vs. Tennessee on Thursday, at Missouri on Sunday
20. West Virginia
Last week: Loss to Utah, win over Baylor
Next up: at Colorado on Wednesday, vs. Arizona on Saturday
21. Duke
Last week: Wins over Miami and Wake Forest
Next up: at Louisville on Thursday, vs. SMU on Sunday
22. Alabama
Last week: Win over Georgia, loss to LSU
Next up: vs. Ole Miss on Thursday, at Texas A&M on Sunday
23. Maryland
Last week: Losses to Washington and Oregon
Next up: at Michigan State on Wednesday, at Nebraska on Saturday
24. Rhode Island
Last week: Win over Fordham
Next up: vs. Saint Joseph’s on Wednesday, vs. Saint Louis on Sunday
25. NC State
Last week: Win over Boston College
Next up: vs. UNC on Monday, vs. Florida State on Thursday, at Virginia Tech on Sunday