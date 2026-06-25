On3 Basketball
SEC announces conference opponents for 2026-27 men's college basketball season
The SEC announced each team’s 2026-27 conference opponents for the upcoming men’s college basketball season on Thursday. Each SEC team will play the other 15 teams at least once during conference play, with each team also drawing home-and-away games against three of those teams each season, including two permanent opponents.
The SEC Men’s Basketball Tournament will once again be held at Nashville’s Bridgestone Arena from March 10-14, 2027. Time, dates and television assignments will be announced at a later date.
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Check out each SEC team’s 2026-27 conference slate below:
Alabama Crimson Tide
Home/Away: Arkansas, Auburn, Mississippi State
Home: Florida, Georgia, LSU, Ole Miss, Oklahoma, Vanderbilt
Away: Kentucky, Missouri, South Carolina, Tennessee, Texas, Texas A&M
Arkansas Razorbacks
Home/Away: Alabama, LSU, Missouri
Home: Auburn, Florida, Georgia, Ole Miss, Mississippi State, Oklahoma
Away: Kentucky, South Carolina, Tennessee, Texas, Texas A&M, Vanderbilt
Auburn Tigers
Home/Away: Alabama, LSU, Ole Miss
Home: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri, Oklahoma, Tennessee
Away: Arkansas, Kentucky, South Carolina, Texas, Texas A&M, Vanderbilt
Florida Gators
Home/Away: Georgia, South Carolina, Texas
Home: Kentucky, Ole Miss, Missouri, Oklahoma, Texas A&M, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, LSU, Mississippi State, Tennessee
Georgia Bulldogs
Home/Away: Florida, Oklahoma, South Carolina
Home: Kentucky, LSU, Mississippi State, Missouri, Texas, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Ole Miss, Tennessee, Texas A&M
Kentucky Wildcats
Home/Away: Ole Miss, Tennessee, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, LSU, South Carolina, Texas A&M
Away: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri, Oklahoma, Texas
LSU Tigers
Home/Away: Arkansas, Auburn, Texas A&M
Home: Florida, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas, Vanderbilt
Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi State, Missouri, Oklahoma
Ole Miss Rebels
Home/Away: Auburn, Kentucky, Mississippi State
Home: Georgia, Oklahoma, Tennessee, Texas, Texas A&M, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Florida, LSU, Missouri, South Carolina
Mississippi State Bulldogs
Home/Away: Alabama, Ole Miss, South Carolina
Home: Florida, Kentucky, LSU, Missouri, Texas, Texas A&M
Away: Arkansas, Auburn, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Vanderbilt
Missouri Tigers
Home/Away: Arkansas, Oklahoma, Tennessee
Home: Alabama, Kentucky, LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas A&M
Away: Auburn, Florida, Georgia, Mississippi State, Texas, Vanderbilt
Oklahoma Sooners
Home/Away: Georgia, Missouri, Texas
Home: Kentucky, LSU, Mississippi State, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, Ole Miss, Texas A&M
South Carolina Gamecocks
Home/Away: Florida, Georgia, Mississippi State
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Ole Miss, Texas, Texas A&M|
Away: Kentucky, LSU, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Vanderbilt
Tennessee Volunteers
Home/Away: Kentucky, Missouri, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi State, South Carolina
Away: Auburn, LSU, Ole Miss, Oklahoma, Texas, Texas A&M
Texas Longhorns
Home/Away: Florida, Oklahoma, Texas A&M
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Kentucky, Missouri, Tennessee
Away: Georgia, LSU, Ole Miss, Mississippi State, South Carolina, Vanderbilt
Texas A&M Aggies
Home/Away: LSU, Texas, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Georgia, Oklahoma, Tennessee
Away: Florida, Kentucky, Ole Miss, Mississippi State, Missouri, South Carolina
Vanderbilt Commodores
Home/Away: Kentucky, Tennessee, Texas A&M
Home: Arkansas, Auburn, Mississippi State, Missouri, South Carolina, Texas
Away: Alabama, Florida, Georgia, LSU, Ole Miss, Oklahoma