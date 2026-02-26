2026 Big 12 Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 02.26.26
The 2026 Big 12 Men’s Basketball Tournament tips off on March 10 in Kansas City, MO. The Tournament runs through March 14, where a Big 12 Tournament Champion will be crowned just one day before the NCAA Tournament Selection Show.
Prior to its run to the National Championship Game last season, Kelvin Sampson‘s Houston Cougars won the Big 12 Tournament title in Kansas City (first in program history). Superstar guard Emanuel Sharp was named Big 12 Tournament Most Outstanding Player, serving as a glimpse of what he’d accomplish in the Big Dance.
With 12 days remaining until play tips off in Kansas City, here are the current seeds, along with how the Big 12 Tournament bracket currently looks.
Current Seeding
- Arizona Wildcats (13-2)
- Iowa State Cyclones (11-4)
- Houston Cougars (11-4)
- Kansas Jayhawks (11-4)
- Texas Tech Red Raiders (11-4)
- UCF Knights (9-6)
- BYU Cougars (8-7)
- TCU Horned Frogs (8-7)
- West Virginia Mountaineers (7-8)
- Cincinnati Bearcats (7-8)
- Colorado Buffaloes (6-9)
- Arizona State Sun Devils (5-10)
- Oklahoma State Cowboys (5-10)
- Baylor Bears (4-11)
- Kansas State Wildcats (2-13)
- Utah Utes (2-13)
Current Big 12 Tournament Bracket
First Round (Tuesday, March 10)
No. 12 Arizona State vs. No. 13 Oklahoma State (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN+) Game 1
No. 9 West Virginia vs. No. 16 Utah (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 2
No. 10 Cincinnati vs. No. 15 Kansas State (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 3
No. 11 Colorado vs. No. 14 Baylor (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN+) Game 4
Second Round (Wednesday, March 11)
No. 5 Texas Tech vs. Winner of Game 1 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 5
No. 8 TCU vs. Winner of Game 2 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 6
No. 7 BYU vs. Winner of Game 3 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 7
No. 6 UCF vs. Winner of Game 4 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 8
Quarterfinals (Thursday, March 12)
No. 4 Kansas vs. Winner of Game 5 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 9
No. 1 Arizona vs. Winner of Game 6 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN/2) Game 10
No. 2 Iowa State vs. Winner of Game 7 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 11
No. 3 Houston vs. Winner of Game 8 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 12
Semifinals (Friday, March 13)
Winner of Game 9 vs. Winner of Game 10 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 13
Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 14
Big 12 Championship Game (Saturday, March 14)
Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (5:00 PM ET/6:00 PM CT – ESPN) Game 15