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Wisconsin
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Three-Star WR Corderro Bennett Returns to Wisconsin

Wisconsin Badgers insider Evan Floodby: Evan Flood58 minutes agoEvan_Flood
Corderro Bennett

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