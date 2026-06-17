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Rivals Summer Commitment Guide: Decisions coming in waves for top recruits

hunterby: Hunter Shelton11 hours agoHunterShelton_

The recruiting calendar continues to change and that has led to prospects making their college decisions far earlier on average. May saw myriad blue-chippers come off the board and the next two months will bring more of the same.

Plenty of surprise and impromptu decisions will come, but the commitment calendar is jam-packed for June and July. There won’t be many days in the near future where a Power Four program doesn’t stack a pledge or two.

As the summer gets rip-roaring, Rivals is tracking which prospects have locked in commitment dates and which schools are in contention for said prospects.

Rivals 4-star CB Jaden Carey

Commitment Date: June 17
Rivals Industry Ranking: No. 461 NATL. (No. 45 CB)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Miami
More: Adam Gorney updates Carey’s recruitment

3-star S Knyair Crumb

Commitment Date: June 17
Rivals Industry Ranking: No. 907 NATL. (No. 92 S)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Penn State, Virginia Tech, Syracuse
More: Auburn heating up for more targets

5-star LB Kaden Henderson

Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 26 NATL. (No. 1 LB)
RPM Favorite: Notre Dame
Other Contenders: Texas A&M, Miami, LSU
More: Henderson opts to move up commitment date

4-star EDGE Justin Weeks

Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 327 NATL. (No. 31 EDGE)
RPM Favorite: Georgia Tech
Other Contenders: Clemson, North Carolina
More: Georgia Tech picking up momentum for top targets

Rivals 4-star EDGE Ifeanyi Emedobi

Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 441 NATL. (No. 44 EDGE)
RPM Favorite: Michigan
Other Contenders: Indiana, Penn State, Minnesota
More: The buzz remains with Michigan for Emedobi

3-star LB Tre Geathers

Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 561 NATL. (No. 49 LB)
RPM Favorite: Florida
Other Contenders: Georgia, Tennessee, South Carolina
More: Geathers locks in commitment date and finalists

Five-Star Plus+ CB John Meredith

Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 2 NATL. (No. 1 CB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Texas A&M, Alabama
More: One school trending for Meredith with commit date set

4-star LB Izzy Hammons

Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 160 NATL. (No. 15 LB)
RPM Favorite: Oklahoma State
Other Contenders: Texas, Kentucky, Vanderbilt
More: SEC program surging late for Hammons

4-star EDGE James Pace

Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 167 NATL. (No. 18 EDGE)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Tennessee, Georgia
More: Auburn heating up on the recruiting trail

4-star LB Jalaythan Mayfield

Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 228 NATL. (No. 20 LB)
RPM Favorite: Indiana
Other Contenders: Georgia, Miami
More: One team trending for Mayfield late

4-star WR Amare Patterson

Commitment Date: June 20
Rivals Industry Ranking: No. 288 NATL. (No. 44 WR)
RPM Favorite: South Carolina
Other Contenders: Georgia, Georgia Tech, North Carolina
More: Chad Simmons makes new prediction ahead of Patterson’s decision

Rivals 4-star S Jaden Walk-Green

Commitment Date: June 20
Rivals Industry Ranking: No. 459 NATL. (No. 38 S)
RPM Favorite: Washington
Other Contenders: UCLA, Arizona State, Vanderbilt
More: Walk-Green locks in commitment date, names finalists

3-star WR Brody Knowles

Commitment Date: June 22
Rivals Industry Ranking: No. 845 NATL. (No. 116 WR)
RPM Favorite: TCU
Other Contenders: Arkansas, Illinois, Kentucky
More: Arkansas makes a big move with Knowles

4-star WR Deshawn Hall

Commitment Date: June 23
Rivals Industry Ranking: No. 189 NATL. (No. 28 WR)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Penn State
More: Momentum shifts in Hall’s recruitment

3-star WR Kyron Brown

Commitment Date: June 23
Rivals Industry Ranking: No. 755 NATL. (No. 102 WR)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Kansas State, Northwestern, Mississippi State
More: Brown sets commitment date after Texas OV

3-star QB Brody Rudnicki

Commitment Date: June 24
Rivals Industry Ranking: No. 924 NATL. (No. 53 QB)
RPM Favorite: Cal
Other Contenders: Utah, BYU
More: Brandon Huffman predicts Big 12 team to land Rudnicki

4-star QB Neimann Lawrence (2028)

Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 67 NATL. (No. 6 QB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Miami, Texas A&M, Notre Dame, Michigan
More: Lawrence announces commitment date, names top 5 schools

3-star CB Dhillon McGee

Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 443 NATL. (No. 43 CB)
RPM Favorite: SMU
Other Contenders: Penn State, Texas
More: McGee breaks down finalists with Sam Spiegelman

3-star RB Marquis Fennell

Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 943 NATL. (No. 80 RB)
RPM Favorite: Stanford
Other Contenders: Florida State, Colorado, Georgia Tech
More: Fennell down to four with commitment date locked in

4-star WR Osani Gayles

Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 52 NATL. (No. 8 WR)
RPM Favorite: Alabama
Other Contenders: Washington, Stanford, Tennessee, Notre Dame
More: Predictions flowing in for Alabama to land Gayles

4-star S Jayden Aparicio-Bailey

Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 174 NATL. (No. 14 S)
RPM Favorite: Clemson
Other Contenders: Georgia
More: Clemson gets predictions to land Aparicio-Bailey

4-star CB Montre Jackson

Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 206 NATL. (No. 25 CB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Ole Miss, SMU
More: Jackson previews commitment with Sam Spiegelman

4-star WR Alvin Mosley

Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 177 NATL. (No. 25 WR)
RPM Favorite: Ole Miss
Other Contenders: Houston, Texas, Arkansas
More: Sam Spiegelman logs prediction for SEC program to land Mosley

4-star WR Blake Wong

Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 264 NATL. (No. 38 WR)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Oregon, BYU, Utah, UCLA
More: Wong taking big official visit to Big Ten program

4-star WR Eric McFarland

Commitment Date: June 28
Rivals Industry Ranking: No. 33 NATL. (No. 6 WR)
RPM Favorite: Texas A&M
Other Contenders: Georgia, Florida
More: Adam Gorney predicts where McFarland commits

4-star TE Anthony Cartwright III

Commitment Date: June 28
Rivals Industry Ranking: No. 342 NATL. (No. 18 TE)
RPM Favorite: Oregon
Other Contenders: Miami, Michigan State, Stanford, Michigan
More: Allen Trieu gives latest on Cartwright’s recruitment

5-star CB Joshua Dobson

Commitment Date: July 1
Rivals Industry Ranking: No. 11 NATL. (No. 3 CB)
RPM Favorite: Texas A&M
Other Contenders: South Carolina, Michigan, Auburn
More: Chad Simmons gives big update on Dobson’s recruitment

3-star OT Tye Kennedy

Commitment Date: July 1
Rivals Industry Ranking: No. 964 NATL. (No. 74 OT)
RPM Favorite: Utah
Other Contenders: Arizona State, Cal, Michigan, Minnesota, Washington
More: Kennedy breaks down finalists with Brandon Huffman

3-star CB Romel Koon

Commitment Date: July 4
Rivals Industry Ranking: No. 889 NATL. (No. 91 CB)
RPM Favorite: Georgia Tech
Other Contenders: Virginia Tech, Memphis, Florida State
More: Georgia Tech in the mix for Koon

3-star CB Darrius White

Commitment Date: July 4
Rivals Industry Ranking: No. 912 NATL. (No. 94 CB)
RPM Favorite: Alabama
Other Contenders: Cincinnati, Georgia Tech, Tennessee
More: Chad Simmons gives latest on Alabama recruiting

4-star WR Khalil Taylor

Commitment Date: July 6
Rivals Industry Ranking: No. 87 NATL. (No. 15 WR)
RPM Favorite: Penn State
Other Contenders: Nebraska
More: Taylor talks finalists with Adam Gorney

3-star CB Kamauri Whitfield

Commitment Date: July 6
Rivals Industry Ranking: No. 681 NATL. (No. 77 CB)
RPM Favorite: Florida
Other Contenders: Oregon, Florida State, Nebraska
More: Whitfield sets new commitment date

4-star IOL Lincoln Mageo

Commitment Date: July 11
Rivals Industry Ranking: No. 394 NATL. (No. 27 IOL)
RPM Favorite: Michigan
Other Contenders: Utah, Washington
More: Mageo discusses recruitment with Greg Biggins

5-star RB David Gabriel Georges

Commitment Date: July 22
Rivals Industry Ranking: No. 15 NATL. (No. 2 RB)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Tennessee, Georgia, Ole Miss
More: Chad Simmons predicts SEC team to land Gabriel Georges

Notable Commitments

June 16
5-star EDGE Abraham Sesay — Notre Dame
4-star RB Tre Segarra — LSU
4-star LB Cole Crawford — Georgia Tech
4-star CB Joshua Banks — Texas Tech
4-star WR Dakota Guerrant — Oregon
4-star CB Kameron Roberson — Houston
4-star CB Jailen Hill — Nebraska
3-star DL Antwan McKoy — Georgia
3-star EDGE Brody Pfannenstiel — Wisconsin

June 15
4-star EDGE Adekunbi Adetayo — Vanderbilt
4-star WR Jamir Dean — Georgia
4-star CB Joshua Vilmael — Kansas State
4-star LB Amarri Irvin — Virginia Tech
4-star CB Kamil Loud — Cal
4-star IOL Terrance Smith — LSU
3-star CB Trenton Blaylock — Oklahoma
3-star WR Dayon Cooper — Tennessee
3-star OT Amaziah Siale — LSU
3-star LB Dylan Wafle — USC
3-star OT Caleb Siler — Northwestern
3-star EDGE Marcellus Young Casario — Georgia
3-star QB Matthew Smith — Vanderbilt

June 14
4-star DL Kaiden Robinson-Vickers — North Carolina
4-star CB Deontay Malone — Ohio State
4-star DL Nate Kamba — Auburn
4-star RB Yoshawn Hudson — Mississippi State
4-star S Andre Hyppolite — Miami
3-star IOL Jaxon Lawler — Oklahoma
3-star LB Caleb Green — Nebraska
3-star EDGE Drew Sapp — Colorado

June 13
4-star LB Kenneth Simon II — Tennessee
4-star OT Caleb Johnson — Michigan State
4-star OT Kennedee Jackson — Georgia
4-star OT Q’Mari Hudson — Tennessee
4-star S Kaston Lewis — Texas Tech
3-star OT Dontae Perkins — Texas Tech

June 12
4-star EDGE JaBarrius Garror — Texas
4-star WR Matthew Gregory — UCLA
3-star S Turmarian Moreland — Virginia Tech
3-star DL Jaylen Mercer — Kentucky
3-star RB Moni Williams — West Virginia
3-star WR Donovan McNabb Jr. — UNLV

June 11
4-star OT Hudson Ingalsbe — North Carolina
4-star EDGE Chris Wilson — West Virginia
4-star DL Kasi Currie — Texas
4-star WR Lawrence Britt — Missouri
3-star IOL Jacob Burns — NC State

June 10
4-star EDGE Rion Jackson — Auburn
4-star QB Kevin Verpaele — USF
4-star IOL Dominic Black — Kentucky
4-star DL Nehemiah Ombati — Nebraska
4-star S Kaleb Elkins — Purdue
4-star OT Isaiah Bertola — Cal
3-star DL Adrian Williams — Georgia Tech
3-star CB Semaj Dozier — Virginia Tech

June 9
4-star WR Trenton Yancey — Purdue
4-star CB Semajay Robinson — Virginia
4-star CB Evan Via — Stanford
4-star WR Sean Green — Florida State
4-star EDGE Chaz Gray — Washington
4-star IOL Antonio Keefer — Ole Miss
3-star IOL Tristan Dare — Missouri
3-star IOL Kyson Mallard — Louisville

June 8
4-star IOL Reed Ramsier — Auburn
4-star WR Cade Cooper — LSU
4-star WR Jabari Watkins — Arkansas
4-star RB Jayden Miles — Florida State
4-star CB Chance Gilbert — Auburn
3-star CB Markez Davis — LSU
3-star OT Thurman Lyles III — UCLA
3-star S Caleb Cooper — Penn State
3-star IOL Reed Gerken — Kentucky
3-star QB Noah Spinks — North Carolina
3-star TE George VanSandt — Oregon
3-star RB Tai Phillips — Alabama
3-star EDGE Achilles Reyna — Oregon
3-star S Dillon Davis — Vanderbilt

June 7
4-star DL Jamar Thompson — Georgia Tech
4-star S Jernard Albright — Florida State
4-star DL Malachi Brown — Kentucky
4-star WR Cam Wade — Virginia Tech
4-star EDGE K.J. Green — LSU
4-star CB Bryce Woods — Virginia Tech
4-star CB Dylin Bruce — Arizona State
4-star OT Junior Saunders — Virginia Tech
4-star WR Demare Dezeurn — Cal
3-star TE Joey Hunter — Nebraska
3-star LB Drew Williams — Kentucky
3-star WR Austin Coles — Kentucky
3-star S Samari Howard — Colorado
3-star RB Brennen Lacey — LSU
3-star CB Dylan Haley — Tennessee

June 6
4-star TE Malik Howard — Tennessee
4-star CB Bryce Williams — Nebraska
4-star LB Ellis McGaskin — Florida
4-star ATH Gideon Gash — Texas Tech
3-star WR Briceson Thrower — Texas
3-star TE Michael Nnabuife — Alabama
3-star OT Zaquan Linton — Colorado

June 5
4-star EDGE Cahron Wheeler — Florida
4-star QB Colton Nussmeier — Georgia
4-star WR Dontay Tyson — Washington
3-star ATH Kamarion Johnson — Florida
3-star ATH Errol Kerns — Texas A&M
3-star IOL Shavezz Dixon — North Carolina

June 4
4-star OT Jasper Ngokwere — Vanderbilt
3-star QB Brodie Campbell — Georgia Tech

June 3
5-star EDGE Jaiden Bryant — Miami
4-star DL Zahmar Tookes — Florida
4-star DL Reinaldo Perez — Indiana
4-star LB Toa Satele — Oregon
4-star S Mekhi Williams — Wisconsin
4-star RB Da’Jon Talley-Rhodes — Indiana
3-star CB Bryant Robinson — Clemson

June 2
4-star DL Maleek Lee — Georgia Tech
4-star OT Kennedee Jackson — Florida
4-star EDGE Success Nwabude — Georgia Tech
4-star WR Tre Moore — Washington
4-star EDGE Frederick Ards III — Texas A&M
4-star TE Ben Kolar — Stanford
4-star EDGE Braden Gordon — Georgia Tech
4-star LB Isaac McNeil — Auburn
3-star CB Austin Barrett — Virginia Tech
3-star EDGE JiQuan Rogers — Clemson
3-star S Zayvon Miller — Virginia
3-star CB Aidyn Wiggins — Auburn
3-star OT Dylan Latell — Virginia Tech
3-star ATH Loia Valade — Texas A&M

June 1
4-star CB Gabriel Osborne Jr. — Oklahoma
4-star LB Joakim Gouda — Georgia
4-star RB Kingston Miles — Auburn
4-star EDGE Desmond Malpress — Clemson
4-star IOL Luke Starcevic — Clemson
4-star OT JJ Brown — Clemson
3-star EDGE Olayiwola Taiwo — Georgia
3-star TE Nick Pollack — Clemson
3-star DL Khyren Haywood — Texas Tech
3-star LB Aston Whiteside — Texas A&M