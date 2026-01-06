Big 12 women's basketball power rankings
We’re eight weeks into the season and things are changing rapidly. Here are On3’s Big 12 women’s basketball power rankings.
Biggest riser: Utah
Biggest faller: Arizona State and Kansas
1. Iowa State
Last week: Win over Houston, loss to Baylor
2. TCU
Last week: Win over BYU, loss to Utah
3. Baylor
Last week: Wins over Oklahoma State and Iowa State
4. Texas Tech
Last week: Wins over UCF and Arizona
5. West Virginia
Last week: Wins over Kansas and Kansas State
6. Oklahoma State
Last week: Loss to Baylor, win over Houston
7. Utah
Last week: Loss to Arizona State, win over TCU
8. BYU
Last week: Loss to TCU, win over Arizona State
9. Arizona State
Last week: Win over Utah, loss to BYU
10. Kansas
Last week: Loss to West Virginia, win over UCF
11. Colorado
Last week: Wins over Arizona and Cincinnati
12. Kansas State
Last week: Win over Cincinnati, loss to West Virginia
13. UCF
Last week: Losses to Texas Tech and Kansas
14. Arizona
Last week: Losses to Colorado and Texas Tech
15. Cincinnati
Last week: Losses to Kansas State and Colorado
16. Houston
Last week: Losses to Iowa State and Oklahoma State