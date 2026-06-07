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MVPs from the 2026 Northwest Showcase at Western Oregon University

bhby: Brandon Huffman30 minutes agoBrandonHuffman

The Northwest Showcase returned to Western Oregon University to continue Mega Camp circuit in the Pacific Northwest.

Coaches from a number of schools were on hand, including Oregon State, with head coach Jamarcus Shephard plus host coach Arne Ferguson, the head coach of Western Oregon along with coaches from numerous other schools

Here is a look at the Top Performers, as selected by the coaches and staff of the Northwest Showcase.

SESSION ONE (RB/LB/OL/DL)

Overall MVP: OL JayLinn Haywood, 2027, Burien (Wash.) Kennedy Catholic

RB MVP: Kalama Roberson, 2028, Walla Walla (Wash.)

DL MVP: Iyan Boskett, 2027, Pahrump (Nev.)

LB MVP: Jerrek Buckley, 2027, Rohnert Park (Calif.) Rancho Cotate

SESSION TWO (RB/LB/OL/DL)

Overall MVP: RB James Curoso, 2028, Clovis (Calif.)

RB MVP: Cole Hachmeister, Tualatin (Ore.)

RB MVP: Andre Gastelum, 2028, Chico (Calif.)

OL MVP: Peter Stanley, 2028, Bend (Ore.) Summit

OL MVP: Xavier Berry, 2029, Federal Way (Wash.)

DL MVP: Isaiah Ormond, 2027, Tualatin (Ore.)

LB MVP: Jayden King, 2027, Fresno (Calif.) Bullard

SESSION THREE (QB/WR/TE/DB)

Overall MVP: WR Alonzo Ward, 2028, Stockton (Calif.) Edison

QB MVP: Nick Johnson, 2027, El Dorado Hills (Calif.) Oak Ridge

QB MVP: Zeke Thomas, 2028, Eugene (Ore.) Willamette

WR MVP: Riley McElvane, 2027, San Jose (Calif.) Valley Christian

WR MVP: Jeffrey Palega, 2030, San Francisco (Calif.) Archbishop Riordan

TE MVP: Aidan Muilenburg, 2027, Gig Harbor (Wash.) Peninsula

TE MVP: Jackson Christiansen, 2027, Spokane (Wash.) Ferris

DB MVP: Kaden Johnson, 2028, Bellevue (Wash.)

DB MVP: Dash Jones, 2030, Federal Way (Wash.)

SESSION FOUR (QB/WR/TE/DB)

Overall MVP: RB Kyle Thomas, 2027, Lahaina (Hawaii) Lahainaluna

QB MVP: Carson Murphy, 2028, Folsom (Calif.)

WR MVP: Kailan Beaver, 2027, Stockton (Calif.) Edison

WR MVP: Josiah Hawkins, 2027, Turner (Ore.) Cascade

WR MVP: Arhian Acuna, 2028, Folsom (Calif.)

TE MVP: Brady Knips, 2028, Tualatin (Ore.)

DB MVP: CJ Wallace, 2027, Folsom (Calif.)

DB MVP: Kemonnie Eskridge, 2027, Stockton (Calif.) Stagg

DB MVP: Jaxon Lee, 2027, Tualatin (Ore.)

SESSION FIVE (K/P/LS)

LS MVP: Grady Sharp, 2027, Washougal (Wash.)

K MVP: Eli Gifford, 2028, Portland (Ore.) Ida B. Wells

P MVP: CJ Jones, 2027, Eugene (Ore.) Marist Catholic