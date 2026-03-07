2026 Big 12 Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 03.06.26

The Big 12 Men’s Basketball Tournament kicks off on March 10. As usual, the event will take place in Kansas City, Missouri, at the T-Mobile Center.

Big 12 fans should be in for no shortage of entertainment. The conference is loaded with talent this season, and currently boasts four teams ranked in the nation’s top 10. On Friday, West Virginia defeated UCF to send shockwaves through the stacked conference.

While Arizona still reigns supreme as the top team in the Big 12, numerous other teams experienced significant shifts. Look below to check out the latest seeding and projected Big 12 Tournament matchups.

Current Seeding

Current Big 12 Tournament Bracket

First Round (Tuesday, March 10)

No. 12 Arizona State vs. No. 13 Oklahoma State (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN+) Game 1

No. 9 UCF vs. No. 16 Utah (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 2

No. 10 BYU vs. No. 15 Kansas State (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 3

No. 11 Colorado vs. No. 14 Baylor (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN+) Game 4

Second Round (Wednesday, March 11)

No. 5 Iowa State vs. Winner of Game 1 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 5

No. 8 West Virginia vs. Winner of Game 2 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 6

No. 7 Cincinnati vs. Winner of Game 3 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 7

No. 6 TCU vs. Winner of Game 4 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 8

Quarterfinals (Thursday, March 12)

No. 4 Kansas vs. Winner of Game 5 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 9

No. 1 Arizona vs. Winner of Game 6 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN/2) Game 10

No. 2 Houston vs. Winner of Game 7 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 11

No. 3 Texas Tech vs. Winner of Game 8 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 12

Semifinals (Friday, March 13)

Winner of Game 9 vs. Winner of Game 10 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 13

Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 14

Big 12 Championship Game (Saturday, March 14)

Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (5:00 PM ET/6:00 PM CT – ESPN) Game 15