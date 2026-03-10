Skip to main content
NCAA Wrestling Championships 2026: At-large bids announced for tournament

by: Nick Kosko21 minutes ago

The NCAA Wrestling Championships officially have their 42 at-large bids into the tournament for Cleveland next week. They were announced Tuesday, making the field official before Wednesday’s bracket reveal.

After every conference was given allocations for each weight, the remaining spots were determined by at-large selections. Criteria, such as coaches rankings, RPI, strength of schedule, head-to-head results, etc. are used in determining the final spots.

Each weight class has 33 wrestlers for the NCAA Wrestling Championships and will also have alternates in case of dropouts ahead of next week. Without further ado, let’s dive in.

NCAA Wrestling Championships 2026: At-large bids

125At-LargeSulaymanBahColumbiaIvy League
125At-LargeDesmondPleasantDrexelEIWA
125At-LargeMackMaugerMissouriBig 12
125At-LargeBradyRoarkSouth Dakota StateBig 12
125At-LargeNicolarRiveraWisconsinBig Ten
125AlternateTreverAndersonNorthern IowaBig 12
133At-LargeBraxtonBrownMarylandBig Ten
133At-LargeDominickSerranoNorthern ColoradoBig 12
133At-LargeDylanShawverRutgersBig Ten
133At-LargeMarcelLopezSIU EdwardsvilleMAC
133At-LargeLukeWillochellWyomingBig 12
133AlternateCaleSeatonSouth Dakota StateBig 12
141At-LargePiersonManvilleArizona StateBig 12
141At-LargeBradenBasileArmy West PointEIWA
141At-LargeBillyDeKrakerNorthwesternBig Ten
141At-LargeMatthewMartinoPrincetonIvy League
141AlternateAJRalloBellarmineSoCon
149At-LargeKadenCassidyGeorge MasonMAC
149At-LargeChanceLamerNebraskaBig Ten
149At-LargeMaxPetersenNorth Dakota StateBig 12
149At-LargeElighRiveraPrincetonIvy League
149AlternateJoshEdmondMissouriBig 12
157At-LargeMasonShraderCentral MichiganMAC
157At-LargeVinnyZerbanIowa StateBig 12
157At-LargeJonathanLeyNavyEIWA
157At-LargeDylanEvansPittsburghACC
157AlternateNickStampoulosLock HavenMAC
165At-LargeRyanBurgosEdinboroMAC
165At-LargeTylerLillardIndianaBig Ten
165At-LargeMattyBianchiLittle RockPac-12
165At-LargeJaredKeslarPittsburghACC
165At-LargeThomasSnipesThe CitadelSoCon
165AlternateDylanElmoreNavyEIWA
174At-LargeAveryBassettLock HavenMAC
174At-LargeJaredSimmaNorthern IowaBig 12
174At-LargeLucaAugustinePittsburghACC
174At-LargeHoldenGarciaPrincetonIvy League
174AlternateBrodyConleyWest VirginiaBig 12
184At-LargeTylerBienusBucknellEIWA
184At-LargeSamGoinIndianaBig Ten
184At-LargeNickFoxNorthern IowaBig 12
184At-LargeBrianSoldanoOklahomaBig 12
184AlternateSamGautreauLock HavenMAC
197At-LargeEvanBatesMissouriBig 12
197At-LargeBrockZurawskiRiderMAC
197At-LargeKaelBennieUtah ValleyBig 12
197At-LargeRuneLawrenceWest VirginiaBig 12
197AlternateGavinNelsonMinnesotaBig Ten
285At-LargeEmmanuelUlrichAmericanEIWA
285At-LargeConnorBarketDukeACC
285At-LargeJackForbesUtah ValleyBig 12
285At-LargeChristianCarrollWyomingBig 12
285AlternateBryanCavesCentral MichiganMAC

The 2026 NCAA Wrestling Championships will take place from March 19-21 in Cleveland, Ohio. Rocket Arena is this year’s host.