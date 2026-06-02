2026 NCAA Baseball Tournament: Super Regional Schedule Revealed
After one of the wildest Regional slates in NCAA Baseball Tournament history, dates, networks, and first pitch times for Super Regional weekend have been revealed.
Athens Super Regional
No. 3 Georgia vs. No. 14 Mississippi State
Saturday, June 6 | 11:00 a.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | 12:00 p.m. ET | ESPN
Monday, June 8 | TBD (if necessary)
Auburn Super Regional
No. 4 Auburn vs. Ole Miss
Friday, June 5 | 8:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 5:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)
Chapel Hill Super Regional
No. 5 North Carolina vs. USC
Friday, June 5 | 3:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 2:00 p.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)
Austin Super Regional
No. 6 Texas vs. No. 11 Oregon
Saturday, June 6 | 8:00 p.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | 9:00 p.m. ET | ESPN
Monday, June 8 | TBD (if necessary)
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Tuscaloosa Super Regional
No. 7 Alabama vs. St. John’s
Saturday, June 6 | 9:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | 3:00 p.m. ET | TBD
Monday, June 8 | TBD (if necessary)
Lawrence Super Regional
No. 15 Kansas vs. Oklahoma
Saturday, June 6 | 6:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | 6:00 p.m. ET | TBD
Monday, June 8 | TBD (if necessary)
Morgantown Super Regional
No. 16 West Virginia vs. Cal Poly
Friday, June 5 | 12:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 12:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)
Troy Super Regional
Little Rock vs. Troy
Friday, June 5 | 5:00 p.m. ET | ESPNU
Saturday, June 6 | 3:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)