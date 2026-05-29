2026 NCAA Baseball Tournament Bracket: Updated Regional matchups, scores, TV
It’s NCAA Tournament time in college baseball. The path to the 2026 College World Series begins with regionals from Friday, May 29 through Monday, June 1.
Regionals are hosted by the top 16 overall seeds in the NCAA Tournament. This season, seven of those teams hail from the SEC, three from the ACC, three from the Big Ten, two from the Big 12 and one from the Sun Belt.
Each regional will be played in a double elimination format. The winner of each regional will advance to Super Regionals, which will be played from Friday, June 5 through Monday, June 8. The College World Series gets underway in Omaha on Friday, June 12.
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All times Eastern
Los Angeles Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. UCLA vs. 4. Saint Mary’s – 3 p.m., ESPNU
Game 2: 2. Virginia Tech vs. 3. Cal Poly – 8 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Los Angeles Regional faces winner of Morgantown Regional
Atlanta Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Georgia Tech vs. 4. UIC – 12 p.m., ACCN
Game 2: 2. Oklahoma vs. 3. The Citadel – 5 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Atlanta Regional faces winner of Lawrence Regional
Athens Regional
Friday, May 29
Game 1: 2. Boston College vs. 3. Liberty – 12 p.m., ESPN+
Game 2: 1. Georgia vs. 4. Long Island – 5 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Athens Regional faces winner of Starkville Regional
Auburn Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Auburn vs. 4. Milwaukee – 1 p.m., ESPN+
Game 2: 2. UCF vs. 3. NC State – 6 p.m., ESPN2
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 3 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 8 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Auburn Regional faces winner of Lincoln Regional
Chapel Hill Regional
Friday, May 29
Game 1: 2. Tennessee vs. 3. East Carolina – 12 p.m., ESPNU
Game 2: 1. North Carolina vs. 4. VCU – 5 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Chapel Hill Regional faces winner of College Station Regional
Austin Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Texas vs. 4. Holy Cross – 1 p.m., SECN
Game 2: 2. UC Santa Barbara vs. 3. Tarleton State – 6 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 2 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 7 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Austin Regional faces winner of Eugene Regional
Tuscaloosa Regional
Friday, May 29
Game 1: 2. Oklahoma State vs. 3. USC Upstate – 2 p.m., ESPN+
Game 2: 1. Alabama vs. 4. Alabama State – 7 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 2 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 7 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Tuscaloosa Regional faces winner of Tallahassee Regional
Gainesville Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Florida vs. 4. Rider – 1 p.m., ESPN+
Game 2: 2. Miami vs. 3. Troy – 6 p.m., ACCN
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Tuscaloosa Regional faces winner of Hattiesburg Regional
Hattiesburg Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Southern Miss vs. 4. Little Rock – 2 p.m., ESPN+
Game 2: 2. Virginia vs. 3. Jacksonville State – 7 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Hattiesburg Regional faces winner of Gainesville Regional
Tallahassee Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Florida State vs. 4. St. John’s – 3 p.m., ACCN
Game 2: 2. Coastal Carolina vs. 3. Northern Illinois – 8 p.m., ESPN+
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Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Tallahassee Regional faces winner of Tuscaloosa Regional
Eugene Regional
Friday, May 29
Game 1: 2. Oregon State vs. 3. Washington State – 3 p.m., ESPNU
Game 2: 1. Oregon vs. 4. Yale – 8 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Eugene Regional faces winner of Austin Regional
College Station Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Texas A&M vs. 4. Lamar – 4 p.m., SECN
Game 2: 2. USC vs. 3. Texas State – 9 p.m., ESPNU
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of College Station Regional faces winner of Chapel Hill Regional
Lincoln Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Nebraska vs. 4. South Dakota State – 4 p.m., ESPN+
Game 2: 2. Ole Miss vs. 3. Arizona State – 9 p.m., ESPN2
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 3 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 8 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Lincoln Regional faces winner of Auburn Regional
Starkville Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Mississippi State vs. 4. Lipscomb – 2 p.m., ESPN+
Game 2: 2. Cincinnati vs. 3. Louisiana – 7 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Starkville Regional faces winner of Athens Regional
Lawrence Regional
Friday, May 29
Game 1: 1. Kansas vs. 4. Northeastern – 1 p.m., ESPN+
Game 2: 2. Arkansas vs. 3. Missouri State – 6 p.m., ESPNU
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Lawrence Regional faces winner of Atlanta Regional
Morgantown Regional
Friday, May 29
Game 1: 2. Wake Forest vs. 3. Kentucky – 12 p.m., ESPN2
Game 2: 1. West Virginia vs. 4. Binghamton – 5 p.m., ESPN+
Saturday, May 30
Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD
Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD
Sunday, May 31
Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD
Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD
Monday, June 1
Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD
Winner of Morgantown Regional faces winner of Los Angeles Regional