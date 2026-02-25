Skip to main content
Tracking 2026 college football spring practice schedules

Nakos updated headshotby: Pete Nakos40 minutes agoPeteNakos

College football programs across the country are closing in on the start of spring practice. And in the case of Clemson and Nebraska, spring ball is underway.

With only one college football transfer portal window this year, spring games are expected to return. How programs decide to balance scrimmaging and maintaining a healthy roster remains to be seen.

With spring practice starting in college football, On3 has compiled confirmed spring camp dates for every power conference school. Here is the full breakdown, with a handful of schools still deciding when they will put a wrap on spring practice.

This story will be updated as more dates are released

SEC

Alabama
Camp opens: March 8
Spring game/camp ends: April 11

Arkansas
Camp opens: March 15
Spring game/camp ends: April 25

Auburn
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18

Florida
Camp opens: Tuesday, March 3
Spring game/camp ends: April 11

Georgia
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18

Kentucky
Camp opens: March
Spring game/camp ends: April 18

LSU
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 24

Mississippi State
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: TBD

Missouri
Camp opens: Feb. 27
Spring game/camp ends: March 19

Oklahoma
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18

Ole Miss
Camp opens: March 23
Spring game/camp ends: April 30

South Carolina
Camp opens: March 4
Spring game/camp ends: April 11

Tennessee
Camp opens: March 16
Spring game/camp ends: April 11

Texas
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18

Texas A&M
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 18

Vanderbilt
Camp opens: Week of March 15
Spring game/camp ends: April 18

Big Ten

Illinois
Camp opens: Week of March 23
Spring game/camp ends: TBD

Indiana
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: April 23

Iowa
Camp opens: March 25
Spring game/camp ends: April 25

Maryland
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25

Michigan
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18

Michigan State
Camp opens: March 17
Spring game/camp ends: April 18

Minnesota
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25

Nebraska
Camp opens: Feb. 21
Spring game/camp ends: March 28

Northwestern
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD

Ohio State
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 18

Oregon
Camp opens: March 12
Spring game/camp ends: April 25

Penn State
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25

Purdue
Camp opens: March 3
Spring game/camp ends: April 11

Rutgers
Camp opens: March 27
Spring game/camp ends: TBD

UCLA
Camp opens: April 2
Spring game/camp ends: May 2

USC
Camp opens: March 3
Spring game/camp ends: April 4

Washington
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: May 1

Wisconsin
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: April 30

ACC

Boston College
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 11

Cal
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD

Clemson
Camp opens: Feb. 25
Spring game/camp ends: March 28

Duke
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: April 18

Florida State
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: TBD

Georgia Tech
Camp opens: March 10
Spring game/camp ends: April 18

Louisville
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD

Miami
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 18

NC State
Camp opens: Feb. 24
Spring game/camp ends: April 3

North Carolina
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25

Pitt
Camp opens: March 2
Spring game/camp ends: April 11

SMU
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 17

Stanford
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: TBD

Syracuse
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 11

Virginia
Camp opens: March 16
Spring game/camp ends: April 18

Virginia Tech
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: April 18

Wake Forest
Camp opens: April 18
Spring game/camp ends: TBD

Independent

Notre Dame
Camp opens: March 20
Spring game/camp ends: April 25

Big 12

Arizona
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 25

Arizona State
Camp opens: March 19
Spring game/camp ends: TBD

BYU
Camp opens: Feb. 27
Spring game/camp ends: TBD

Cincinnati
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18

Colorado
Camp opens: March 2
Spring game/camp ends: April 11

Houston
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18

Kansas
Camp opens: March 26
Spring game/camp ends: April 17

Kansas State
Camp opens: March 26
Spring game/camp ends: April 25

Oklahoma State
Camp opens: March 9
Spring game/camp ends: April 18

Texas Tech
Camp opens: March 24
Spring game/camp ends: April 17

UCF
Camp opens: March 31
Spring game/camp ends: May 2

Utah
Camp opens: TBD
Spring game/camp ends: TBD

West Virginia
Camp opens: March 7
Spring game/camp ends: April 18