Top Performers from the Trackit Verified Event in Arizona
Trackit Verified, a combine for high school athletes, held its latest event in Arizona over the weekend.
Trackit Verified’s Position Score is a comparison of each player against all other players in the same position group that are in their system.
This score takes everything from a combine standpoint into account, size and athletic ability are weighted equally, so a well-rounded athlete would be able to score high.
Anything above 80 is approaching Division I territory, and athletes with D-I offers average 82.
Here are the top scoring players per class based on their Position Score, led by the top overall scorer, Lincoln Maggard, a 2028 offensive tackle from Tucson (Ariz.) Mica Mountain, who scored a 91.
|2027
|Jayden Arnold
|85
|Linebacker
|2027
|Chandler
|AZ
|Mason Penrod
|84
|Tight End
|2027
|Cesar Chavez
|AZ
|Allan Turner
|83
|Wide Receiver
|2027
|Higley
|AZ
|Leonidas To’oto’o
|79
|Defensive End
|2027
|Red Mountain
|AZ
|Paulo Longo
|79
|Defensive End
|2027
|Boulder Creek
|AZ
|Christopher Mccorkle
|79
|Wide Receiver
|2027
|Mountain Pointe
|LA
|Torin Hamilton
|77
|Edge/Outside Linebacker
|2027
|Boulder Creek
|AZ
|Liam Petrie
|77
|Safety
|2027
|Perry
|AZ
|Ricky Packingham III
|76
|Linebacker
|2027
|Perry
|AZ
|Prince-Marcus Reed
|74
|Defensive Tackle
|2027
|Queen Creek
|AZ
|Zade Brown
|73
|Defensive End
|2027
|Valley Vista
|AZ
|Deion Detrizio
|72
|Safety
|2027
|Perry
|AZ
|Xavier Thomas
|69
|Corner
|2027
|Pinnacle
|AZ
|Jaeden Williams
|66
|Slot Receiver
|2027
|Desert Vista
|AZ
|2028
|Lincoln Maggard
|91
|Offensive Tackle
|2028
|Mica Mountain
|AZ
|Ethan Blackaby
|84
|Running Back
|2028
|Pinnacle
|AZ
|Sione Taueli
|82
|Defensive End
|2028
|Mesa
|AZ
|Amos Augustine
|80
|Wide Receiver
|2028
|Perry
|AZ
|Titus Mueller
|79
|Interior Offensive Line
|2028
|Valley Christian
|AZ
|Brayden Voss
|77
|Edge/Outside Linebacker
|2028
|Valley Christian
|AZ
|Jude Barclay
|77
|Wide Receiver
|2028
|Benjamin Franklin
|AZ
|Cooper Graham
|74
|Interior Offensive Line
|2028
|Pinnacle
|AZ
|Kai Tschen
|74
|Slot Receiver
|2028
|Pinnacle
|AZ
|Daryl Little
|74
|Wide Receiver
|2028
|Thunderbird
|AZ
|Adam Schrum
|71
|Interior Offensive Line
|2028
|Basha
|AZ
|Kainalu Skipps
|71
|Linebacker
|2028
|Mesa
|AZ
|Motuhifonua Ngaue-Stephenson
|70
|Defensive End
|2028
|Mesa
|AZ
|2029
|Adrian Krasniqi
|73
|Interior Offensive Line
|2029
|Pinnacle
|AZ
|Davante Rhoden
|72
|Defensive Tackle
|2029
|Queen Creek
|AZ
|Shane Powell
|72
|Slot Receiver
|2029
|Basha
|AZ
|Alani Folaumoeloa
|71
|Defensive Tackle
|2029
|Mesa
|AK
|Brady Shaw
|71
|Edge/Outside Linebacker
|2029
|Pinnacle
|AZ
|Dante Lombardo
|70
|Linebacker
|2029
|Pinnacle
|AZ
|Lyzander To’oto’o
|66
|Defensive Tackle
|2029
|Red Mountain
|AZ
|Blake McCabe
|66
|Tight End
|2029
|American Leadership Academy Queen Creek
|AZ
|Vaughn Jaschke
|64
|Interior Offensive Line
|2029
|Boulder Creek
|AZ
|Drextyn Ballantyne
|63
|Quarterback
|2029
|Perry
|AZ
Top 3’s Under 200 lbs.
|Athlete Name
|Top 3 category
|Graduation
|Position Rank
|Position Score
|Primary Position
|High School
|Height
|Weight
|Position Score
|Ethan Blackaby
|84
|2028
|6
|84
|Running Back
|Pinnacle
|5′ 10.625”
|165
|Allan Turner
|83
|2027
|8
|83
|Wide Receiver
|Higley
|6′ 0.375”
|167.2
|Amos Augustine
|80
|2028
|12
|80
|Wide Receiver
|Perry
|6′ 0”
|187.2
|10 Yard Split
|Jaeden Williams
|1.638
|2027
|10
|66
|Slot Receiver
|Desert Vista
|5′ 5.25”
|148.8
|Kai Tschen
|1.644
|2028
|3
|74
|Slot Receiver
|Pinnacle
|5′ 9.5”
|175.2
|Xavier Thomas
|1.651
|2027
|9
|69
|Corner
|Pinnacle
|6′ 0.5”
|164.8
|40 yard Dash
|Jaeden Williams
|4.678
|2027
|10
|66
|Slot Receiver
|Desert Vista
|5′ 5.25”
|148.8
|Kai Tschen
|4.729
|2028
|3
|74
|Slot Receiver
|Pinnacle
|5′ 9.5”
|175.2
|Allan Turner
|4.762
|2027
|8
|83
|Wide Receiver
|Higley
|6′ 0.375”
|167.2
|5 – 10 – 5
|Jaeden Williams
|4.285
|2027
|10
|66
|Slot Receiver
|Desert Vista
|5′ 5.25”
|148.8
|Torin Hamilton
|4.317
|2027
|14
|77
|Edge/Outside Linebacker
|Boulder Creek
|6′ 1.125”
|184.6
|Daryl Little
|4.473
|2028
|23
|74
|Wide Receiver
|Thunderbird
|5′ 11”
|174
|L-Drill
|Jaeden Williams
|7.128
|2027
|10
|66
|Slot Receiver
|Desert Vista
|5′ 5.25”
|148.8
|Cade Rash
|7.219
|2028
|19
|67
|Safety
|Arizona College Prep
|5′ 8.75”
|164.4
|Ethan Blackaby
|7.248
|2028
|6
|84
|Running Back
|Pinnacle
|5′ 10.625”
|165
|Broad Jump
|Allan Turner
|116
|2027
|8
|83
|Wide Receiver
|Higley
|6′ 0.375”
|167.2
|Amos Augustine
|115.5
|2028
|12
|80
|Wide Receiver
|Perry
|6′ 0”
|187.2
|Jaeden Williams
|110.75
|2027
|10
|66
|Slot Receiver
|Desert Vista
|5′ 5.25”
|148.8
|Vertical
|Kai Tschen
|32.75
|2028
|3
|74
|Slot Receiver
|Pinnacle
|5′ 9.5”
|175.2
|Amos Augustine
|32
|2028
|12
|80
|Wide Receiver
|Perry
|6′ 0”
|187.2
|Liam Petrie
|31.5
|2027
|7
|77
|Safety
|Perry
|5′ 11.125”
|165.2
|Bench
|Kai Tschen
|225 x 8
|2028
|3
|74
|Slot Receiver
|Pinnacle
|5′ 9.5”
|175.2
|Allan Turner
|225 x 8
|2027
|8
|83
|Wide Receiver
|Higley
|6′ 0.375”
|167.2
|Liam Owens
|185 x 16
|2028
|25
|66
|Linebacker
|Desert Vista
|5′ 11.25”
|192.4
Top 3’s Over 200 lbs
|Athlete Name
|Top 3 category
|Graduation
|Position Rank
|Position Score
|Primary Position
|High School
|Height
|Weight
|Overall Position Score
|Lincoln Maggard
|91
|2028
|1
|91
|Offensive Tackle
|Mica Mountain
|6′ 7.25”
|276.6
|Jayden Arnold
|85
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Mason Penrod
|84
|2027
|2
|84
|Tight End
|Cesar Chavez
|6′ 2”
|207.2
|10 Yard Split
|Jayden Arnold
|1.654
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Kainalu Skipps
|1.721
|2028
|18
|71
|Linebacker
|Mesa
|5′ 10.5”
|208.6
|Jude Barclay
|1.731
|2028
|16
|77
|Wide Receiver
|Benjamin Franklin
|6′ 1”
|200.8
|40 yard Dash
|Kainalu Skipps
|4.842
|2028
|18
|71
|Linebacker
|Mesa
|5′ 10.5”
|208.6
|Jayden Arnold
|4.845
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Jude Barclay
|4.976
|2028
|16
|77
|Wide Receiver
|Benjamin Franklin
|6′ 1”
|200.8
|5 – 10 – 5
|Kainalu Skipps
|4.432
|2028
|18
|71
|Linebacker
|Mesa
|5′ 10.5”
|208.6
|Jayden Arnold
|4.52
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Leonidas To’oto’o
|4.606
|2027
|12
|79
|Defensive End
|Red Mountain
|6′ 1.125”
|243.2
|L-Drill
|Jayden Arnold
|7.43
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Kainalu Skipps
|7.602
|2028
|18
|71
|Linebacker
|Mesa
|5′ 10.5”
|208.6
|Mason Penrod
|7.638
|2027
|2
|84
|Tight End
|Cesar Chavez
|6′ 2”
|207.2
|Broad Jump
|Kainalu Skipps
|109.75
|2028
|18
|71
|Linebacker
|Mesa
|5′ 10.5”
|208.6
|Jayden Arnold
|108
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Jude Barclay
|108
|2028
|16
|77
|Wide Receiver
|Benjamin Franklin
|6′ 1”
|200.8
|Vertical
|Jude Barclay
|31
|2028
|16
|77
|Wide Receiver
|Benjamin Franklin
|6′ 1”
|200.8
|Jayden Arnold
|30
|2027
|3
|85
|Linebacker
|Chandler
|6′ 0.25”
|206
|Leonidas To’oto’o
|28.75
|2027
|12
|79
|Defensive End
|Red Mountain
|6′ 1.125”
|243.2
|Bench
|Lyzander To’oto’o
|225 x 20
|2029
|12
|66
|Defensive Tackle
|Red Mountain
|6′ 2.625”
|387.2
|Leonidas To’oto’o
|225 x 17
|2027
|12
|79
|Defensive End
|Red Mountain
|6′ 1.125”
|243.2
|Jeremiah Walker
|225 x 15
|2028
|37
|69
|Interior Offensive Line
|Mountain Pointe
|6′ 1.25”
|304