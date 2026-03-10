NCAA Wrestling Championships 2026: At-large bids announced for tournament

The NCAA Wrestling Championships officially have their 42 at-large bids into the tournament for Cleveland next week. They were announced Tuesday, making the field official before Wednesday’s bracket reveal.

After every conference was given allocations for each weight, the remaining spots were determined by at-large selections. Criteria, such as coaches rankings, RPI, strength of schedule, head-to-head results, etc. are used in determining the final spots.

Each weight class has 33 wrestlers for the NCAA Wrestling Championships and will also have alternates in case of dropouts ahead of next week. Without further ado, let’s dive in.

NCAA Wrestling Championships 2026: At-large bids

125 At-Large Sulayman Bah Columbia Ivy League 125 At-Large Desmond Pleasant Drexel EIWA 125 At-Large Mack Mauger Missouri Big 12 125 At-Large Brady Roark South Dakota State Big 12 125 At-Large Nicolar Rivera Wisconsin Big Ten 125 Alternate Trever Anderson Northern Iowa Big 12 133 At-Large Braxton Brown Maryland Big Ten 133 At-Large Dominick Serrano Northern Colorado Big 12

133 At-Large Dylan Shawver Rutgers Big Ten 133 At-Large Marcel Lopez SIU Edwardsville MAC 133 At-Large Luke Willochell Wyoming Big 12 133 Alternate Cale Seaton South Dakota State Big 12 141 At-Large Pierson Manville Arizona State Big 12 141 At-Large Braden Basile Army West Point EIWA 141 At-Large Billy DeKraker Northwestern Big Ten 141 At-Large Matthew Martino Princeton Ivy League 141 Alternate AJ Rallo Bellarmine SoCon 149 At-Large Kaden Cassidy George Mason MAC 149 At-Large Chance Lamer Nebraska Big Ten 149 At-Large Max Petersen North Dakota State Big 12 149 At-Large Eligh Rivera Princeton Ivy League 149 Alternate Josh Edmond Missouri Big 12 157 At-Large Mason Shrader Central Michigan MAC 157 At-Large Vinny Zerban Iowa State Big 12 157 At-Large Jonathan Ley Navy EIWA 157 At-Large Dylan Evans Pittsburgh ACC 157 Alternate Nick Stampoulos Lock Haven MAC 165 At-Large Ryan Burgos Edinboro MAC 165 At-Large Tyler Lillard Indiana Big Ten 165 At-Large Matty Bianchi Little Rock Pac-12 165 At-Large Jared Keslar Pittsburgh ACC 165 At-Large Thomas Snipes The Citadel SoCon 165 Alternate Dylan Elmore Navy EIWA 174 At-Large Avery Bassett Lock Haven MAC 174 At-Large Jared Simma Northern Iowa Big 12 174 At-Large Luca Augustine Pittsburgh ACC 174 At-Large Holden Garcia Princeton Ivy League 174 Alternate Brody Conley West Virginia Big 12 184 At-Large Tyler Bienus Bucknell EIWA 184 At-Large Sam Goin Indiana Big Ten 184 At-Large Nick Fox Northern Iowa Big 12 184 At-Large Brian Soldano Oklahoma Big 12 184 Alternate Sam Gautreau Lock Haven MAC 197 At-Large Evan Bates Missouri Big 12 197 At-Large Brock Zurawski Rider MAC 197 At-Large Kael Bennie Utah Valley Big 12

197 At-Large Rune Lawrence West Virginia Big 12 197 Alternate Gavin Nelson Minnesota Big Ten 285 At-Large Emmanuel Ulrich American EIWA 285 At-Large Connor Barket Duke ACC 285 At-Large Jack Forbes Utah Valley Big 12 285 At-Large Christian Carroll Wyoming Big 12 285 Alternate Bryan Caves Central Michigan MAC

The 2026 NCAA Wrestling Championships will take place from March 19-21 in Cleveland, Ohio. Rocket Arena is this year’s host.