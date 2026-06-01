MVPs from the 2026 Las Vegas Showcase at UNLV

bhby: Brandon Huffman1 hour agoBrandonHuffman

The Las Vegas Showcase debuted at UNLV, kicking off the Mega Camp circuit out West.

Coaches from a number of schools were on hand, including UNLV, with head coach Dan Mullen along with coaches from numerous other schools

Here is a look at the Top Performers, as selected by the coaches and staff of the Las Vegas Showcase.

Session 1 MVPs

Overall MVP: Derrick LeBlanc Jr., Chandler (Ariz.) Hamilton

2027 DL MVP: Davian Whitener, Scottsdale (Ariz.) Desert Mountain

2027 OL MVP: Landon Guenter, Visalia (Calif.) Redwood

2028 DL MVP: Kala’i Nihipali, Honolulu (Hawaii) Kamehameha

2028 OL MVP: Diego Gonzalez, Tempe (Ariz.) McClintock

2029/2030 DL MVP: Braylon Ivory, Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman

2029/2030 OL MVP: Rhys Fa’amausili, Santa Ana (Calif.) Mater Dei

Session 2 MVPs

Overall MVP: QB Ace Amina, 2028, Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman

QB MVP: James Monaghan, 2027, Las Vegas (Nev.) Mater East

QB MVP: Donnovan Porter, 2029, Las Vegas (Nev.) Centennial

QB MVP: Ty Isaia, 2028, Murrieta (Calif.) Valley

RB MVP: Nikko Juarez, 2027, Manteca (Calif.)

RB MVP: James Curoso, 2028, Clovis (Calif.)

RB MVP: Trey Washington, 2030, Las Vegas (Nev.) Bishop Gorman

WR MVP: Jaxon Sharp, 2028, Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon

WR MVP: Sterling Edwards, 2028, Clovis (Calif.)

WR MVP: Mani Tu’uao, 2028, Salt Lake City (Utah) West

LB MVP: DeAndre Mikell, 2027, Meridian (Idaho) Rocky Mountain

LB MVP: Tyler Overstreet, 2027, Peoria (Ariz.) Centennial

LB MVP: Pierce Lepisi, 2027, Henderson (Nev.) Liberty

DB MVP: Dominic Ronquillo, 2029, Las Vegas (Nev.) Centennial

DB MVP: Leonx Payton, 2028, Fresno (Calif.) Garcia

Session 3 MVPs

Overall MVP: WR Nehemiah Dunlap-Myvett, 2028, Las Vegas (Nev.) Centennial

QB MVP: Tanoai Andresen, 2027, Washington (Utah) Crimson Cliffs

RB MVP: Jibri Abdullah, 2028, Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon

WR MVP: Tanner Peterson, 2028, Honolulu (Hawaii) Punahou

LB MVP: Jeremiah White, 2027, Roseville (Calif.) Woodcreek

DB MVP: Jerome Johnson, 2027, Henderson (Nev.) Pinecrest Sloan Canyon