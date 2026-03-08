2026 Big 12 Men's Basketball Tournament Bracket: Finalized seeds, matchups, TV

The 2026 Big 12 Men’s Basketball Tournament tips off on March 10 in Kansas City, MO. The Tournament runs through March 14, where a Big 12 Tournament Champion will be crowned just one day before the NCAA Tournament Selection Show.

Prior to its run to the National Championship Game last season, Kelvin Sampson‘s Houston Cougars won the Big 12 Tournament title in Kansas City (first in program history). Superstar guard Emanuel Sharp was named Big 12 Tournament Most Outstanding Player, serving as a glimpse of what he’d accomplish in the Big Dance.

With just three days to go until play tips off in Kansas City, the bracket has officially been finalized. Here’s how the 2026 Big 12 Tournament will be seeded, along with game times and TV destinations.

Final Standings

2026 Big 12 Tournament Bracket

First Round (Tuesday, March 10)

No. 12 Arizona State vs. No. 13 Baylor (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN+) Game 1

No. 9 Cincinnati vs. No. 16 Utah (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 2

No. 10 BYU vs. No. 15 Kansas State (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 3

No. 11 Colorado vs. No. 14 Oklahoma State (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN+) Game 4

Second Round (Wednesday, March 11)

No. 5 Iowa State vs. Winner of Game 1 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 5

No. 8 UCF vs. Winner of Game 2 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 6

No. 7 West Virginia vs. Winner of Game 3 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 7

No. 6 TCU vs. Winner of Game 4 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 8

Quarterfinals (Thursday, March 12)

No. 4 Texas Tech vs. Winner of Game 5 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 9

No. 1 Arizona vs. Winner of Game 6 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN/2) Game 10

No. 2 Houston vs. Winner of Game 7 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 11

No. 3 Kansas vs. Winner of Game 8 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 12

Semifinals (Friday, March 13)

Winner of Game 9 vs. Winner of Game 10 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 13

Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 14

Big 12 Championship Game (Saturday, March 14)

Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (5:00 PM ET/6:00 PM CT – ESPN) Game 15