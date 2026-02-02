Final 5-star recruits in the 2026 Rivals Industry Ranking
This week, a bow will finally be placed atop the 2026 recruiting cycle. All three primary recruiting services have now released their final rankings for the class, leading to one more round of changes amongst the five-stars.
The Rivals Industry Ranking has once again updated. Below are the nation’s 32 five-star prospects in the 2026 class:
About: The Rivals Industry Ranking is a proprietary algorithm that compiles ratings and rankings from all three primary recruiting media services. This system is the industry’s most advanced, complete, and unbiased measurement. It equally weights the primary recruiting media services. For football, the algorithm is weighted as follows: Rivals (33%), 247Sports (33%), and ESPN (33%).
1. OT Jackson Cantwell — Miami signee
Rivals300: No. 3
Top247: No. 6
ESPN300: No. 3
School: Nixa (Mo.)
2. QB Keisean Henderson — Houston signee
Rivals300: No. 4
Top247: No. 1
ESPN300: No. 4
School: Legacy SSS (Texas)
3. QB Jared Curtis — Vanderbilt signee
Rivals300: No. 2
Top247: No. 2
ESPN300: No. 12
School: Nashville Christian (Tenn.)
4. DL Lamar Brown — LSU signee
Rivals300: No. 10
Top247: No. 4
ESPN300: No. 1
School: University Lab (La.)
5. EDGE Luke Wafle — USC signee
Rivals300: No. 1
Top247: No. 7
ESPN300: No. 24
School: Hun School (N.J.)
6. EDGE Zion Elee — Maryland signee
Rivals300: No. 6
Top247: No. 10
ESPN300: No. 2
School: St. Frances Academy (Md.)
7. OT Immanuel Iheanacho — Oregon signee
Rivals300: No. 21
Top247: No. 29
ESPN300: No. 5
School: Georgetown Prep (Md.)
8. CB Brandon Arrington — Texas A&M signee
Rivals300: No. 20
Top247: No. 16
ESPN300: No. 11
School: Mount Miguel (Calif.)
9. QB Faizon Brandon — Tennessee signee
Rivals300: No. 40
Top247: No. 3
ESPN300: No. 14
School: Grimsley (N.C.)
10. WR Chris Henry Jr. — Ohio State signee
Rivals300: No. 31
Top247: No. 24
ESPN300: No. 7
School: Mater Dei (Calif.)
11. EDGE Carter Meadows — Michigan signee
Rivals300: No. 16
Top247: No. 11
ESPN300: No. 23
School: Gonzaga (D.C.)
12. RB Savion Hiter — Michigan signee
Rivals300: No. 13
Top247: No. 21
ESPN300: No. 25
School: Louisa County (Va.)
13. RB Ezavier Crowell — Alabama signee
Rivals300: No. 19
Top247: No. 18
ESPN300: No. 27
School: Jackson (Ala.)
14. LB Cincere Johnson — Ohio State signee
Rivals300: No. 26
Top247: No. 25
ESPN300: No. 26
School: Glenville (Ohio)
15. WR Tristen Keys — Tennessee signee
Rivals300: No. 39
Top247: No. 12
ESPN300: No. 10
School: Hattiesburg (Miss.)
16. QB Dia Bell — Texas signee
Rivals300: No. 32
Top247: No. 38
ESPN300: No. 13
School: American Heritage (Fla.)
17. EDGE Rodney Dunham — Notre Dame signee
Rivals300: No. 8
Top247: No. 9
ESPN300: No. 31
School: Myers Park (N.C.)
18. LB Tyler Atkinson — Texas signee
Rivals300: No. 50
Top247: No. 52
ESPN300: No. 16
School: Grayson (Ga.)
19. EDGE LaDamion Guyton — Texas Tech signee
Rivals300: No. 58
Top247: No. 45
ESPN300: No. 6
School: Benedictine Military (Ga.)
20. EDGE Richard Wesley — Texas signee
Rivals300: No. 29
Top247: No. 83
ESPN300: No. 8
School: Sierra Canyon (Calif.)
21. TE Kendre’ Harrison — Oregon signee
Rivals300: No. 69
Top247: No. 50
ESPN300: No. 15
School: Reidsville (N.C.)
22. S Jett Washington — Oregon signee
Rivals300: No. 114
Top247: No. 23
ESPN300: No. 17
School: Bishop Gorman (Nev.)
23. TE Kaiden Prothro — Georgia signee
Rivals300: No. 75
Top247: No. 49
ESPN300: No. 22
School: Bowdon (Ga.)
24. LB Xavier Griffin — Alabama signee
Rivals300: No. 52
Top247: No. 14
ESPN300: No. 29
School: Gainesville (Ga.)
25. TE Ian Premer — Notre Dame signee
Rivals300: No. 27
Top247: No. 26
ESPN300: No. 38
School: Great Bend (Kan.)
26. S Jireh Edwards — Alabama signee
Rivals300: No. 84
Top247: No. 37
ESPN300: No. 9
School: St. Frances Academy (Md.)
27. CB Khary Adams — Notre Dame signee
Rivals300: No. 23
Top247: No. 44
ESPN300: No. 31
School: Loyola Blakefield (Md.)
28. OT Kelvin Obot — Utah signee
Rivals300: No. 5
Top247: No. 41
ESPN300: No. 42
School: Fruitland (Idaho)
29. OT Felix Ojo — Texas Tech signee
Rivals300: No. 142
Top247: No. 17
ESPN300: No. 28
School: Lake Ridge (Texas)
30. WR Jalen Lott — Oregon signee
Rivals300: No. 16
Top247: No. 33
ESPN300: No. 55
School: Panther Creek (Texas)
31. TE Mark Bowman — USC signee
Rivals300: No. 32
Top247: No. 42
ESPN300: No. 29
School: Mater Dei (Calif.)
32. DL Richard Anderson — LSU signee
Rivals300: No. 18
Top247: No. 8
ESPN300: No. 58
School: Edna Karr (La.)