2026 Big Ten Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 03.04.26

The latest Big Ten men’s basketball tournament bracket projections are here! The 2026 tournament starts on Tuesday, March 10th.

As we near the end of the regular season, the standings are pretty clear with Michigan at the top and claiming the No. 1 seed. But it’s a tight race for the other top seeds and a fight to get out of the first round of the tournament, getting at least one bye.

So without further ado, let’s dive into the latest B1G basketball tournament projections. We’ll start with the standings and then the projected matchups round by round.

Current Seeding

Current Big Ten Tournament Bracket

First Round (Tuesday, March 10)

No. 17 Oregon vs. No. 16 Maryland (4:00 PM CT/5:00 PM ET – TV TBD) Game 1

No. 18 Penn State vs. No. 15 Northwestern (6:30 PM CT/7:30 PM ET – TV TBD) Game 2

Second Round (Wednesday, March 11)

No. 9 Ohio State vs. Winner of Game 1 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – TV TBD) Game 3

No. 13 Washington vs. No. 12 Minnesota (1:30 PM CT/2:30 PM ET – TV TBD) Game 4

No. 10 Indiana vs. Winner of Game 2 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 5

No. 14 Rutgers vs. No. 11 USC (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 6

Third Round (Thursday, March 12)

No. 8 Iowa vs. Winner of Game 3 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – Big Ten Network) Game 7

No. 5 Purdue vs. Winner of Game 4 (1:30 PM CT/2:30 PM ET – Big Ten Network) Game 8

No. 7 UCLA vs. Winner of Game 5 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 9

No. 6 Wisconsin vs. Winner of Game 6 (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 10

Quarterfinals (Friday, March 13)

No. 1 Michigan vs. Winner of Game 7 (11:00 AM CT/12:00 PM ET – Big Ten Network) Game 11

No. 4 Illinois vs. Winner of Game 8 (1:30 PM CT/2:30 PM ET – Big Ten Network) Game 12

No. 2 Michigan State vs. Winner of Game 9 (5:30 PM CT/6:30 PM ET – Big Ten Network) Game 13

No. 3 Nebraska vs. Winner of Game 10 (8:00 PM CT/9:00 PM ET – Big Ten Network) Game 14

Semifinals (Saturday, March 14)

Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (12:00 PM CT/1:00 PM ET – CBS) Game 15

Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (2:30 PM CT/3:30 PM ET – CBS) Game 16

Big Ten Championship Game (Sunday, March 15)

Winner of Game 15 vs. Winner of Game 16 (2:30 PM CT/3:30 PM ET – CBS) Game 17