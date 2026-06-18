The Opening Finals: Updated 2026 roster
Nike Football has revived The Opening after a six-year hiatus, and dozens of top recruits are headed to Beaverton, Oregon next week to compete in its Finals event.
Seven cities — Miami, Los Angeles, Indianapolis, Atlanta, New Orleans, New York and Dallas — hosted regionals this spring where players competed in individual drills, 1-on-1s and 7v7.
Top performers received invites to Nike’s premier event, which takes place June 24-26 at the Philip H. Knight Campus. Some of the program’s prominent alumni include 2024 NFL Defensive Player of the Year Patrick Surtain II, two-time All-Pro receiver Ja’Marr Chase, reigning Offensive Player of the Year Saquon Barkley, and two-time NFL rushing yards leader Derrick Henry.
With the full roster for the event now released, Rivals breaks down which top prospects are expected to attend and what regional teams they’ll play for:
Quarterbacks
Israel Abrams
School: Montini Catholic (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 36 (#2 QB)
Status: Committed to Miami
Peter Bourque
School: Tabor Academy (Mass.)
Rivals Industry Ranking: No. 78 (#7 QB)
Status: Committed to Virginia Tech
Kavian Bryant
School: Palestine Westwood (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 68 (#6 QB)
Status: Committed to Texas Tech
Brady Edmunds
School: Huntington Beach (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 214 (#18 QB)
Status: Committed to Ohio State
Elijah Haven
School: Dunham School (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 16 (#1 QB)
Status: Committed to Alabama
Peyton Houston
School: Evangel Christian (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 100 (#8 QB)
Status: Committed to LSU
Kharim Hughley
School: Gainesville (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 187 #14 QB)
Status: Committed to Clemson
Neimann Lawrence (2028)
School: American Heritage (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 67 (#6 QB)
Status: Uncommitted
Jake Nawrot
School: Hersey (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 57 (#5 QB)
Status: Committed to Kentucky
Ryan Rakowski
School: Palos Verdes (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 894 (#51 QB)
Status: Uncommitted
Trae Taylor
School: Millard South (Neb.)
Rivals Industry Ranking: No. 44 (#3 QB)
Status: Committed to Nebraska
Braylen Warren
School: Westside (Neb.)
Rivals Industry Ranking: No. 387 (#27 QB)
Status: Committed to Missouri
Running backs
Christian Alexander
School: Rosa Fort (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 269 (#20 RB)
Status: Committed to Mississippi State
SaRod Baker
School: DeSoto (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 97 (#5 QB)
Status: Committed to Texas Tech
Tahmere Brown (2028)
School: Pennington (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 146 (#10 RB)
Status: Uncommitted
Elijah Cromwell (2028)
School: Cherry Creek (Colo.)
Rivals Industry Ranking: No. 146 (No. 11 RB)
Status: Uncommitted
Myson Johnson-Cook
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 51 (#4 RB)
Status: Committed to Auburn
Tylan Keys
School: Poplarville (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 202 (#14 RB)
Status: Committed to Miami
Trey Martin
School: Franklin Parish (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 176 (#11 RB)
Status: Committed to LSU
Jayden Miles
School: Catholic (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 379 (#26 RB)
Status: Committed to Florida State
Camden Noe (2028)
School: Portage Central (Mich.)
Rivals Industry Ranking: No. 122 (#4 ATH)
Status: Uncommitted
Jaxsen Stokes
School: Sierra Canyon (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 673 (#55 RB)
Status: Committed to Cal
Abdul Turay
School: St. Peter’s Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 612 (#46 RB)
Status: Uncommitted
Caden Waye
School: Ola (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 359 (#25 RB)
Status: Uncommitted
Wide receivers
Jaylen Addai (2028)
School: Shadow Creek (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 11 (#3 WR)
Status: Uncommitted
Jaden Baldwin
School: Basha (Ariz.)
Rivals Industry Ranking: No. 670 (#84 WR)
Status: Committed to Pittsburgh
Deandre Bidden (2028)
School: Harper Woods (Mich.)
Rivals Industry Ranking: No. 24 (#6 WR)
Status: Uncommitted
Kesean Bowman
School: Brentwood Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 63 (No. 11 WR)
Status: Committed to Tennessee
Ar’Tavian Brown (2028)
School: Lowndes (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 95 (#15 WR)
Status: Uncommitted
Ja’Hyde Brown
School: Christian Academy of Louisville (Ky.)
Rivals Industry Ranking: No. 293 (#45 WR)
Status: Committed to Louisville
Jamier Brown
School: Big Walnut (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 14 (#3 WR)
Status: Committed to Ohio State
Julian Caldwell
School: Argyle (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 103 (#19 WR)
Status: Committed to Texas Tech
Kyren Caldwell
School: Columbia (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 546 (#74 WR)
Status: Uncommitted
Jordan Christie
School: Southwest DeKalb (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 495 (#69 WR)
Status: Uncommitted
Braylon Clark (2028)
School: Providence Day (N.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 12 (#4 WR)
Status: Uncommitted
Charles Davis
School: Westlake (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 96 (#17 WR)
Status: Committed to Cal
Madoxx Davis (2028)
School: Cartersville (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 23 (#5 WR)
Status: Uncommitted
Benny Easter Jr.
School: Summer Creek (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 54 (#9 WR)
Status: Committed to Texas Tech
David Forster (2028)
School: St. Joseph Regional (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 346 (#51 WR)
Status: Uncommitted
Osani Gayles
School: IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 52 (#8 WR)
Status: Uncommitted
Ronnie Gomiller
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 441 (#61 WR)
Status: Committed to Cincinnati
Matthew Gregory
School: Owen Roberts (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 133 (#22 WR)
Status: Committed to UCLA
Chase Guers
School: Blue Mountain (Pa.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted
Quentin Hale
School: Corona Centennial (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 67 (#12 WR)
Status: Committed to USC
Derrell Hines (2028)
School: Hillsborough (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 94 (#14 WR)
Status: Uncommitted
Jaden Hurndon (2028)
School: Longview (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 190 (#30 WR)
Status:
Hayden Koo (2028)
School: Tustin (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 294 (#43 WR)
Status: Uncommitted
Amare Patterson
School: Bluffton (S.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 288 (#44 WR)
Status: Uncommitted
Maddox Porter (2029)
School: Battle Ground Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted
Easton Royal
School: Brother Martin (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 6 (#1 WR)
Status: Committed to Texas
Branden Sharpe
School: Brownsburg (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 463 (#65 WR)
Status: Committed to Indiana
Cedrick Simmons
School: Selma (Ala.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted
Jamarin Simmons
School: Godby (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 74 (#13 WR)
Status: Committed to Clemson
Jamar Taylor
School: Salesianum (Del.)
Rivals Industry Ranking: No. 545 (#73 WR)
Status: Committed to Rutgers
Eli Woodard
School: Chaparral (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 156 (#24 WR)
Status: Uncommitted
Trenton Yancey
School: Duncanville (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 286 (#42 WR)
Status: Committed to Purdue
Tight ends
Jaxon Dollar
School: East Lincoln (N.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 22 (#2 TE)
Status: Committed to Georgia
JT Geraci
School: Don Bosco Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 567 (#30 TE)
Status: Committed to Texas
Jordan Karhoff
School: St. Francis DeSales (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 112 (#5 TE)
Status: Committed to Virginia Tech
Tytan McNeal (2028)
School: Eastside Catholic (Wash.)
Rivals Industry Ranking: No. 64 (#2 TE)
Status: Uncommitted
Trae Proctor
School: American Heritage (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 639 (#36 TE)
Status: Committed to Kentucky
Zane Rowe
School: Denton Guyer (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 122 (No. 11 DL)
Status: Committed to Oregon
Asa Wall (2028)
School: John Milledge (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 140 (#6 TE)
Status: Committed to Georgia
Linebackers
Mikahi Allen
School: Don Bosco Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 200 (#17 LB)
Status: Uncommitted
Rick Brown III
School: Susquehanna Township (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 866 (#74 LB)
Status: Committed to West Virginia
Jayvon Dawson
School: Santaluces (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 502 (#43 LB)
Status: Committed to Miami
Taven Epps
School: Tustin (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 104 (#9 LB)
Status: Committed to Oklahoma
Brayton Feister
School: Massillon Washington (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 135 (#10 LB)
Status: Uncommitted
James Foster III (2028)
School: Lancaster (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 26 (#2 S)
Status: Uncommitted
Frederrick Ford
School: Greenwood (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 243 (#21 LB)
Status: Uncommitted
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Sean Fox
School: Warren Central (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 258 (#24 LB)
Status: Uncommitted
Tahj Gray (2028)
School: St. Joseph Regional (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 32 (#1 LB)
Status: Uncommitted
Tripp Keller
School: Tampa Jesuit (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 1159 (#106 LB)
Status: Committed to Duke
Allen Kennett V (2028)
School: Santa Margarita (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 166 (#12 LB)
Status: Uncommitted
Isaac McNeil
School: Vigor (Ala.)
Rivals Industry Ranking: No. 94 (#7 LB)
Status: Committed to Auburn
Jameer Miles (2028)
School: Carmel Catholic (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 193 (#16 LB)
Status: Uncommitted
Landon Miller (2028)
School: De La Salle (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 109 (#7 LB)
Status: Uncommitted
Trace Washington
School: Woodstock (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 458 (#39 LB)
Status: Uncommitted
Travion Washington (2028)
School: Brandon (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 269 (#22 LB)
Status: Uncommitted
Braylon Williams (2028)
School: Arlington Lamar (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 798 (#40 ATH)
Status: Uncommitted
Drew Williams
School: Sequoyah (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 485 (#40 LB)
Status: Committed to Kentucky
Cornerbacks
Brandon Allen Jr.
School: Westlake (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 629 (#69 CB)
Status: Committed to Mississippi State
Tyler Boyd (2028)
School: Carrollton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 39 (#5 CB)
Status: Uncommitted
Jaden Carey
School: St. Thomas Aquinas (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 463 (#45 CB)
Status: Committed to Ohio State
Jermaine Cobbins (2028)
School: Springfield (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 28 (#4 CB)
Status: Uncommitted
Phoenix Evans (2028)
School: IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 161 (#18 CB)
Status: Uncommitted
Raheem Floyd
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 171 (#22 CB)
Status: Uncommitted
Jyden German
School: Bishop Verot (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 1066 (#104 CB)
Status: Committed to Minnesota
Zachary Gleason
School: Pittsburgh Central Catholic (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 685 (#77 CB)
Status: Committed to West Virginia
Jordan Hicks (2028)
School: Mission Viejo (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 191 (#18 SAF)
Status: Uncommitted
Julius “JuJu” Johnson
School: Long Beach Poly (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 41 (#6 CB)
Status: Committed to UCLA
Kamil Loud
School: Bishop Gorman (Nev.)
Rivals Industry Ranking: No. 271 (#31 CB)
Status: Committed to Cal
Darrell Mattison
School: Morgan Park (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 360 (#33 SAF)
Status: Committed to Ole Miss
John Meredith III
School: North Crowley (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 2 (#1 CB)
Status: Uncommitted
Kelvin Millington
School: North Oconee (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 801 (#82 CB)
Status: Uncommitted
Larry Moon III
School: IMG Academy (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 372 (#40 CB)
Status: Uncommitted
Gabriel Osborne
School: Mustang (Okla.)
Rivals Industry Ranking: No. 35 (#4 CB)
Status: Committed to Oklahoma
Jerry Outhouse Jr.
School: North Crowley (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 110 (#16 CB)
Status: Committed to UCLA
Stanley Peters Jr.
School: Seminary (Miss.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted
Hayden Stepp
School: Bishop Gorman (Nev.)
Rivals Industry Ranking: No. 40 (#5 CB)
Status: Uncommitted
Monsanna Torbert
School: Princeton (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 91 (#13 CB)
Status: Uncommitted
Evan Via
School: Ladue Horton Watkins (Mo.)
Rivals Industry Ranking: No. 598 (#64 CB)
Status: Committed to Stanford
Izayah Vickers (2028)
School: FSU School (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 117 (#12 CB)
Status: Uncommitted
Joshua Vilmael
School: Richmond Travis (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 308 (#35 CB)
Status: Committed to Kansas State
Tae Walden Jr.
School: Collierville (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 69 (#3 CB)
Status: Uncommitted
Kaleb Woseley
School: Imhotep Charter (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 357 (#39 CB)
Status: Uncommitted
Donte Wright
School: Long Beach Poly (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 9 (#2 CB)
Status: Committed to Miami
Defensive Backs/Safeties
Braylen Bedford (2028)
School: Brentwood Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 66 (#6 SAF)
Status: Uncommitted
Alan Blackshere
School: Carol City (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 719 (#75 SAF)
Status: Committed to UConn
Drake Coellner (2028)
School: Carmel (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 171 (#16 SAF)
Status: Uncommitted
Adryan Cole
School: Douglas County (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 173 (#13 SAF)
Status: Uncommitted
Jalen Flowers (2028)
School: Palos Verdes (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 86 (#9 SAF)
Status: Uncommitted
DeNairo Girton Jr. (2028)
School: Great Mills (Mary.)
Rivals Industry Ranking: No. 138 (#15 SAF)
Status: Uncommitted
Tristin Hughes
School: Rocky River (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 402 (#37 SAF)
Status: Committed to Kentucky
Greedy James Jr.
School: Manvel (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 318 (#27 SAF)
Status: Committed to Texas
Gabe Jenkins
School: Imani Christian Academy (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 380 (#35 SAF)
Status: Committed to Colorado
Taelyn Mayo
School: Lewisville (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 272 (#32 SAF)
Status: Committed to Ole Miss
Captain Munnerlyn Jr. (2029)
School: Williamson (Ala.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted
Brandon Nash (2028)
School: St. John Bosco (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 132 (#14 SAF)
Status: Uncommitted
Jackson Parker (2028)
School: Garces Memorial (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 110 (#12 SAF)
Status: Uncommitted