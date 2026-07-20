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Rivals Basketball Recruiting

Recruiting Intel: UNC, Kansas, Michigan State & others position themselves for top prospects on the Adidas 3SSB Circuit

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Jamie Shaw@JamieShaw5
15h
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