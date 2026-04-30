Top Performers from the Trackit Verified Event in Arizona

bhby: Brandon Huffman3 hours agoBrandonHuffman

Trackit Verified, a combine for high school athletes, held its latest event in Arizona over the weekend.

Trackit Verified’s Position Score is a comparison of each player against all other players in the same position group that are in their system.

This score takes everything from a combine standpoint into account, size and athletic ability are weighted equally, so a well-rounded athlete would be able to score high.

Anything above 80 is approaching Division I territory, and athletes with D-I offers average 82.

Here are the top scoring players per class based on their Position Score, led by the top overall scorer, Lincoln Maggard, a 2028 offensive tackle from Tucson (Ariz.) Mica Mountain, who scored a 91.

Lincoln Maggard
2027
Jayden Arnold85Linebacker2027ChandlerAZ
Mason Penrod84Tight End2027Cesar ChavezAZ
Allan Turner83Wide Receiver2027HigleyAZ
Leonidas To’oto’o79Defensive End2027Red MountainAZ
Paulo Longo79Defensive End2027Boulder CreekAZ
Christopher Mccorkle79Wide Receiver2027Mountain PointeLA
Torin Hamilton77Edge/Outside Linebacker2027Boulder CreekAZ
Liam Petrie77Safety2027PerryAZ
Ricky Packingham III76Linebacker2027PerryAZ
Prince-Marcus Reed74Defensive Tackle2027Queen CreekAZ
Zade Brown73Defensive End2027Valley VistaAZ
Deion Detrizio72Safety2027PerryAZ
Xavier Thomas69Corner2027PinnacleAZ
Jaeden Williams66Slot Receiver2027Desert VistaAZ
2028
Lincoln Maggard91Offensive Tackle2028Mica MountainAZ
Ethan Blackaby84Running Back2028PinnacleAZ
Sione Taueli82Defensive End2028MesaAZ
Amos Augustine80Wide Receiver2028PerryAZ
Titus Mueller79Interior Offensive Line2028Valley ChristianAZ
Brayden Voss77Edge/Outside Linebacker2028Valley ChristianAZ
Jude Barclay77Wide Receiver2028Benjamin FranklinAZ
Cooper Graham74Interior Offensive Line2028PinnacleAZ
Kai Tschen74Slot Receiver2028PinnacleAZ
Daryl Little74Wide Receiver2028ThunderbirdAZ
Adam Schrum71Interior Offensive Line2028BashaAZ
Kainalu Skipps71Linebacker2028MesaAZ
Motuhifonua Ngaue-Stephenson70Defensive End2028MesaAZ
2029
Adrian Krasniqi73Interior Offensive Line2029PinnacleAZ
Davante Rhoden72Defensive Tackle2029Queen CreekAZ
Shane Powell72Slot Receiver2029BashaAZ
Alani Folaumoeloa71Defensive Tackle2029MesaAK
Brady Shaw71Edge/Outside Linebacker2029PinnacleAZ
Dante Lombardo70Linebacker2029PinnacleAZ
Lyzander To’oto’o66Defensive Tackle2029Red MountainAZ
Blake McCabe66Tight End2029American Leadership Academy Queen CreekAZ
Vaughn Jaschke64Interior Offensive Line2029Boulder CreekAZ
Drextyn Ballantyne63Quarterback2029PerryAZ

Top 3’s Under 200 lbs.

Athlete NameTop 3 categoryGraduationPosition RankPosition ScorePrimary PositionHigh SchoolHeightWeight
Ethan Blackaby842028684Running BackPinnacle5′ 10.625”165
Allan Turner832027883Wide ReceiverHigley6′ 0.375”167.2
Amos Augustine8020281280Wide ReceiverPerry6′ 0”187.2
10 Yard Split
Jaeden Williams1.63820271066Slot ReceiverDesert Vista5′ 5.25”148.8
Kai Tschen1.6442028374Slot ReceiverPinnacle5′ 9.5”175.2
Xavier Thomas1.6512027969CornerPinnacle6′ 0.5”164.8
40 yard Dash
Jaeden Williams4.67820271066Slot ReceiverDesert Vista5′ 5.25”148.8
Kai Tschen4.7292028374Slot ReceiverPinnacle5′ 9.5”175.2
Allan Turner4.7622027883Wide ReceiverHigley6′ 0.375”167.2
5 – 10 – 5
Jaeden Williams4.28520271066Slot ReceiverDesert Vista5′ 5.25”148.8
Torin Hamilton4.31720271477Edge/Outside LinebackerBoulder Creek6′ 1.125”184.6
Daryl Little4.47320282374Wide ReceiverThunderbird5′ 11”174
L-Drill
Jaeden Williams7.12820271066Slot ReceiverDesert Vista5′ 5.25”148.8
Cade Rash7.21920281967SafetyArizona College Prep5′ 8.75”164.4
Ethan Blackaby7.2482028684Running BackPinnacle5′ 10.625”165
Broad Jump
Allan Turner1162027883Wide ReceiverHigley6′ 0.375”167.2
Amos Augustine115.520281280Wide ReceiverPerry6′ 0”187.2
Jaeden Williams110.7520271066Slot ReceiverDesert Vista5′ 5.25”148.8
Vertical
Kai Tschen32.752028374Slot ReceiverPinnacle5′ 9.5”175.2
Amos Augustine3220281280Wide ReceiverPerry6′ 0”187.2
Liam Petrie31.52027777SafetyPerry5′ 11.125”165.2
Bench
Kai Tschen225 x 82028374Slot ReceiverPinnacle5′ 9.5”175.2
Allan Turner225 x 82027883Wide ReceiverHigley6′ 0.375”167.2
Liam Owens185 x 1620282566LinebackerDesert Vista5′ 11.25”192.4

Top 3’s Over 200 lbs

Athlete NameTop 3 categoryGraduationPosition RankPosition ScorePrimary PositionHigh SchoolHeightWeight
Overall Position Score
Lincoln Maggard912028191Offensive TackleMica Mountain6′ 7.25”276.6
Jayden Arnold852027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Mason Penrod842027284Tight EndCesar Chavez6′ 2”207.2
10 Yard Split
Jayden Arnold1.6542027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Kainalu Skipps1.72120281871LinebackerMesa5′ 10.5”208.6
Jude Barclay1.73120281677Wide ReceiverBenjamin Franklin6′ 1”200.8
40 yard Dash
Kainalu Skipps4.84220281871LinebackerMesa5′ 10.5”208.6
Jayden Arnold4.8452027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Jude Barclay4.97620281677Wide ReceiverBenjamin Franklin6′ 1”200.8
5 – 10 – 5
Kainalu Skipps4.43220281871LinebackerMesa5′ 10.5”208.6
Jayden Arnold4.522027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Leonidas To’oto’o4.60620271279Defensive EndRed Mountain6′ 1.125”243.2
L-Drill
Jayden Arnold7.432027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Kainalu Skipps7.60220281871LinebackerMesa5′ 10.5”208.6
Mason Penrod7.6382027284Tight EndCesar Chavez6′ 2”207.2
Broad Jump
Kainalu Skipps109.7520281871LinebackerMesa5′ 10.5”208.6
Jayden Arnold1082027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Jude Barclay10820281677Wide ReceiverBenjamin Franklin6′ 1”200.8
Vertical
Jude Barclay3120281677Wide ReceiverBenjamin Franklin6′ 1”200.8
Jayden Arnold302027385LinebackerChandler6′ 0.25”206
Leonidas To’oto’o28.7520271279Defensive EndRed Mountain6′ 1.125”243.2
Bench
Lyzander To’oto’o225 x 2020291266Defensive TackleRed Mountain6′ 2.625”387.2
Leonidas To’oto’o225 x 1720271279Defensive EndRed Mountain6′ 1.125”243.2
Jeremiah Walker225 x 1520283769Interior Offensive LineMountain Pointe6′ 1.25”304