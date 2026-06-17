Rivals Summer Commitment Guide: Decisions coming in waves for top recruits
The recruiting calendar continues to change and that has led to prospects making their college decisions far earlier on average. May saw myriad blue-chippers come off the board and the next two months will bring more of the same.
Plenty of surprise and impromptu decisions will come, but the commitment calendar is jam-packed for June and July. There won’t be many days in the near future where a Power Four program doesn’t stack a pledge or two.
As the summer gets rip-roaring, Rivals is tracking which prospects have locked in commitment dates and which schools are in contention for said prospects.
Rivals 4-star CB Jaden Carey
Commitment Date: June 17
Rivals Industry Ranking: No. 461 NATL. (No. 45 CB)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Miami
More: Adam Gorney updates Carey’s recruitment
3-star S Knyair Crumb
Commitment Date: June 17
Rivals Industry Ranking: No. 907 NATL. (No. 92 S)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Penn State, Virginia Tech, Syracuse
More: Auburn heating up for more targets
5-star LB Kaden Henderson
Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 26 NATL. (No. 1 LB)
RPM Favorite: Notre Dame
Other Contenders: Texas A&M, Miami, LSU
More: Henderson opts to move up commitment date
4-star EDGE Justin Weeks
Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 327 NATL. (No. 31 EDGE)
RPM Favorite: Georgia Tech
Other Contenders: Clemson, North Carolina
More: Georgia Tech picking up momentum for top targets
Rivals 4-star EDGE Ifeanyi Emedobi
Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 441 NATL. (No. 44 EDGE)
RPM Favorite: Michigan
Other Contenders: Indiana, Penn State, Minnesota
More: The buzz remains with Michigan for Emedobi
3-star LB Tre Geathers
Commitment Date: June 18
Rivals Industry Ranking: No. 561 NATL. (No. 49 LB)
RPM Favorite: Florida
Other Contenders: Georgia, Tennessee, South Carolina
More: Geathers locks in commitment date and finalists
Five-Star Plus+ CB John Meredith
Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 2 NATL. (No. 1 CB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Texas A&M, Alabama
More: One school trending for Meredith with commit date set
4-star LB Izzy Hammons
Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 160 NATL. (No. 15 LB)
RPM Favorite: Oklahoma State
Other Contenders: Texas, Kentucky, Vanderbilt
More: SEC program surging late for Hammons
4-star EDGE James Pace
Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 167 NATL. (No. 18 EDGE)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Tennessee, Georgia
More: Auburn heating up on the recruiting trail
4-star LB Jalaythan Mayfield
Commitment Date: June 19
Rivals Industry Ranking: No. 228 NATL. (No. 20 LB)
RPM Favorite: Indiana
Other Contenders: Georgia, Miami
More: One team trending for Mayfield late
4-star WR Amare Patterson
Commitment Date: June 20
Rivals Industry Ranking: No. 288 NATL. (No. 44 WR)
RPM Favorite: South Carolina
Other Contenders: Georgia, Georgia Tech, North Carolina
More: Chad Simmons makes new prediction ahead of Patterson’s decision
Rivals 4-star S Jaden Walk-Green
Commitment Date: June 20
Rivals Industry Ranking: No. 459 NATL. (No. 38 S)
RPM Favorite: Washington
Other Contenders: UCLA, Arizona State, Vanderbilt
More: Walk-Green locks in commitment date, names finalists
3-star WR Brody Knowles
Commitment Date: June 22
Rivals Industry Ranking: No. 845 NATL. (No. 116 WR)
RPM Favorite: TCU
Other Contenders: Arkansas, Illinois, Kentucky
More: Arkansas makes a big move with Knowles
4-star WR Deshawn Hall
Commitment Date: June 23
Rivals Industry Ranking: No. 189 NATL. (No. 28 WR)
RPM Favorite: Auburn
Other Contenders: Penn State
More: Momentum shifts in Hall’s recruitment
3-star WR Kyron Brown
Commitment Date: June 23
Rivals Industry Ranking: No. 755 NATL. (No. 102 WR)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Kansas State, Northwestern, Mississippi State
More: Brown sets commitment date after Texas OV
3-star QB Brody Rudnicki
Commitment Date: June 24
Rivals Industry Ranking: No. 924 NATL. (No. 53 QB)
RPM Favorite: Cal
Other Contenders: Utah, BYU
More: Brandon Huffman predicts Big 12 team to land Rudnicki
4-star QB Neimann Lawrence (2028)
Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 67 NATL. (No. 6 QB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Miami, Texas A&M, Notre Dame, Michigan
More: Lawrence announces commitment date, names top 5 schools
3-star CB Dhillon McGee
Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 443 NATL. (No. 43 CB)
RPM Favorite: SMU
Other Contenders: Penn State, Texas
More: McGee breaks down finalists with Sam Spiegelman
3-star RB Marquis Fennell
Commitment Date: June 25
Rivals Industry Ranking: No. 943 NATL. (No. 80 RB)
RPM Favorite: Stanford
Other Contenders: Florida State, Colorado, Georgia Tech
More: Fennell down to four with commitment date locked in
4-star WR Osani Gayles
Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 52 NATL. (No. 8 WR)
RPM Favorite: Alabama
Other Contenders: Washington, Stanford, Tennessee, Notre Dame
More: Predictions flowing in for Alabama to land Gayles
4-star S Jayden Aparicio-Bailey
Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 174 NATL. (No. 14 S)
RPM Favorite: Clemson
Other Contenders: Georgia
More: Clemson gets predictions to land Aparicio-Bailey
4-star CB Montre Jackson
Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 206 NATL. (No. 25 CB)
RPM Favorite: Texas
Other Contenders: Ole Miss, SMU
More: Jackson previews commitment with Sam Spiegelman
4-star WR Alvin Mosley
Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 177 NATL. (No. 25 WR)
RPM Favorite: Ole Miss
Other Contenders: Houston, Texas, Arkansas
More: Sam Spiegelman logs prediction for SEC program to land Mosley
4-star WR Blake Wong
Commitment Date: June 27
Rivals Industry Ranking: No. 264 NATL. (No. 38 WR)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Oregon, BYU, Utah, UCLA
More: Wong taking big official visit to Big Ten program
4-star WR Eric McFarland
Commitment Date: June 28
Rivals Industry Ranking: No. 33 NATL. (No. 6 WR)
RPM Favorite: Texas A&M
Other Contenders: Georgia, Florida
More: Adam Gorney predicts where McFarland commits
4-star TE Anthony Cartwright III
Commitment Date: June 28
Rivals Industry Ranking: No. 342 NATL. (No. 18 TE)
RPM Favorite: Oregon
Other Contenders: Miami, Michigan State, Stanford, Michigan
More: Allen Trieu gives latest on Cartwright’s recruitment
5-star CB Joshua Dobson
Commitment Date: July 1
Rivals Industry Ranking: No. 11 NATL. (No. 3 CB)
RPM Favorite: Texas A&M
Other Contenders: South Carolina, Michigan, Auburn
More: Chad Simmons gives big update on Dobson’s recruitment
3-star OT Tye Kennedy
Commitment Date: July 1
Rivals Industry Ranking: No. 964 NATL. (No. 74 OT)
RPM Favorite: Utah
Other Contenders: Arizona State, Cal, Michigan, Minnesota, Washington
More: Kennedy breaks down finalists with Brandon Huffman
3-star CB Romel Koon
Commitment Date: July 4
Rivals Industry Ranking: No. 889 NATL. (No. 91 CB)
RPM Favorite: Georgia Tech
Other Contenders: Virginia Tech, Memphis, Florida State
More: Georgia Tech in the mix for Koon
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3-star CB Darrius White
Commitment Date: July 4
Rivals Industry Ranking: No. 912 NATL. (No. 94 CB)
RPM Favorite: Alabama
Other Contenders: Cincinnati, Georgia Tech, Tennessee
More: Chad Simmons gives latest on Alabama recruiting
4-star WR Khalil Taylor
Commitment Date: July 6
Rivals Industry Ranking: No. 87 NATL. (No. 15 WR)
RPM Favorite: Penn State
Other Contenders: Nebraska
More: Taylor talks finalists with Adam Gorney
3-star CB Kamauri Whitfield
Commitment Date: July 6
Rivals Industry Ranking: No. 681 NATL. (No. 77 CB)
RPM Favorite: Florida
Other Contenders: Oregon, Florida State, Nebraska
More: Whitfield sets new commitment date
4-star IOL Lincoln Mageo
Commitment Date: July 11
Rivals Industry Ranking: No. 394 NATL. (No. 27 IOL)
RPM Favorite: Michigan
Other Contenders: Utah, Washington
More: Mageo discusses recruitment with Greg Biggins
5-star RB David Gabriel Georges
Commitment Date: July 22
Rivals Industry Ranking: No. 15 NATL. (No. 2 RB)
RPM Favorite: Ohio State
Other Contenders: Tennessee, Georgia, Ole Miss
More: Chad Simmons predicts SEC team to land Gabriel Georges
Notable Commitments
June 16
5-star EDGE Abraham Sesay — Notre Dame
4-star RB Tre Segarra — LSU
4-star LB Cole Crawford — Georgia Tech
4-star CB Joshua Banks — Texas Tech
4-star WR Dakota Guerrant — Oregon
4-star CB Kameron Roberson — Houston
4-star CB Jailen Hill — Nebraska
3-star DL Antwan McKoy — Georgia
3-star EDGE Brody Pfannenstiel — Wisconsin
June 15
4-star EDGE Adekunbi Adetayo — Vanderbilt
4-star WR Jamir Dean — Georgia
4-star CB Joshua Vilmael — Kansas State
4-star LB Amarri Irvin — Virginia Tech
4-star CB Kamil Loud — Cal
4-star IOL Terrance Smith — LSU
3-star CB Trenton Blaylock — Oklahoma
3-star WR Dayon Cooper — Tennessee
3-star OT Amaziah Siale — LSU
3-star LB Dylan Wafle — USC
3-star OT Caleb Siler — Northwestern
3-star EDGE Marcellus Young Casario — Georgia
3-star QB Matthew Smith — Vanderbilt
June 14
4-star DL Kaiden Robinson-Vickers — North Carolina
4-star CB Deontay Malone — Ohio State
4-star DL Nate Kamba — Auburn
4-star RB Yoshawn Hudson — Mississippi State
4-star S Andre Hyppolite — Miami
3-star IOL Jaxon Lawler — Oklahoma
3-star LB Caleb Green — Nebraska
3-star EDGE Drew Sapp — Colorado
June 13
4-star LB Kenneth Simon II — Tennessee
4-star OT Caleb Johnson — Michigan State
4-star OT Kennedee Jackson — Georgia
4-star OT Q’Mari Hudson — Tennessee
4-star S Kaston Lewis — Texas Tech
3-star OT Dontae Perkins — Texas Tech
June 12
4-star EDGE JaBarrius Garror — Texas
4-star WR Matthew Gregory — UCLA
3-star S Turmarian Moreland — Virginia Tech
3-star DL Jaylen Mercer — Kentucky
3-star RB Moni Williams — West Virginia
3-star WR Donovan McNabb Jr. — UNLV
June 11
4-star OT Hudson Ingalsbe — North Carolina
4-star EDGE Chris Wilson — West Virginia
4-star DL Kasi Currie — Texas
4-star WR Lawrence Britt — Missouri
3-star IOL Jacob Burns — NC State
June 10
4-star EDGE Rion Jackson — Auburn
4-star QB Kevin Verpaele — USF
4-star IOL Dominic Black — Kentucky
4-star DL Nehemiah Ombati — Nebraska
4-star S Kaleb Elkins — Purdue
4-star OT Isaiah Bertola — Cal
3-star DL Adrian Williams — Georgia Tech
3-star CB Semaj Dozier — Virginia Tech
June 9
4-star WR Trenton Yancey — Purdue
4-star CB Semajay Robinson — Virginia
4-star CB Evan Via — Stanford
4-star WR Sean Green — Florida State
4-star EDGE Chaz Gray — Washington
4-star IOL Antonio Keefer — Ole Miss
3-star IOL Tristan Dare — Missouri
3-star IOL Kyson Mallard — Louisville
June 8
4-star IOL Reed Ramsier — Auburn
4-star WR Cade Cooper — LSU
4-star WR Jabari Watkins — Arkansas
4-star RB Jayden Miles — Florida State
4-star CB Chance Gilbert — Auburn
3-star CB Markez Davis — LSU
3-star OT Thurman Lyles III — UCLA
3-star S Caleb Cooper — Penn State
3-star IOL Reed Gerken — Kentucky
3-star QB Noah Spinks — North Carolina
3-star TE George VanSandt — Oregon
3-star RB Tai Phillips — Alabama
3-star EDGE Achilles Reyna — Oregon
3-star S Dillon Davis — Vanderbilt
June 7
4-star DL Jamar Thompson — Georgia Tech
4-star S Jernard Albright — Florida State
4-star DL Malachi Brown — Kentucky
4-star WR Cam Wade — Virginia Tech
4-star EDGE K.J. Green — LSU
4-star CB Bryce Woods — Virginia Tech
4-star CB Dylin Bruce — Arizona State
4-star OT Junior Saunders — Virginia Tech
4-star WR Demare Dezeurn — Cal
3-star TE Joey Hunter — Nebraska
3-star LB Drew Williams — Kentucky
3-star WR Austin Coles — Kentucky
3-star S Samari Howard — Colorado
3-star RB Brennen Lacey — LSU
3-star CB Dylan Haley — Tennessee
June 6
4-star TE Malik Howard — Tennessee
4-star CB Bryce Williams — Nebraska
4-star LB Ellis McGaskin — Florida
4-star ATH Gideon Gash — Texas Tech
3-star WR Briceson Thrower — Texas
3-star TE Michael Nnabuife — Alabama
3-star OT Zaquan Linton — Colorado
June 5
4-star EDGE Cahron Wheeler — Florida
4-star QB Colton Nussmeier — Georgia
4-star WR Dontay Tyson — Washington
3-star ATH Kamarion Johnson — Florida
3-star ATH Errol Kerns — Texas A&M
3-star IOL Shavezz Dixon — North Carolina
June 4
4-star OT Jasper Ngokwere — Vanderbilt
3-star QB Brodie Campbell — Georgia Tech
June 3
5-star EDGE Jaiden Bryant — Miami
4-star DL Zahmar Tookes — Florida
4-star DL Reinaldo Perez — Indiana
4-star LB Toa Satele — Oregon
4-star S Mekhi Williams — Wisconsin
4-star RB Da’Jon Talley-Rhodes — Indiana
3-star CB Bryant Robinson — Clemson
June 2
4-star DL Maleek Lee — Georgia Tech
4-star OT Kennedee Jackson — Florida
4-star EDGE Success Nwabude — Georgia Tech
4-star WR Tre Moore — Washington
4-star EDGE Frederick Ards III — Texas A&M
4-star TE Ben Kolar — Stanford
4-star EDGE Braden Gordon — Georgia Tech
4-star LB Isaac McNeil — Auburn
3-star CB Austin Barrett — Virginia Tech
3-star EDGE JiQuan Rogers — Clemson
3-star S Zayvon Miller — Virginia
3-star CB Aidyn Wiggins — Auburn
3-star OT Dylan Latell — Virginia Tech
3-star ATH Loia Valade — Texas A&M
June 1
4-star CB Gabriel Osborne Jr. — Oklahoma
4-star LB Joakim Gouda — Georgia
4-star RB Kingston Miles — Auburn
4-star EDGE Desmond Malpress — Clemson
4-star IOL Luke Starcevic — Clemson
4-star OT JJ Brown — Clemson
3-star EDGE Olayiwola Taiwo — Georgia
3-star TE Nick Pollack — Clemson
3-star DL Khyren Haywood — Texas Tech
3-star LB Aston Whiteside — Texas A&M