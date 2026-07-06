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Rivals Basketball Recruiting

Top-15 overall recruit Darius Wabbington schedules official visit to Indiana

joe tipton headshot updated
Joe Tipton@JoeTipton
6h
Darius Wabbington
(USA Basketball)

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Curated by editors

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