2026 NCAA Baseball Tournament Bracket: Updated Regional matchups, scores, TV

It’s NCAA Tournament time in college baseball. The path to the 2026 College World Series begins with regionals from Friday, May 29 through Monday, June 1.

Regionals are hosted by the top 16 overall seeds in the NCAA Tournament. This season, seven of those teams hail from the SEC, three from the ACC, three from the Big Ten, two from the Big 12 and one from the Sun Belt.

Each regional will be played in a double elimination format. The winner of each regional will advance to Super Regionals, which will be played from Friday, June 5 through Monday, June 8. The College World Series gets underway in Omaha on Friday, June 12.

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All times Eastern

Los Angeles Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. UCLA vs. 4. Saint Mary’s – 3 p.m., ESPNU

Game 2: 2. Virginia Tech vs. 3. Cal Poly – 8 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Los Angeles Regional faces winner of Morgantown Regional

Atlanta Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Georgia Tech vs. 4. UIC – 12 p.m., ACCN

Game 2: 2. Oklahoma vs. 3. The Citadel – 5 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Atlanta Regional faces winner of Lawrence Regional

Athens Regional

Friday, May 29

Game 1: 2. Boston College vs. 3. Liberty – 12 p.m., ESPN+

Game 2: 1. Georgia vs. 4. Long Island – 5 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Athens Regional faces winner of Starkville Regional

Auburn Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Auburn vs. 4. Milwaukee – 1 p.m., ESPN+

Game 2: 2. UCF vs. 3. NC State – 6 p.m., ESPN2

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 3 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 8 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Auburn Regional faces winner of Lincoln Regional

Chapel Hill Regional

Friday, May 29

Game 1: 2. Tennessee vs. 3. East Carolina – 12 p.m., ESPNU

Game 2: 1. North Carolina vs. 4. VCU – 5 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Chapel Hill Regional faces winner of College Station Regional

Austin Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Texas vs. 4. Holy Cross – 1 p.m., SECN

Game 2: 2. UC Santa Barbara vs. 3. Tarleton State – 6 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 2 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 7 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Austin Regional faces winner of Eugene Regional

Tuscaloosa Regional

Friday, May 29

Game 1: 2. Oklahoma State vs. 3. USC Upstate – 2 p.m., ESPN+

Game 2: 1. Alabama vs. 4. Alabama State – 7 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 2 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 7 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Tuscaloosa Regional faces winner of Tallahassee Regional

Gainesville Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Florida vs. 4. Rider – 1 p.m., ESPN+

Game 2: 2. Miami vs. 3. Troy – 6 p.m., ACCN

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Tuscaloosa Regional faces winner of Hattiesburg Regional

Hattiesburg Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Southern Miss vs. 4. Little Rock – 2 p.m., ESPN+

Game 2: 2. Virginia vs. 3. Jacksonville State – 7 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Hattiesburg Regional faces winner of Gainesville Regional

Tallahassee Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Florida State vs. 4. St. John’s – 3 p.m., ACCN

Game 2: 2. Coastal Carolina vs. 3. Northern Illinois – 8 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Tallahassee Regional faces winner of Tuscaloosa Regional

Eugene Regional

Friday, May 29

Game 1: 2. Oregon State vs. 3. Washington State – 3 p.m., ESPNU

Game 2: 1. Oregon vs. 4. Yale – 8 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Eugene Regional faces winner of Austin Regional

College Station Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Texas A&M vs. 4. Lamar – 4 p.m., SECN

Game 2: 2. USC vs. 3. Texas State – 9 p.m., ESPNU

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 4 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 9 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of College Station Regional faces winner of Chapel Hill Regional

Lincoln Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Nebraska vs. 4. South Dakota State – 4 p.m., ESPN+

Game 2: 2. Ole Miss vs. 3. Arizona State – 9 p.m., ESPN2

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 3 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 8 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Lincoln Regional faces winner of Auburn Regional

Starkville Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Mississippi State vs. 4. Lipscomb – 2 p.m., ESPN+

Game 2: 2. Cincinnati vs. 3. Louisiana – 7 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 4 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 9 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 3 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 8 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Starkville Regional faces winner of Athens Regional

Lawrence Regional

Friday, May 29

Game 1: 1. Kansas vs. 4. Northeastern – 1 p.m., ESPN+

Game 2: 2. Arkansas vs. 3. Missouri State – 6 p.m., ESPNU

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 1 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 6 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 1 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 6 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Lawrence Regional faces winner of Atlanta Regional

Morgantown Regional

Friday, May 29

Game 1: 2. Wake Forest vs. 3. Kentucky – 12 p.m., ESPN2

Game 2: 1. West Virginia vs. 4. Binghamton – 5 p.m., ESPN+

Saturday, May 30

Game 3: Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 – 12 p.m., TBD

Game 4: Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 – 5 p.m., TBD

Sunday, May 31

Game 5: Winner of Game 3 vs. Loser of Game 4 – 12 p.m., TBD

Game 6: Winner of Game 4 vs. Winner of Game 5 – 5 p.m., TBD

Monday, June 1

Game 7 (if necessary): Rematch of Game 6 – TBD, TBD

Winner of Morgantown Regional faces winner of Los Angeles Regional