On3's women's college basketball Top 25

The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.

Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:

Results

Resume

Head-to-heads

Strength of schedule

I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.

1. UConn

Last week: Wins over DePaul and Butler

Next up: vs. Creighton on Wednesday, at Marquette on Saturday

2. UCLA

Last week: Wins over Rutgers and Michigan

Next up: at Michigan State on Wednesday, vs. Indiana on Sunday

3. Texas

Last week: Win over LSU

Next up: vs. Kentucky on Monday, at Vanderbilt on Thursday, at Tennessee on Sunday

4. South Carolina

Last week: Wins over Texas A&M, Mississippi State and Tennessee

Next up: at LSU on Saturday

5. Vanderbilt

Last week: Win over Kentucky

Next up: vs. Oklahoma on Monday, vs. Texas on Thursday, at Georgia on Sunday

6. LSU

Last week: Loss to Texas, win over Auburn

Next up: vs. South Carolina on Saturday

7. Louisville

Last week: Loss to Duke, win over Syracuse

Next up: vs. Wake Forest on Thursday, vs. Florida State on Sunday

8. Michigan

Last week: Win over Nebraska, loss to UCLA

Next up: at Northwestern on Thursday, vs. Michigan State on Sunday

9. Ohio State

Last week: Wins over Washington and Oregon

Next up: vs. Maryland on Sunday

10. Oklahoma

Last week: N/A

Next up: at Vanderbilt on Monday, vs. Florida on Thursday, at Alabama on Sunday

11. Iowa

Last week: Loss to Minnesota

Next up: vs. Washington on Wednesday

12. Michigan State

Last week: Loss to Maryland, win over Penn State

Next up: vs. UCLA on Wednesday, at Michigan on Sunday

13. Ole Miss

Last week: Win over Auburn, loss to Alabama

Next up: vs. Arkansas on Thursday, at Kentucky on Sunday

14. Duke

Last week: Wins over Louisville and SMU

Next up: vs. North Carolina on Sunday

15. TCU

Last week: Win over Houston, loss to Colorado

Next up: at Baylor on Thursday, vs. West Virginia on Sunday

16. Kentucky

Last week: Loss to Vanderbilt

Next up: at Texas on Monday, vs. Texas A&M on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday

17. Baylor

Last week: Wins over Cincinnati and Arizona State

Next up: vs. TCU on Thursday, at UCF on Sunday

18. Maryland

Last week: Wins over Michigan State and Nebraska

Next up: vs. Penn State on Thursday, at Ohio State on Sunday

19. Tennessee

Last week: Win over Georgia, loss to South Carolina

Next up: vs. Missouri on Thursday, vs. Texas on Sunday

20. Texas Tech

Last week: Win over Houston

Next up: vs. Kansas on Tuesday, at Oklahoma State on Saturday

21. West Virginia

Last week: Wins over Colorado and Arizona

Next up: vs. UCF on Wednesday, at TCU on Sunday

22. Minnesota

Last week: Wins over Iowa and Rutgers

Next up: vs. Nebraska on Thursday, at Wisconsin on Sunday

23. Alabama

Last week: Win over Ole Miss, loss to Texas A&M

Next up: vs. Oklahoma on Sunday

24. Georgia

Last week: Loss to Tennessee, win over Missouri

Next up: at Mississippi State on Thursday, vs. Vanderbilt on Sunday

25. Rhode Island

Last week: Wins over Saint Joseph’s and Saint Louis

Next up: vs. VCU on Wednesday, at George Mason on Saturday