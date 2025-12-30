2026 Under Armour All-America Game Roster breakdown
The 2026 Under Armour All-America Game is set to be played on Saturday, Jan. 3 at Spec Martin Stadium in DeLand, Fla., just outside of Orlando.
Over 100 prospects across the 2026 and 2027 recruiting cycles have been invited to the acclaimed event and have now been split into two teams: Team Roses and Team Pearls.
Below is a look at the initial group of prospects set to take the field this week. This will be updated as players are added or dropped.
*Prospects are listed by class and in alphabetical order. Prospects are in 2026 cycle unless otherwise noted.
Team Roses
Quarterbacks
#19 Andre Adams (2027)
Nashville (Tenn.) Antioch
Rivals Industry Ranking: No. 200 NATL. (No. 17 QB)
Status: Uncommitted
#9 Peyton Houston (2027)
Cotton Valley (La.) Evangel Christian Academy
Rivals Industry Ranking: No. 99 NATL. (No. 9 QB)
Status: Committed to LSU
#10 Teddy Jarrard (2027)
Kennesaw (Ga.) North Cobb
Rivals Industry Ranking: No. 124 NATL. (No. 11 QB)
Status: Committed to Notre Dame
#13 Colton Nussmeier (2027)
Flower Mound (Texas) Marcus
Rivals Industry Ranking: No. 72 NATL. (No. 6 QB)
Status: Uncommitted
Running Backs
#7 Christian Alexander (2027)
Tunica (Miss.) Rosa Fort
Rivals Industry Ranking: No. 148 NATL. (No. 11 RB)
Status: Uncommitted
#22 Tranard Roberts (2027)
Williston (Fla.) Villages Charter
Rivals Industry Ranking: No. 230 NATL. (No. 15 RB)
Status: Uncommitted
Wide Receivers
#1 Boobie Feaster
DeSoto (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 38 NATL. (No. 4 WR)
Status: Signed with USC
#4 Jabari Mack
New Orleans (La.) Destrehan
Rivals Industry Ranking: No. 139 NATL. (No. 20 WR)
Status: Signed with LSU
#8 Zion Robinson
Mansfield (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 197 NATL. (No. 32 WR)
Status: Signed with Stanford
#6 Braylon Calais (2027)
Cecilia (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 73 NATL. (No. 4 ATH)
Status: Uncommitted
#2 Julian Caldwell (2027)
Argyle (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 64 NATL. (No. 10 WR)
Status: Uncommitted
#11 Osani Gayles (2027)
Tracy (Calif.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 57 NATL. (No. 9 WR)
Status: Uncommitted
#3 Easton Royal (2027)
New Orleans (La.) Brother Martin
Rivals Industry Ranking: No. 7 NATL. (No. 1 WR)
Status: Committed to Texas
#0 Xavier Sabb (2027)
Glassboro (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 23 NATL. (No. 1 ATH)
Status: Uncommitted
#14 Monshun Sales (2027)
Indianapolis (Ind.) Lawrence North
Rivals Industry Ranking: No. 8 NATL. (No. 2 WR)
Status: Uncommitted
#21 Zion White (2027)
Honolulu (Hi.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 137 NATL. (No. 18 WR)
Status: Uncommitted
Tight Ends
#18 Kendre’ Harrison
Reidsville (N.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 16 NATL. (No. 1 TE)
Status: Signed with Oregon
#5 Luca Wolf
London (U.K.) NFL Academy
Rivals Industry Ranking: No. 1,236 NATL. (No. 79 TE)
Status: Signed with Tennessee
#85 George Lamons (2027)
Quitman (Ga.) Brooks County
Rivals Industry Ranking: No. 150 NATL. (No. 10 TE)
Status: Uncommitted
Offensive Tackles
#79 Immanuel Iheanacho
Baltimore (Md.) Georgetown Prep
Rivals Industry Ranking: No. 15 NATL. (No. 3 OT)
Status: Signed with Oregon
#73 Caden Moss (2027)
Jackson (Miss.) Academy
Rivals Industry Ranking: No. 15 NATL. (No. 4 OT)
Status: Uncommitted
#74 Oluwasemilore Olubobola (2027)
Carteret (N.J.) St. Peter’s Prep
Rivals Industry Ranking: No. 68 NATL. (No. 10 OT)
Status: Uncommitted
#72 Brian Swanson (2027)
Dallas (Texas) South Oak Cliff
Rivals Industry Ranking: No. 225 NATL. (No. 19 OT)
Status: Uncommitted
#69 Layton von Brandt (2027)
Middletown (Del.) Appoquinimink
Rivals Industry Ranking: No. 47 NATL. (No. 6 OT)
Status: Uncommitted
Interior Offensive Linemen
#57 Will Conroy
Cleveland (Ohio) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 585 NATL. (No. 53 IOL)
Status: Signed with North Carolina
#66 Breck Kolojay
Littleton (Colo.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 327 NATL. (No. 26 IOL)
Status: Signed with USC
#76 Bear McWhorter
Cartersville (Ga.) Cass
Rivals Industry Ranking: No. 609 NATL. (No. 58 IOL)
Status: Committed to Auburn
#77 Donel Robinson
Lexington (Miss.) Holmes County
Rivals Industry Ranking: No. 397 NATL. (No. 36 IOL)
Status: Signed with Baylor
#71 Nate Carson (2027)
Irmo (S.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 153 NATL. (No. 9 IOL)
Status: Uncommitted
Defensive Linemen
#7 Richard Anderson
New Orleans (La.) Edna Karr
Rivals Industry Ranking: No. 24 NATL. (No. 1 DL)
Status: Signed with LSU
#55 Lamar Brown
Erwinville (La.) University Lab
Rivals Industry Ranking: No. 1 NATL.
Status: Signed with LSU
#14 Mac Fitzgerald
Westwood (Mass.) Catholic Memorial
Rivals Industry Ranking: No. 1,245 NATL. (No. 123 DL)
Status: Signed with Boston College
#99 Khyren Haywood (2027)
Denton (Texas) Guyer
Rivals Industry Ranking: No. 305 NATL. (No. 38 DL)
Status: Uncommitted
#88 Zane Rowe (2027)
Little Elm (Texas) Guyer
Rivals Industry Ranking: No. 105 NATL. (No. 11 DL)
Status: Uncommitted
#18 Justin Weeks (2027)
Atlanta (Ga.) Pace Academy
Rivals Industry Ranking: No. 172 NATL. (No. 20 DL)
Status: Uncommitted
EDGEs
#1 Zion Elee
Baltimore (Md.) St. Frances Academy
Rivals Industry Ranking: No. 5 NATL. (No. 1 EDGE)
Status: Signed with Maryland
#4 Jake Kreul
Orlando (Fla.) IMG Academy
Rivals Industry Ranking: No. 46 NATL. (No. 8 EDGE)
Status: Signed with Oklahoma
#5 Zyron Forstall (2027)
New Orleans (La.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 9 NATL. (No. 1 EDGE)
Status: Uncommitted
#15 David Jacobs (2027)
Roswell (Ga.) Blessed Trinity Catholic
Rivals Industry Ranking: No. 10 NATL. (No. 2 EDGE)
Status: Uncommitted
#40 Krew Jones (2027)
Millville (Utah) Ridgeline
Rivals Industry Ranking: No. 135 NATL. (No. 20 EDGE)
Status: Committed to Oklahoma
Linebackers
#19 Gregory Batson (2027)
Leesburg (Ga.) Lee County
Rivals Industry Ranking: No. 249 NATL. (No. 13 LB)
Status: Committed to Florida State
#24 Cole Crawford (2027)
Cartersville (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 271 NATL. (No. 16 LB)
Status: Uncommitted
#17 Noah Glover (2027)
Haymarket (Va.) Battlefield
Rivals Industry Ranking: No. 211 NATL. (No. 11 LB)
Status: Uncommitted
#8 Kaden Henderson (2027)
Tampa (Fla.) Jesuit
Rivals Industry Ranking: No. 26 NATL. (No. 2 LB)
Status: Uncommitted
#33 Amarri Irvin (2027)
Miami (Fla.) IMG Academy
Rivals Industry Ranking: No. 213 NATL. (No. 12 LB)
Status: Committed to Notre Dame
Cornerbacks
#13 Davon Benjamin
Corona (Calif.) Oaks Christian
Rivals Industry Ranking: No. 63 NATL. (No. 8 CB)
Status: Signed with Oregon
#2 Jorden Edmonds
Marietta (Ga.) Sprayberry
Rivals Industry Ranking: No. 34 NATL. (No. 3 CB)
Status: Signed with Alabama
#21 Censere Gaylord (2027)
Mission Hills (Calif.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 240 NATL. (No. 27 CB)
Status: Uncommitted
#10 Raylaun Henry (2027)
Baltimore (Md.) St. Frances Academy
Rivals Industry Ranking: No. 49 NATL. (No. 8 CB)
Status: Committed to Texas A&M
#9 John Meredith (2027)
Arlington (Texas) Trinity
Rivals Industry Ranking: No. 1 NATL.
Status: Uncommitted
#12 Larry Moon (2027)
Aliquippa (Pa.) IMG Academy
Rivals Industry Ranking: No. 206 NATL. (No. 21 CB)
Status: Uncommitted
Safeties
#0 Jireh Edwards
Upper Marlboro (Md.) St. Frances Academy
Rivals Industry Ranking: No. 21 NATL. (No. 1 S)
Status: Signed with Alabama
#3 Kamarui Dorsey (2027)
Hampton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 39 NATL. (No. 4 S)
Status: Committed to Texas A&M
#23 Chance Gilbert (2027)
Sharpsburg (Ga.) East Coweta
Rivals Industry Ranking: No. 32 NATL. (No. 3 S)
Status: Uncommitted
#11 Eli Johnson (2027)
Cibolo (Texas) Steele
Rivals Industry Ranking: No. 108 NATL. (No. 9 S)
Status: Committed to Ohio State
#6 Ta’Shawn Poole (2027)
Macon (Ga.) Howard
Rivals Industry Ranking: No. 66 NATL. (No. 6 S)
Status: Uncommitted
Special Teams
#98 P Mikey Bukauskas
Prosper (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 3 P
Status: Signed with Texas
#27 K David Green
High Point (N.C.) Christian Academy
Rivals Industry Ranking: No. 1 K
Status: Signed with North Carolina
#81 LS Reed Price
Gilbert (Ariz.) Highland
Rivals Industry Ranking: N/A
Status: Uncommitted
Team Pearls
Quarterbacks
#3 Ryder Lyons
Folsom (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 43 NATL. (No. 5 QB)
Status: Signed with BYU
#2 Jayce Johnson (2027)
Valdosta (Ga.) Lowndes
Rivals Industry Ranking: No. 61 NATL. (No. 5 QB)
Status: Committed to Texas A&M
#0 Kamden Lopati (2027)
West Valley City (Utah) West
Rivals Industry Ranking: No. 142 NATL. (No. 12 QB)
Status: Committed to Illinois
Running Backs
#5 Damarius Yates
De Kalb (Miss.) Kemper County
Rivals Industry Ranking: No. 133 NATL. (No. 11 RB)
Status: Signed with Ole Miss
#10 Tyson Robinson (2027)
Jackson (Miss.) Brandon
Rivals Industry Ranking: No. 59 NATL. (No. 4 RB)
Status: Uncommitted
Wide Receivers
#4 Tyren Hornes
Sarasota (Fla.) Booker
Rivals Industry Ranking: No. 141 NATL. (No. 21 WR)
Status: Uncommitted
#7 Tyreek King
Knoxville (Tenn.) Catholic
Rivals Industry Ranking: No. 137 NATL. (No. 19 WR)
Status: Signed with Tennessee
#8 Salesi Moa
Odgen (Utah) Fremont
Rivals Industry Ranking: No. 54 NATL. (No. 2 ATH)
Status: Signed with Utah
#1 CJ Sadler
Detroit (Mich.) Cass Tech
Rivals Industry Ranking: No. 174 NATL. (No. 5 ATH)
Status: Signed with North Carolina
#11 Kesean Bowman (2027)
Nashville (Tenn.) Brentwood Academy
Rivals Industry Ranking: No. 40 NATL. (No. 5 WR)
Status: Uncommitted
Top 10
- 1New
Kewan Lacy injury
Ole Miss RB's status revealed
- 2Hot
Garrett Riley
Fired at Clemson
- 3Trending
Cam Coleman
Plans to enter Transfer Portal
- 4
Transfer Portal Intel
Sam Leavitt, Caleb Hawkins scoop
- 5
Marcus Freeman
Makes 2026 intentions clear
Get the Daily On3 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
#9 Lawrence Britt (2027)
Memphis (Tenn.) Lausanne Collegiate
Rivals Industry Ranking: No. 117 NATL. (No. 16 WR)
Status: Uncommitted
#18 Jamier Brown (2027)
Wayne (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 12 NATL. (No. 3 WR)
Status: Committed to Ohio State
#81 Julius Jones (2027)
Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas
Rivals Industry Ranking: No. 69 NATL. (No. 11 WR)
Status: Uncommitted
#13 Eric McFarland (2027)
Las Vegas (Nev.) IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 22 NATL. (No. 4 WR)
Status: Uncommitted
#6 Trenton Yancey (2027)
Arlington (Texas) Duncanville
Rivals Industry Ranking: No. 217 NATL. (No. 27 WR)
Status: Uncommitted
Tight Ends
#86 Brock Harris
Saint George (Utah) Pine View
Rivals Industry Ranking: No. 113 NATL. (No. 6 TE)
Status: Signed with BYU
#22 Taimane Purcell
Honolulu (Hi.) Kamehameha
Rivals Industry Ranking: No. 346 NATL. (No. 18 TE)
Status: Signed with Cal
#88 Grant Haviland (2027)
Milton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 244 NATL. (No. 17 TE)
Status: Uncommitted
Offensive Tackles
#71 Kelsey Adams (2027)
Atlanta (Ga.) Langston Hughes
Rivals Industry Ranking: No. 51 NATL. (No. 7 OT)
Status: Committed to Georgia
#77 Timi Aliu (2027)
Locust Grove (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 185 NATL. (No. 17 OT)
Status: Uncommitted
#75 Kennedy Brown (2027)
Houston (Texas) Kingwood
Rivals Industry Ranking: No. 4 NATL. (No. 2 OT)
Status: Uncommitted
#55 Mark Matthews (2027)
Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas
Rivals Industry Ranking: No. 2 NATL. (No. 1 OT)
Status: Uncommitted
Interior Offensive Linemen
#52 Jordan Harrison
Washington (S.C.) St. John’s
Rivals Industry Ranking: No. 1,477 NATL. (No. 140 IOL)
Status: Signed with USF
#52 Zykie Helton
Carrollton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 467 NATL. (No. 43 IOL)
Status: Signed with Georgia
#70 Ben Nichols
Davison (Mich.)
Rivals Industry Ranking: No. 176 NATL. (No. 9 IOL)
Status: Signed with Notre Dame
#77 Da’Ron Parks
Nitro (W.V.)
Rivals Industry Ranking: No. 443 NATL. (No. 41 IOL)
Status: Signed with North Carolina
#54 Nicolas Robertson
Spring (Texas) Klein
Rivals Industry Ranking: No. 444 NATL. (No. 42 IOL)
Status: Signed with Texas
#78 Jordan Agbanoma (2027)
Loganville (Ga.) Grayson
Rivals Industry Ranking: No. 88 NATL. (No. 5 IOL)
Status: Uncommitted
#73 Peyton Miller (2027)
Anna (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 221 NATL. (No. 12 IOL)
Status: Uncommitted
#79 Albert Simien (2027)
Lake Charles (La.) Sam Houston
Rivals Industry Ranking: No. 18 NATL. (No. 2 IOL)
Status: Uncommitted
Defensive Linemen
#48 Dylan Berymon
Monroe (La.) Ouachita Parish
Rivals Industry Ranking: No. 211 NATL. (No. 26 DL)
Status: Uncommitted
#33 Khary Wilder
Gardena (Calif.) Junipero Serra
Rivals Industry Ranking: No. 41 NATL. (No. 2 DL)
Status: Signed with Ohio State
#0 Jalen Brewster (2027)
Cedar Hill (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 6 NATL. (No. 1 DL)
Status: Committed to Texas Tech
#41 Sam LeJeune (2027)
Poplarville (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 85 NATL. (No. 8 DL)
Status: Uncommitted
#55 Jamarkus Pittman (2027)
Memphis (Tenn.) MASE
Rivals Industry Ranking: No. 77 NATL. (No. 6 DL)
Status: Committed to Ole Miss
EDGEs
#44 Tariq Boney
Washington (D.C.) St. John’s
Rivals Industry Ranking: No. 671 NATL. (No. 75 EDGE)
Status: Signed with Michigan
#3 LaDamion Guyton
Savannah (Ga.) Benedictine Military
Rivals Industry Ranking: No. 12 NATL. (No. 3 EDGE)
Status: Signed with Texas Tech
#10 Samu Moala
Carson (Calif.) Leuzinger
Rivals Industry Ranking: No. 368 NATL. (No. 34 EDGE)
Status: Signed with Texas A&M
#99 Richard Wesley
Los Angeles (Calif.) Sierra Canyon
Rivals Industry Ranking: No. 13 NATL. (No. 4 EDGE)
Status: Signed with Texas
#24 Jaiden Bryant (2027)
Irmo (S.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 33 NATL. (No. 5 EDGE)
Status: Uncommitted
#16 Kaden McCarty (2027)
Houston (Texas) Cy Falls
Rivals Industry Ranking: No. 114 NATL. (No. 17 EDGE)
Status: Committed to Texas A&M
#1 Anthony Sweeney (2027)
Olney (Md.) Good Counsel
Rivals Industry Ranking: No. 21 NATL. (No. 3 EDGE)
Status: Uncommitted
Linebackers
#52 Cincere Johnson
Cleveland (Ohio) Glenville
Rivals Industry Ranking: No. 56 NATL. (No. 3 LB)
Status: Signed with Ohio State
#11 CJ Sanna
Lewis Center (Ohio) Olentangy
Rivals Industry Ranking: No. 262 NATL. (No. 13 LB)
Status: Signed with Ohio State
#18 Mikahi Allen (2027)
Ramsey (N.J.) Don Bosco Prep
Rivals Industry Ranking: No. 145 NATL. (No. 7 LB)
Status: Uncommitted
#12 Omarii Sanders (2027)
Nashville (Tenn.) FRA
Rivals Industry Ranking: No. 58 NATL. (No. 3 LB)
Status: Committed to Vanderbilt
Cornerbacks
#2 Preston Ashley
Brandon (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 277 NATL. (No. 32 CB)
Status: Signed with Colorado
#8 Dorian Barney
Carrollton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 276 NATL. (No. 31 CB)
Status: Signed with Ole Miss
#4 Joshua Dobson (2027)
Fort Mill (S.C.) Catawba Ridge
Rivals Industry Ranking: No. 5 NATL. (No. 2 CB)
Status: Uncommitted
#32 Hayden Stepp (2027)
Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman
Rivals Industry Ranking: No. 22 NATL. (No. 3 CB)
Status: Uncommitted
Safeties
#6 Joey O’Brien
Glenside (Pa.) La Salle College
Rivals Industry Ranking: No. 31 NATL. (No. 3 S)
Status: Signed with Notre Dame
#5 Jett Washington
Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman
Rivals Industry Ranking: No. 22 NATL. (No. 2 S)
Status: Signed with Oregon
#31 Zayden Gamble (2027)
Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas
Rivals Industry Ranking: No. 207 NATL. (No. 24 S)
Status: Uncommitted
#7 JayQuan Snell (2027)
Waxahachie (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 45 NATL. (No. 5 S)
Status: Committed to Texas A&M
#21 Mekhi Williams (2027)
Ruskin (Fla.) Lennard
Rivals Industry Ranking: No. 119 NATL. (No. 11 S)
Status: Committed to Florida State
Special Teams
#40 LS Matthew Oh
Buford (Ga.)
Rivals Industry Ranking: N/A
Status: Uncommitted
#87 P Wade Register
Dublin (Ga.) Trinity Christian
Rivals Industry Ranking: No. 1 P
Status: Committed to Georgia
#25 K Harran Zureikat
Pittsburgh (Pa.) Fox Chapel Area
Rivals Industry Ranking: No. 2 K
Status: Signed with Georgia