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The Opening Finals: Updated 2026 roster

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Nike Football has revived The Opening after a six-year hiatus, and dozens of top recruits are headed to Beaverton, Oregon next week to compete in its Finals event.

Seven cities — Miami, Los Angeles, Indianapolis, Atlanta, New Orleans, New York and Dallas — hosted regionals this spring where players competed in individual drills, 1-on-1s and 7v7.

Top performers received invites to Nike’s premier event, which takes place June 24-26 at the Philip H. Knight Campus. Some of the program’s prominent alumni include 2024 NFL Defensive Player of the Year Patrick Surtain II, two-time All-Pro receiver Ja’Marr Chase, reigning Offensive Player of the Year Saquon Barkley, and two-time NFL rushing yards leader Derrick Henry.

With the full roster for the event now released, Rivals breaks down which top prospects are expected to attend and what regional teams they’ll play for:

Quarterbacks

Israel Abrams
School: Montini Catholic (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 36 (#2 QB)
Status: Committed to Miami

Peter Bourque
School: Tabor Academy (Mass.)
Rivals Industry Ranking: No. 78 (#7 QB)
Status: Committed to Virginia Tech

Kavian Bryant
School: Palestine Westwood (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 68 (#6 QB)
Status: Committed to Texas Tech

Brady Edmunds
School: Huntington Beach (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 214 (#18 QB)
Status: Committed to Ohio State

Elijah Haven
School: Dunham School (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 16 (#1 QB)
Status: Committed to Alabama

Peyton Houston
School: Evangel Christian (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 100 (#8 QB)
Status: Committed to LSU

Kharim Hughley
School: Gainesville (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 187 #14 QB)
Status: Committed to Clemson

Neimann Lawrence (2028)
School: American Heritage (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 67 (#6 QB)
Status: Uncommitted

Jake Nawrot
School: Hersey (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 57 (#5 QB)
Status: Committed to Kentucky

Ryan Rakowski
School: Palos Verdes (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 894 (#51 QB)
Status: Uncommitted

Trae Taylor
School: Millard South (Neb.)
Rivals Industry Ranking: No. 44 (#3 QB)
Status: Committed to Nebraska

Braylen Warren
School: Westside (Neb.)
Rivals Industry Ranking: No. 387 (#27 QB)
Status: Committed to Missouri

Running backs

Christian Alexander
School: Rosa Fort (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 269 (#20 RB)
Status: Committed to Mississippi State

SaRod Baker
School: DeSoto (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 97 (#5 QB)
Status: Committed to Texas Tech

Tahmere Brown (2028)
School: Pennington (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 146 (#10 RB)
Status: Uncommitted

Elijah Cromwell (2028)
School: Cherry Creek (Colo.)
Rivals Industry Ranking: No. 146 (No. 11 RB)
Status: Uncommitted

Myson Johnson-Cook
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 51 (#4 RB)
Status: Committed to Auburn

Tylan Keys
School: Poplarville (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 202 (#14 RB)
Status: Committed to Miami

Trey Martin
School: Franklin Parish (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 176 (#11 RB)
Status: Committed to LSU

Jayden Miles
School: Catholic (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 379 (#26 RB)
Status: Committed to Florida State

Camden Noe (2028)
School: Portage Central (Mich.)
Rivals Industry Ranking: No. 122 (#4 ATH)
Status: Uncommitted

Jaxsen Stokes
School: Sierra Canyon (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 673 (#55 RB)
Status: Committed to Cal

Abdul Turay
School: St. Peter’s Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 612 (#46 RB)
Status: Uncommitted

Caden Waye
School: Ola (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 359 (#25 RB)
Status: Uncommitted

Wide receivers

Jaylen Addai (2028)
School: Shadow Creek (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 11 (#3 WR)
Status: Uncommitted

Jaden Baldwin
School: Basha (Ariz.)
Rivals Industry Ranking: No. 670 (#84 WR)
Status: Committed to Pittsburgh

Deandre Bidden (2028)
School: Harper Woods (Mich.)
Rivals Industry Ranking: No. 24 (#6 WR)
Status: Uncommitted

Kesean Bowman
School: Brentwood Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 63 (No. 11 WR)
Status: Committed to Tennessee

Ar’Tavian Brown (2028)
School: Lowndes (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 95 (#15 WR)
Status: Uncommitted

Ja’Hyde Brown
School: Christian Academy of Louisville (Ky.)
Rivals Industry Ranking: No. 293 (#45 WR)
Status: Committed to Louisville

Jamier Brown
School: Big Walnut (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 14 (#3 WR)
Status: Committed to Ohio State

Julian Caldwell
School: Argyle (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 103 (#19 WR)
Status: Committed to Texas Tech

Kyren Caldwell
School: Columbia (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 546 (#74 WR)
Status: Uncommitted

Jordan Christie
School: Southwest DeKalb (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 495 (#69 WR)
Status: Uncommitted

Braylon Clark (2028)
School: Providence Day (N.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 12 (#4 WR)
Status: Uncommitted

Charles Davis
School: Westlake (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 96 (#17 WR)
Status: Committed to Cal

Madoxx Davis (2028)
School: Cartersville (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 23 (#5 WR)
Status: Uncommitted

Benny Easter Jr.
School: Summer Creek (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 54 (#9 WR)
Status: Committed to Texas Tech

David Forster (2028)
School: St. Joseph Regional (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 346 (#51 WR)
Status: Uncommitted

Osani Gayles
School: IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 52 (#8 WR)
Status: Uncommitted

Ronnie Gomiller
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 441 (#61 WR)
Status: Committed to Cincinnati

Matthew Gregory
School: Owen Roberts (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 133 (#22 WR)
Status: Committed to UCLA

Chase Guers
School: Blue Mountain (Pa.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted

Quentin Hale
School: Corona Centennial (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 67 (#12 WR)
Status: Committed to USC

Derrell Hines (2028)
School: Hillsborough (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 94 (#14 WR)
Status: Uncommitted

Jaden Hurndon (2028)
School: Longview (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 190 (#30 WR)
Status:

Hayden Koo (2028)
School: Tustin (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 294 (#43 WR)
Status: Uncommitted

Amare Patterson
School: Bluffton (S.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 288 (#44 WR)
Status: Uncommitted

Maddox Porter (2029)
School: Battle Ground Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted

Easton Royal
School: Brother Martin (La.)
Rivals Industry Ranking: No. 6 (#1 WR)
Status: Committed to Texas

Branden Sharpe
School: Brownsburg (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 463 (#65 WR)
Status: Committed to Indiana

Cedrick Simmons
School: Selma (Ala.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted

Jamarin Simmons
School: Godby (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 74 (#13 WR)
Status: Committed to Clemson

Jamar Taylor
School: Salesianum (Del.)
Rivals Industry Ranking: No. 545 (#73 WR)
Status: Committed to Rutgers

Eli Woodard
School: Chaparral (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 156 (#24 WR)
Status: Uncommitted

Trenton Yancey
School: Duncanville (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 286 (#42 WR)
Status: Committed to Purdue

Tight ends

Jaxon Dollar
School: East Lincoln (N.C.)
Rivals Industry Ranking: No. 22 (#2 TE)
Status: Committed to Georgia

JT Geraci
School: Don Bosco Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 567 (#30 TE)
Status: Committed to Texas

Jordan Karhoff
School: St. Francis DeSales (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 112 (#5 TE)
Status: Committed to Virginia Tech

Tytan McNeal (2028)
School: Eastside Catholic (Wash.)
Rivals Industry Ranking: No. 64 (#2 TE)
Status: Uncommitted

Trae Proctor
School: American Heritage (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 639 (#36 TE)
Status: Committed to Kentucky

Zane Rowe
School: Denton Guyer (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 122 (No. 11 DL)
Status: Committed to Oregon

Asa Wall (2028)
School: John Milledge (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 140 (#6 TE)
Status: Committed to Georgia

Linebackers

Mikahi Allen
School: Don Bosco Prep (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 200 (#17 LB)
Status: Uncommitted

Rick Brown III
School: Susquehanna Township (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 866 (#74 LB)
Status: Committed to West Virginia

Jayvon Dawson
School: Santaluces (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 502 (#43 LB)
Status: Committed to Miami

Taven Epps
School: Tustin (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 104 (#9 LB)
Status: Committed to Oklahoma

Brayton Feister
School: Massillon Washington (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 135 (#10 LB)
Status: Uncommitted

James Foster III (2028)
School: Lancaster (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 26 (#2 S)
Status: Uncommitted

Frederrick Ford
School: Greenwood (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 243 (#21 LB)
Status: Uncommitted

Sean Fox
School: Warren Central (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 258 (#24 LB)
Status: Uncommitted

Tahj Gray (2028)
School: St. Joseph Regional (N.J.)
Rivals Industry Ranking: No. 32 (#1 LB)
Status: Uncommitted

Tripp Keller
School: Tampa Jesuit (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 1159 (#106 LB)
Status: Committed to Duke

Allen Kennett V (2028)
School: Santa Margarita (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 166 (#12 LB)
Status: Uncommitted

Isaac McNeil
School: Vigor (Ala.)
Rivals Industry Ranking: No. 94 (#7 LB)
Status: Committed to Auburn

Jameer Miles (2028)
School: Carmel Catholic (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 193 (#16 LB)
Status: Uncommitted

Landon Miller (2028)
School: De La Salle (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 109 (#7 LB)
Status: Uncommitted

Trace Washington
School: Woodstock (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 458 (#39 LB)
Status: Uncommitted

Travion Washington (2028)
School: Brandon (Miss.)
Rivals Industry Ranking: No. 269 (#22 LB)
Status: Uncommitted

Braylon Williams (2028)
School: Arlington Lamar (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 798 (#40 ATH)
Status: Uncommitted

Drew Williams
School: Sequoyah (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 485 (#40 LB)
Status: Committed to Kentucky

Cornerbacks

Brandon Allen Jr.
School: Westlake (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 629 (#69 CB)
Status: Committed to Mississippi State

Tyler Boyd (2028)
School: Carrollton (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 39 (#5 CB)
Status: Uncommitted

Jaden Carey
School: St. Thomas Aquinas (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 463 (#45 CB)
Status: Committed to Ohio State

Jermaine Cobbins (2028)
School: Springfield (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 28 (#4 CB)
Status: Uncommitted

Phoenix Evans (2028)
School: IMG Academy (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 161 (#18 CB)
Status: Uncommitted

Raheem Floyd
School: East St. Louis (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 171 (#22 CB)
Status: Uncommitted

Jyden German
School: Bishop Verot (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 1066 (#104 CB)
Status: Committed to Minnesota

Zachary Gleason
School: Pittsburgh Central Catholic (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 685 (#77 CB)
Status: Committed to West Virginia

Jordan Hicks (2028)
School: Mission Viejo (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 191 (#18 SAF)
Status: Uncommitted

Julius “JuJu” Johnson
School: Long Beach Poly (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 41 (#6 CB)
Status: Committed to UCLA

Kamil Loud
School: Bishop Gorman (Nev.)
Rivals Industry Ranking: No. 271 (#31 CB)
Status: Committed to Cal

Darrell Mattison
School: Morgan Park (Ill.)
Rivals Industry Ranking: No. 360 (#33 SAF)
Status: Committed to Ole Miss

John Meredith III
School: North Crowley (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 2 (#1 CB)
Status: Uncommitted

Kelvin Millington
School: North Oconee (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 801 (#82 CB)
Status: Uncommitted

Larry Moon III
School: IMG Academy (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 372 (#40 CB)
Status: Uncommitted

Gabriel Osborne
School: Mustang (Okla.)
Rivals Industry Ranking: No. 35 (#4 CB)
Status: Committed to Oklahoma

Jerry Outhouse Jr.
School: North Crowley (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 110 (#16 CB)
Status: Committed to UCLA

Stanley Peters Jr.
School: Seminary (Miss.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted

Hayden Stepp
School: Bishop Gorman (Nev.)
Rivals Industry Ranking: No. 40 (#5 CB)
Status: Uncommitted

Monsanna Torbert
School: Princeton (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 91 (#13 CB)
Status: Uncommitted

Evan Via
School: Ladue Horton Watkins (Mo.)
Rivals Industry Ranking: No. 598 (#64 CB)
Status: Committed to Stanford

Izayah Vickers (2028)
School: FSU School (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 117 (#12 CB)
Status: Uncommitted

Joshua Vilmael
School: Richmond Travis (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 308 (#35 CB)
Status: Committed to Kansas State

Tae Walden Jr.
School: Collierville (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 69 (#3 CB)
Status: Uncommitted

Kaleb Woseley
School: Imhotep Charter (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 357 (#39 CB)
Status: Uncommitted

Donte Wright
School: Long Beach Poly (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 9 (#2 CB)
Status: Committed to Miami

Defensive Backs/Safeties

Braylen Bedford (2028)
School: Brentwood Academy (Tenn.)
Rivals Industry Ranking: No. 66 (#6 SAF)
Status: Uncommitted

Alan Blackshere
School: Carol City (Fla.)
Rivals Industry Ranking: No. 719 (#75 SAF)
Status: Committed to UConn

Drake Coellner (2028)
School: Carmel (Ind.)
Rivals Industry Ranking: No. 171 (#16 SAF)
Status: Uncommitted

Adryan Cole
School: Douglas County (Ga.)
Rivals Industry Ranking: No. 173 (#13 SAF)
Status: Uncommitted

Jalen Flowers (2028)
School: Palos Verdes (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 86 (#9 SAF)
Status: Uncommitted

DeNairo Girton Jr. (2028)
School: Great Mills (Mary.)
Rivals Industry Ranking: No. 138 (#15 SAF)
Status: Uncommitted

Tristin Hughes
School: Rocky River (Ohio)
Rivals Industry Ranking: No. 402 (#37 SAF)
Status: Committed to Kentucky

Greedy James Jr.
School: Manvel (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 318 (#27 SAF)
Status: Committed to Texas

Gabe Jenkins
School: Imani Christian Academy (Pa.)
Rivals Industry Ranking: No. 380 (#35 SAF)
Status: Committed to Colorado

Taelyn Mayo
School: Lewisville (Texas)
Rivals Industry Ranking: No. 272 (#32 SAF)
Status: Committed to Ole Miss

Captain Munnerlyn Jr. (2029)
School: Williamson (Ala.)
Rivals Industry Ranking: Unranked
Status: Uncommitted

Brandon Nash (2028)
School: St. John Bosco (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 132 (#14 SAF)
Status: Uncommitted

Jackson Parker (2028)
School: Garces Memorial (Calif.)
Rivals Industry Ranking: No. 110 (#12 SAF)
Status: Uncommitted