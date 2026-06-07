MVPs from the 2026 Northwest Showcase at Western Oregon University
The Northwest Showcase returned to Western Oregon University to continue Mega Camp circuit in the Pacific Northwest.
Coaches from a number of schools were on hand, including Oregon State, with head coach Jamarcus Shephard plus host coach Arne Ferguson, the head coach of Western Oregon along with coaches from numerous other schools
Here is a look at the Top Performers, as selected by the coaches and staff of the Northwest Showcase.
SESSION ONE (RB/LB/OL/DL)
Overall MVP: OL JayLinn Haywood, 2027, Burien (Wash.) Kennedy Catholic
RB MVP: Kalama Roberson, 2028, Walla Walla (Wash.)
DL MVP: Iyan Boskett, 2027, Pahrump (Nev.)
LB MVP: Jerrek Buckley, 2027, Rohnert Park (Calif.) Rancho Cotate
SESSION TWO (RB/LB/OL/DL)
Overall MVP: RB James Curoso, 2028, Clovis (Calif.)
RB MVP: Cole Hachmeister, Tualatin (Ore.)
RB MVP: Andre Gastelum, 2028, Chico (Calif.)
OL MVP: Peter Stanley, 2028, Bend (Ore.) Summit
OL MVP: Xavier Berry, 2029, Federal Way (Wash.)
DL MVP: Isaiah Ormond, 2027, Tualatin (Ore.)
LB MVP: Jayden King, 2027, Fresno (Calif.) Bullard
SESSION THREE (QB/WR/TE/DB)
Overall MVP: WR Alonzo Ward, 2028, Stockton (Calif.) Edison
QB MVP: Nick Johnson, 2027, El Dorado Hills (Calif.) Oak Ridge
QB MVP: Zeke Thomas, 2028, Eugene (Ore.) Willamette
WR MVP: Riley McElvane, 2027, San Jose (Calif.) Valley Christian
WR MVP: Jeffrey Palega, 2030, San Francisco (Calif.) Archbishop Riordan
TE MVP: Aidan Muilenburg, 2027, Gig Harbor (Wash.) Peninsula
TE MVP: Jackson Christiansen, 2027, Spokane (Wash.) Ferris
DB MVP: Kaden Johnson, 2028, Bellevue (Wash.)
DB MVP: Dash Jones, 2030, Federal Way (Wash.)
SESSION FOUR (QB/WR/TE/DB)
Overall MVP: RB Kyle Thomas, 2027, Lahaina (Hawaii) Lahainaluna
QB MVP: Carson Murphy, 2028, Folsom (Calif.)
WR MVP: Kailan Beaver, 2027, Stockton (Calif.) Edison
WR MVP: Josiah Hawkins, 2027, Turner (Ore.) Cascade
WR MVP: Arhian Acuna, 2028, Folsom (Calif.)
TE MVP: Brady Knips, 2028, Tualatin (Ore.)
DB MVP: CJ Wallace, 2027, Folsom (Calif.)
DB MVP: Kemonnie Eskridge, 2027, Stockton (Calif.) Stagg
DB MVP: Jaxon Lee, 2027, Tualatin (Ore.)
SESSION FIVE (K/P/LS)
LS MVP: Grady Sharp, 2027, Washougal (Wash.)
K MVP: Eli Gifford, 2028, Portland (Ore.) Ida B. Wells
P MVP: CJ Jones, 2027, Eugene (Ore.) Marist Catholic