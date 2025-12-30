GAME DAY PRIMER: Louisiana Tech vs Coastal Carolina
Louisiana Tech (7–5) is set to take on Coastal Carolina (6–6) Monday afternoon in the 49th Radiance Technologies Independence Bowl.
Game Details
- Date: December 30, 2025
- Kickoff Time: 1:00 PM
- Location: Independence Stadium in Shreveport, LA
- Streaming: ESPN
- Radio: KXKZ 107.5
Team Records
- Louisiana Tech: 7-5 (4-3)
- Coastal Carolina: 6-6 (5-3)
- Last Meeting: First Meeting
Head Coaches
- Sonny Cumbie: (18-31 in his fourth season at Louisiana Tech)
- Jeremiah Johnson: (Interim Head Coach at Coastal Carolina)
