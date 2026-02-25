Tracking 2026 college football spring practice schedules
College football programs across the country are closing in on the start of spring practice. And in the case of Clemson and Nebraska, spring ball is underway.
With only one college football transfer portal window this year, spring games are expected to return. How programs decide to balance scrimmaging and maintaining a healthy roster remains to be seen.
With spring practice starting in college football, On3 has compiled confirmed spring camp dates for every power conference school. Here is the full breakdown, with a handful of schools still deciding when they will put a wrap on spring practice.
This story will be updated as more dates are released
SEC
Alabama
Camp opens: March 8
Spring game/camp ends: April 11
Arkansas
Camp opens: March 15
Spring game/camp ends: April 25
Auburn
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18
Florida
Camp opens: Tuesday, March 3
Spring game/camp ends: April 11
Georgia
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18
Kentucky
Camp opens: March
Spring game/camp ends: April 18
LSU
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 24
Mississippi State
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: TBD
Missouri
Camp opens: Feb. 27
Spring game/camp ends: March 19
Oklahoma
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18
Ole Miss
Camp opens: March 23
Spring game/camp ends: April 30
South Carolina
Camp opens: March 4
Spring game/camp ends: April 11
Tennessee
Camp opens: March 16
Spring game/camp ends: April 11
Texas
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18
Texas A&M
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 18
Vanderbilt
Camp opens: Week of March 15
Spring game/camp ends: April 18
Big Ten
Illinois
Camp opens: Week of March 23
Spring game/camp ends: TBD
Indiana
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: April 23
Iowa
Camp opens: March 25
Spring game/camp ends: April 25
Maryland
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25
Michigan
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18
Michigan State
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18
Minnesota
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25
Nebraska
Camp opens: Feb. 21
Spring game/camp ends: March 28
Northwestern
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD
Ohio State
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 18
Oregon
Camp opens: March 12
Spring game/camp ends: April 25
Penn State
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25
Purdue
Camp opens: March 3
Spring game/camp ends: April 11
Rutgers
Camp opens: March 27
Spring game/camp ends: TBD
UCLA
Camp opens: April 2
Spring game/camp ends: May 2
USC
Camp opens: March 3
Spring game/camp ends: April 4
Washington
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: May 1
Wisconsin
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: April 30
ACC
Boston College
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 11
Cal
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD
Clemson
Camp opens: Feb. 25
Spring game/camp ends: March 28
Duke
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: April 18
Florida State
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: TBD
Georgia Tech
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 18
Louisville
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD
Miami
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 18
NC State
Camp opens: Feb. 24
Spring game/camp ends: April 3
North Carolina
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25
Pitt
Camp opens: March 2
Spring game/camp ends: April 11
SMU
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 17
Stanford
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: TBD
Syracuse
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 11
Virginia
Camp opens: March 16
Spring game/camp ends: April 18
Virginia Tech
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: April 18
Wake Forest
Camp opens: April 18
Spring game/camp ends: TBD
Independent
Notre Dame
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 25
Big 12
Arizona
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25
Arizona State
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: TBD
BYU
Camp opens: Feb. 27
Spring game/camp ends: TBD
Cincinnati
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18
Colorado
Camp opens: March 2
Spring game/camp ends: April 11
Houston
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18
Kansas
Camp opens: March 26
Spring game/camp ends: April 17
Kansas State
Camp opens: March 26
Spring game/camp ends: April 25
Oklahoma State
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18
Texas Tech
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 17
UCF
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: May 2
Utah
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD
West Virginia
Camp opens: March 7
Spring game/camp ends: April 18