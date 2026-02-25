Tracking 2026 college football spring practice schedules

College football programs across the country are closing in on the start of spring practice. And in the case of Clemson and Nebraska, spring ball is underway.

With only one college football transfer portal window this year, spring games are expected to return. How programs decide to balance scrimmaging and maintaining a healthy roster remains to be seen.

With spring practice starting in college football, On3 has compiled confirmed spring camp dates for every power conference school. Here is the full breakdown, with a handful of schools still deciding when they will put a wrap on spring practice.

This story will be updated as more dates are released

SEC

Alabama

Camp opens: March 8

Spring game/camp ends: April 11

Arkansas

Camp opens: March 15

Spring game/camp ends: April 25

Auburn

Camp opens: March 17

Spring game/camp ends: April 18

Florida

Camp opens: Tuesday, March 3

Spring game/camp ends: April 11

Georgia

Camp opens: March 17

Spring game/camp ends: April 18

Kentucky

Camp opens: March

Spring game/camp ends: April 18

LSU

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 24

Mississippi State

Camp opens: March 17

Spring game/camp ends: TBD

Missouri

Camp opens: Feb. 27

Spring game/camp ends: March 19

Oklahoma

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: April 18

Ole Miss

Camp opens: March 23

Spring game/camp ends: April 30

South Carolina

Camp opens: March 4

Spring game/camp ends: April 11

Tennessee

Camp opens: March 16

Spring game/camp ends: April 11

Texas

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: April 18

Texas A&M

Camp opens: March 20

Spring game/camp ends: April 18

Vanderbilt

Camp opens: Week of March 15

Spring game/camp ends: April 18

Big Ten

Illinois

Camp opens: Week of March 23

Spring game/camp ends: TBD

Indiana

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: April 23

Iowa

Camp opens: March 25

Spring game/camp ends: April 25

Maryland

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 25

Michigan

Camp opens: March 17

Spring game/camp ends: April 18

Michigan State

Camp opens: March 17

Spring game/camp ends: April 18

Minnesota

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 25

Nebraska

Camp opens: Feb. 21

Spring game/camp ends: March 28

Northwestern

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: TBD

Ohio State

Camp opens: March 10

Spring game/camp ends: April 18

Oregon

Camp opens: March 12

Spring game/camp ends: April 25

Penn State

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 25

Purdue

Camp opens: March 3

Spring game/camp ends: April 11

Rutgers

Camp opens: March 27

Spring game/camp ends: TBD

UCLA

Camp opens: April 2

Spring game/camp ends: May 2

USC

Camp opens: March 3

Spring game/camp ends: April 4

Washington

Camp opens: March 31

Spring game/camp ends: May 1

Wisconsin

Camp opens: March 19

Spring game/camp ends: April 30

ACC

Boston College

Camp opens: March 10

Spring game/camp ends: April 11

Cal

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: TBD

Clemson

Camp opens: Feb. 25

Spring game/camp ends: March 28

Duke

Camp opens: March 19

Spring game/camp ends: April 18

Florida State

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: TBD

Georgia Tech

Camp opens: March 10

Spring game/camp ends: April 18

Louisville

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: TBD

Miami

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 18

NC State

Camp opens: Feb. 24

Spring game/camp ends: April 3

North Carolina

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 25

Pitt

Camp opens: March 2

Spring game/camp ends: April 11

SMU

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 17

Stanford

Camp opens: March 31

Spring game/camp ends: TBD

Syracuse

Camp opens: March 20

Spring game/camp ends: April 11

Virginia

Camp opens: March 16

Spring game/camp ends: April 18

Virginia Tech

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: April 18

Wake Forest

Camp opens: April 18

Spring game/camp ends: TBD

Independent

Notre Dame

Camp opens: March 20

Spring game/camp ends: April 25

Big 12

Arizona

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 25

Arizona State

Camp opens: March 19

Spring game/camp ends: TBD

BYU

Camp opens: Feb. 27

Spring game/camp ends: TBD

Cincinnati

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: April 18

Colorado

Camp opens: March 2

Spring game/camp ends: April 11

Houston

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: April 18

Kansas

Camp opens: March 26

Spring game/camp ends: April 17

Kansas State

Camp opens: March 26

Spring game/camp ends: April 25

Oklahoma State

Camp opens: March 9

Spring game/camp ends: April 18

Texas Tech

Camp opens: March 24

Spring game/camp ends: April 17

UCF

Camp opens: March 31

Spring game/camp ends: May 2

Utah

Camp opens: TBD

Spring game/camp ends: TBD

West Virginia

Camp opens: March 7

Spring game/camp ends: April 18