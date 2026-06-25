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On3 Basketball

SEC announces conference opponents for 2026-27 men's college basketball season

Byington mug
Alex Byington@_AlexByington
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SEC Logo (Basketball)
Christopher Hanewinckel | Imagn Images

The SEC announced each team’s 2026-27 conference opponents for the upcoming men’s college basketball season on Thursday. Each SEC team will play the other 15 teams at least once during conference play, with each team also drawing home-and-away games against three of those teams each season, including two permanent opponents.

The SEC Men’s Basketball Tournament will once again be held at Nashville’s Bridgestone Arena from March 10-14, 2027. Time, dates and television assignments will be announced at a later date.

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Check out each SEC team’s 2026-27 conference slate below:

Alabama Crimson Tide

Home/Away: Arkansas, Auburn, Mississippi State
Home: Florida, Georgia, LSU, Ole Miss, Oklahoma, Vanderbilt
Away: Kentucky, Missouri, South Carolina, Tennessee, Texas, Texas A&M

Arkansas Razorbacks

Home/Away: Alabama, LSU, Missouri
Home: Auburn, Florida, Georgia, Ole Miss, Mississippi State, Oklahoma
Away: Kentucky, South Carolina, Tennessee, Texas, Texas A&M, Vanderbilt

Auburn Tigers

Home/Away: Alabama, LSU, Ole Miss
Home: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri, Oklahoma, Tennessee
Away: Arkansas, Kentucky, South Carolina, Texas, Texas A&M, Vanderbilt

Florida Gators

Home/Away: Georgia, South Carolina, Texas
Home: Kentucky, Ole Miss, Missouri, Oklahoma, Texas A&M, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, LSU, Mississippi State, Tennessee

Georgia Bulldogs

Home/Away: Florida, Oklahoma, South Carolina
Home: Kentucky, LSU, Mississippi State, Missouri, Texas, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Ole Miss, Tennessee, Texas A&M

Kentucky Wildcats

Home/Away: Ole Miss, Tennessee, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, LSU, South Carolina, Texas A&M
Away: Florida, Georgia, Mississippi State, Missouri, Oklahoma, Texas

LSU Tigers

Home/Away: Arkansas, Auburn, Texas A&M
Home: Florida, Ole Miss, South Carolina, Tennessee, Texas, Vanderbilt
Away: Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi State, Missouri, Oklahoma

Ole Miss Rebels

Home/Away: Auburn, Kentucky, Mississippi State
Home: Georgia, Oklahoma, Tennessee, Texas, Texas A&M, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Florida, LSU, Missouri, South Carolina

Mississippi State Bulldogs

Home/Away: Alabama, Ole Miss, South Carolina
Home: Florida, Kentucky, LSU, Missouri, Texas, Texas A&M
Away: Arkansas, Auburn, Georgia, Oklahoma, Tennessee, Vanderbilt

Missouri Tigers

Home/Away: Arkansas, Oklahoma, Tennessee
Home: Alabama, Kentucky, LSU, Ole Miss, South Carolina, Texas A&M
Away:  Auburn, Florida, Georgia, Mississippi State, Texas, Vanderbilt

Oklahoma Sooners

Home/Away: Georgia, Missouri, Texas
Home: Kentucky, LSU, Mississippi State, South Carolina, Tennessee, Vanderbilt
Away: Alabama, Arkansas, Auburn, Florida, Ole Miss, Texas A&M

South Carolina Gamecocks

Home/Away: Florida, Georgia, Mississippi State
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Ole Miss, Texas, Texas A&M|
Away: Kentucky, LSU, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Vanderbilt

Tennessee Volunteers

Home/Away: Kentucky, Missouri, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Mississippi State, South Carolina
Away: Auburn, LSU, Ole Miss, Oklahoma, Texas, Texas A&M

Texas Longhorns

Home/Away: Florida, Oklahoma, Texas A&M
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Kentucky, Missouri, Tennessee
Away: Georgia, LSU, Ole Miss, Mississippi State, South Carolina, Vanderbilt

Texas A&M Aggies

Home/Away: LSU, Texas, Vanderbilt
Home: Alabama, Arkansas, Auburn, Georgia, Oklahoma, Tennessee
Away: Florida, Kentucky, Ole Miss, Mississippi State, Missouri, South Carolina

Vanderbilt Commodores

Home/Away: Kentucky, Tennessee, Texas A&M
Home: Arkansas, Auburn, Mississippi State, Missouri, South Carolina, Texas
Away: Alabama, Florida, Georgia, LSU, Ole Miss, Oklahoma

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