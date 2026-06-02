2026 NCAA Baseball Tournament: Super Regional Schedule Revealed

After one of the wildest Regional slates in NCAA Baseball Tournament history, dates, networks, and first pitch times for Super Regional weekend have been revealed.

Athens Super Regional

No. 3 Georgia vs. No. 14 Mississippi State

Saturday, June 6 | 11:00 a.m. ET | ESPN

Sunday, June 7 | 12:00 p.m. ET | ESPN

Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Auburn Super Regional

No. 4 Auburn vs. Ole Miss

Friday, June 5 | 8:00 p.m. ET | ESPN2

Saturday, June 6 | 5:00 p.m. ET | ESPN2

Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Chapel Hill Super Regional

No. 5 North Carolina vs. USC

Friday, June 5 | 3:00 p.m. ET | ESPN2

Saturday, June 6 | 2:00 p.m. ET | ESPN

Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Austin Super Regional

No. 6 Texas vs. No. 11 Oregon

Saturday, June 6 | 8:00 p.m. ET | ESPN

Sunday, June 7 | 9:00 p.m. ET | ESPN

Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Tuscaloosa Super Regional

No. 7 Alabama vs. St. John’s

Saturday, June 6 | 9:00 p.m. ET | ESPN2

Sunday, June 7 | 3:00 p.m. ET | TBD

Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Lawrence Super Regional

No. 15 Kansas vs. Oklahoma

Saturday, June 6 | 6:00 p.m. ET | ESPN2

Sunday, June 7 | 6:00 p.m. ET | TBD

Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Morgantown Super Regional

No. 16 West Virginia vs. Cal Poly

Friday, June 5 | 12:00 p.m. ET | ESPN2

Saturday, June 6 | 12:00 p.m. ET | ESPN2

Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Troy Super Regional

Little Rock vs. Troy

Friday, June 5 | 5:00 p.m. ET | ESPNU

Saturday, June 6 | 3:00 p.m. ET | ESPN2

Sunday, June 7 | TBD (if necessary)