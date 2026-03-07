2026 Big 12 Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 03.06.26
The Big 12 Men’s Basketball Tournament kicks off on March 10. As usual, the event will take place in Kansas City, Missouri, at the T-Mobile Center.
Big 12 fans should be in for no shortage of entertainment. The conference is loaded with talent this season, and currently boasts four teams ranked in the nation’s top 10. On Friday, West Virginia defeated UCF to send shockwaves through the stacked conference.
While Arizona still reigns supreme as the top team in the Big 12, numerous other teams experienced significant shifts. Look below to check out the latest seeding and projected Big 12 Tournament matchups.
Current Seeding
- Arizona Wildcats (15-2)
- Houston Cougars (13-4)
- Texas Tech Red Raiders (12-5)
- Kansas Jayhawks (11-6)
- Iowa State Cyclones (11-6)
- TCU Horned Frogs (10-7)
- Cincinnati Bearcats (9-8)
- West Virginia Mountaineers (9-9)
- UCF Knights (9-9)
- BYU Cougars (8-9)
- Colorado Buffaloes (7-10)
- Arizona State Sun Devils (7-10)
- Oklahoma State Cowboys (6-11)
- Baylor Bears (5-12)
- Kansas State Wildcats (3-14)
- Utah Utes (2-15)
Current Big 12 Tournament Bracket
First Round (Tuesday, March 10)
No. 12 Arizona State vs. No. 13 Oklahoma State (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN+) Game 1
No. 9 UCF vs. No. 16 Utah (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 2
No. 10 BYU vs. No. 15 Kansas State (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 3
No. 11 Colorado vs. No. 14 Baylor (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN+) Game 4
Top 10
- 1Breaking
Donald Trump
Executive Order on college sports
- 2
Caleb Wilson
UNC star injured in practice
- 3New
Darius Acuff
Hogs guard out vs. Mizzou
- 4
Brian Kelly
Addresses coaching future
- 5Hot
New CFB hires
Poised to make major impact
Get the Daily On3 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
Second Round (Wednesday, March 11)
No. 5 Iowa State vs. Winner of Game 1 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 5
No. 8 West Virginia vs. Winner of Game 2 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN+) Game 6
No. 7 Cincinnati vs. Winner of Game 3 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN+) Game 7
No. 6 TCU vs. Winner of Game 4 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 8
Quarterfinals (Thursday, March 12)
No. 4 Kansas vs. Winner of Game 5 (11:30 AM CT/12:30 PM ET – ESPN/2) Game 9
No. 1 Arizona vs. Winner of Game 6 (2:00 PM CT/3:00 PM ET – ESPN/2) Game 10
No. 2 Houston vs. Winner of Game 7 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 11
No. 3 Texas Tech vs. Winner of Game 8 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 12
Semifinals (Friday, March 13)
Winner of Game 9 vs. Winner of Game 10 (6:00 PM CT/7:00 PM ET – ESPN/2) Game 13
Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (8:30 PM CT/9:30 PM ET – ESPN/2) Game 14
Big 12 Championship Game (Saturday, March 14)
Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (5:00 PM ET/6:00 PM CT – ESPN) Game 15