On3's women's college basketball Top 25
The women’s college basketball season is moving fast and plenty has been shaken up. There were a ton of great games this week and the Top 25 has shifted significantly.
Reminder: My Top 25 will change often. It’s based on a variety of factors, but mostly:
- Results
- Resume
- Head-to-heads
- Strength of schedule
I will note, though, that this is the time of year where head-to-heads become challenging to honor, so they will not always be reflected.
1. UConn
Last week: Wins over DePaul and Butler
Next up: vs. Creighton on Wednesday, at Marquette on Saturday
2. UCLA
Last week: Wins over Rutgers and Michigan
Next up: at Michigan State on Wednesday, vs. Indiana on Sunday
3. Texas
Last week: Win over LSU
Next up: vs. Kentucky on Monday, at Vanderbilt on Thursday, at Tennessee on Sunday
4. South Carolina
Last week: Wins over Texas A&M, Mississippi State and Tennessee
Next up: at LSU on Saturday
5. Vanderbilt
Last week: Win over Kentucky
Next up: vs. Oklahoma on Monday, vs. Texas on Thursday, at Georgia on Sunday
6. LSU
Last week: Loss to Texas, win over Auburn
Next up: vs. South Carolina on Saturday
7. Louisville
Last week: Loss to Duke, win over Syracuse
Next up: vs. Wake Forest on Thursday, vs. Florida State on Sunday
8. Michigan
Last week: Win over Nebraska, loss to UCLA
Next up: at Northwestern on Thursday, vs. Michigan State on Sunday
9. Ohio State
Last week: Wins over Washington and Oregon
Next up: vs. Maryland on Sunday
10. Oklahoma
Last week: N/A
Next up: at Vanderbilt on Monday, vs. Florida on Thursday, at Alabama on Sunday
11. Iowa
Last week: Loss to Minnesota
Next up: vs. Washington on Wednesday
12. Michigan State
Last week: Loss to Maryland, win over Penn State
Next up: vs. UCLA on Wednesday, at Michigan on Sunday
13. Ole Miss
Last week: Win over Auburn, loss to Alabama
Next up: vs. Arkansas on Thursday, at Kentucky on Sunday
14. Duke
Last week: Wins over Louisville and SMU
Next up: vs. North Carolina on Sunday
15. TCU
Last week: Win over Houston, loss to Colorado
Next up: at Baylor on Thursday, vs. West Virginia on Sunday
16. Kentucky
Last week: Loss to Vanderbilt
Next up: at Texas on Monday, vs. Texas A&M on Thursday, vs. Ole Miss on Sunday
17. Baylor
Last week: Wins over Cincinnati and Arizona State
Next up: vs. TCU on Thursday, at UCF on Sunday
18. Maryland
Last week: Wins over Michigan State and Nebraska
Next up: vs. Penn State on Thursday, at Ohio State on Sunday
19. Tennessee
Last week: Win over Georgia, loss to South Carolina
Next up: vs. Missouri on Thursday, vs. Texas on Sunday
20. Texas Tech
Last week: Win over Houston
Next up: vs. Kansas on Tuesday, at Oklahoma State on Saturday
21. West Virginia
Last week: Wins over Colorado and Arizona
Next up: vs. UCF on Wednesday, at TCU on Sunday
22. Minnesota
Last week: Wins over Iowa and Rutgers
Next up: vs. Nebraska on Thursday, at Wisconsin on Sunday
23. Alabama
Last week: Win over Ole Miss, loss to Texas A&M
Next up: vs. Oklahoma on Sunday
24. Georgia
Last week: Loss to Tennessee, win over Missouri
Next up: at Mississippi State on Thursday, vs. Vanderbilt on Sunday
25. Rhode Island
Last week: Wins over Saint Joseph’s and Saint Louis
Next up: vs. VCU on Wednesday, at George Mason on Saturday