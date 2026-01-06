Skip to main content
Join Now
Get a profile. Be recruited.

Big 12 women's basketball power rankings

Talia-HS-white-300x300by: Talia Goodman59 minutes agoTaliaGoodmanWBB

We’re eight weeks into the season and things are changing rapidly. Here are On3’s Big 12 women’s basketball power rankings.

Biggest riser: Utah

Biggest faller: Arizona State and Kansas

1. Iowa State

Last week: Win over Houston, loss to Baylor

2. TCU

Last week: Win over BYU, loss to Utah

3. Baylor

Last week: Wins over Oklahoma State and Iowa State

4. Texas Tech

Last week: Wins over UCF and Arizona

5. West Virginia

Last week: Wins over Kansas and Kansas State

6. Oklahoma State

Last week: Loss to Baylor, win over Houston

7. Utah

Last week: Loss to Arizona State, win over TCU

8. BYU

Last week: Loss to TCU, win over Arizona State

9. Arizona State

Last week: Win over Utah, loss to BYU

10. Kansas

Last week: Loss to West Virginia, win over UCF

11. Colorado

Last week: Wins over Arizona and Cincinnati

12. Kansas State

Last week: Win over Cincinnati, loss to West Virginia

13. UCF

Last week: Losses to Texas Tech and Kansas

14. Arizona

Last week: Losses to Colorado and Texas Tech

15. Cincinnati

Last week: Losses to Kansas State and Colorado

16. Houston

Last week: Losses to Iowa State and Oklahoma State