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2026 NCAA Baseball Tournament: Super Regional Schedule Revealed

Danby: Daniel Hager6 minutes agoDanielHagerOn3

After one of the wildest Regional slates in NCAA Baseball Tournament history, dates, networks, and first pitch times for Super Regional weekend have been revealed.

Athens Super Regional

No. 3 Georgia vs. No. 14 Mississippi State

Saturday, June 6 | 11:00 a.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | 12:00 p.m. ET | ESPN
Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Auburn Super Regional

No. 4 Auburn vs. Ole Miss

Friday, June 5 | 8:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 5:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Chapel Hill Super Regional

No. 5 North Carolina vs. USC

Friday, June 5 | 3:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 2:00 p.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Austin Super Regional

No. 6 Texas vs. No. 11 Oregon

Saturday, June 6 | 8:00 p.m. ET | ESPN
Sunday, June 7 | 9:00 p.m. ET | ESPN
Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Tuscaloosa Super Regional

No. 7 Alabama vs. St. John’s

Saturday, June 6 | 9:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | 3:00 p.m. ET | TBD
Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Lawrence Super Regional

No. 15 Kansas vs. Oklahoma

Saturday, June 6 | 6:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | 6:00 p.m. ET | TBD
Monday, June 8 | TBD (if necessary)

Morgantown Super Regional

No. 16 West Virginia vs. Cal Poly

Friday, June 5 | 12:00 p.m. ET | ESPN2
Saturday, June 6 | 12:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)

Troy Super Regional

Little Rock vs. Troy

Friday, June 5 | 5:00 p.m. ET | ESPNU
Saturday, June 6 | 3:00 p.m. ET | ESPN2
Sunday, June 7 | TBD (if necessary)