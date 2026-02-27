2026 Big Ten Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 02.27.26

The 2026 Big Ten Men’s Basketball Tournament tips off on March 10 in Chicago, Ill. The Tournament runs through March 15, where a tournament champion will be crowned just hours before the NCAA Tournament Selection Show.

In Dusty May‘s first season at Michigan last year, the Wolverines won their third league tournament title in Indianapolis. Michigan held off Wisconsin 59-53, and center Vlad Goldin was named the tournament’s Most Outstanding Player. The Wolverines are most certainly the favorites to once again bring home the conference tournament crown.

With 11 days remaining until play tips off in the United Center, here are the current seeds, along with how the conference tournament bracket currently looks.

Current Seeding

Current Big Ten Tournament Bracket

First Round (Tuesday, March 10)

No. 17 Rutgers vs. No. 16 Northwestern (4:00 PM CT/5:00 PM ET – TV TBD) Game 1

No. 18 Penn State vs. No. 15 Maryland (6:30 PM CT/7:30 PM ET – TV TBD) Game 2

Second Round (Wednesday, March 11)

No. 9 Ohio State vs. Winner of Game 1 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – TV TBD) Game 3

No. 13 Minnesota vs. No. 12 Washington (1:30 PM CT/2:30 PM ET – TV TBD) Game 4

No. 10 Indiana vs. Winner of Game 2 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 5

No. 14 Oregon vs. No. 11 USC (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 6

Third Round (Thursday, March 12)

No. 8 Iowa vs. Winner of Game 3 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – Big Ten Network) Game 7

No. 5 Purdue vs. Winner of Game 4 (1:30 PM CT/2:30 PM ET – Big Ten Network) Game 8

No. 7 UCLA vs. Winner of Game 5 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 9

No. 6 Wisconsin vs. Winner of Game 6 (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 10

Quarterfinals (Friday, March 13)

No. 1 Michigan vs. Winner of Game 7 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – Big Ten Network) Game 11

No. 4 Illinois vs. Winner of Game 8 (1:30 PM CT/2:30 PM ET – Big Ten Network) Game 12

No. 2 Nebraska vs. Winner of Game 9 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 13

No. 3 Michigan State vs. Winner of Game 10 (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 14

Semifinals (Saturday, March 14)

Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (12:00 PM CT/1:00 PM ET – CBS) Game 15

Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (2:30 PM CT/3:30 PM ET – CBS) Game 16

Big Ten Championship Game (Sunday, March 15)

Winner of Game 15 vs. Winner of Game 16 (2:30 PM CT/3:30 PM ET – CBS) Game 17