Oregon State adds Alabama WR Aeryn Hampton

The Oregon State Beavers have landed a commitment from Alabama wide receiver Aeryn Hampton.

Hampton appeared in three games as a true freshman for Alabama, recording one reception for six yards. Prior to the 2025 season, Hampton left the Crimson Tide during fall camp and eventually entered the transfer portl, he reunites with his former Alabama position coach in Beavers’ head coach JaMarcus Shephard.

Hampton was an industry four-star prospect in the 2024 recruiting class, ranked as a borderline top-250 prospect, a top-10 athlete nationally, and a top-50 talent in the state of Texas.

Oregon State currently has 18 prospects as part of its 2026 recruiting class with portal commitments from OL Michael and Peter Langi, WR Adonis McDaniel, EDGE Jarrel Comer, LS Jonathan Zarut, DB Kahanu Kalahiki, DB Isaiah Houi, OL Teko Shoats, DL Tyler Bailey, quarterback Braden Atkinson, wide receiver Xayvion Noland, tight end DeCorion Temple, tight end Eric Olsen, long snapper Tug Sanford, linebacker Jabari Odoemenem, defensive lineman Ish Findlayter, and linebacker Dylan Layne. We also expect two more defensive transfers HERE.

