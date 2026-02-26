Skip to main content
2026 SEC Men's Basketball Tournament Bracket: Updated seeds, matchups as of 02.26.26

Danby: Daniel Hager21 minutes ago

The 2026 SEC Men’s Basketball Tournament tips off on March 11 in Nashville, TN. The Tournament runs through March 15, where an SEC Tournament Champion will be crowned just hours before the NCAA Tournament Selection Show.

Prior to its run to a National Championship last season, Todd Golden‘s Florida Gators won the SEC Tournament title in Nashville. Superstar guard Walter Clayton Jr. was named SEC Tournament Most Outstanding Player, serving as a glimpse of what he’d accomplish in the Big Dance.

With 13 days remaining until play tips off in Nashville, here are the current seeds, along with how the SEC Tournament bracket currently looks.

Current Seeding

  1. Florida Gators (13-2)
  2. Alabama Crimson Tide (11-4)
  3. Arkansas Razorbacks (11-4)
  4. Tennessee Volunteers (10-5)
  5. Missouri Tigers (9-6)
  6. Vanderbilt Commodores (9-6)
  7. Kentucky Wildcats (9-6)
  8. Texas A&M Aggies (9-6)
  9. Texas Longhorns (8-7)
  10. Georgia Bulldogs (7-8)
  11. Auburn Tigers (6-9)
  12. Mississippi State Bulldogs (5-10)
  13. Oklahoma Sooners (4-11)
  14. LSU Tigers (3-12)
  15. Ole Miss Rebels (3-12)
  16. South Carolina Gamecocks (3-12)

Current SEC Tournament Bracket

First Round (Wednesday, March 11)

No. 9 Texas vs. No. 16 South Carolina (12:30 PM ET/11:30 AM CT – SEC Network) Game 1
No. 12 Mississippi State vs. No. 13 Oklahoma (3:00 PM ET/2:00 PM CT – SEC Network) Game 2
No. 10 Georgia vs. No. 15 Ole Miss (7:00 PM ET/6:00 PM CT – SEC Network) Game 3
No. 11 Auburn vs. No. 14 LSU (9:30 PM ET/8:30 PM CT – SEC Network) Game 4

Second Round (Thursday, March 12)

No. 8 Texas A&M vs. Winner of Game 1 (12:30 PM ET/11:30 AM CT – SEC Network) Game 5
No. 5 Missouri vs. Winner of Game 2 (3:00 PM ET/2:00 PM CT – SEC Network) Game 6
No. 7 Kentucky vs. Winner of Game 3 (7:00 PM ET/6:00 PM CT – SEC Network) Game 7
No. 6 Vanderbilt vs. Winner of Game 4 (9:30 PM ET/8:30 PM CT – SEC Network) Game 8

Quarterfinals (Friday, March 13)

No. 1 Florida vs. Winner of Game 5 (1:00 PM ET/12:00 PM CT – ESPN) Game 9
No. 4 Tennessee vs. Winner of Game 6 (3:30 PM ET/2:30 PM CT – ESPN) Game 10
No. 2 Alabama vs. Winner of Game 7 (7:00 PM ET/6:00 PM CT – SEC Network) Game 11
No. 3 Arkansas vs. Winner of Game 8 (9:30 PM ET/8:30 PM CT – SEC Network) Game 12

Semifinals (Saturday, March 14)

Winner of Game 9 vs. Winner of Game 10 (1:00 PM ET/12:00 PM ET – ESPN) Game 13
Winner of Game 11 vs. Winner of Game 12 (3:30 PM ET/2:30 PM CT – ESPN) Game 14

SEC Championship Game (Sunday, March 15)

Winner of Game 13 vs. Winner of Game 14 (1:00 PM ET/12:00 PM CT – ESPN) Game 15