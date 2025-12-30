Skip to main content
GAME DAY PRIMER: Louisiana Tech vs Coastal Carolina

BCby: Ben Carlisle2 hours agoBCarlisle37

Louisiana Tech (7–5) is set to take on Coastal Carolina (6–6) Monday afternoon in the 49th Radiance Technologies Independence Bowl.

Game Details

  • Date: December 30, 2025
  • Kickoff Time: 1:00 PM
  • Location: Independence Stadium in Shreveport, LA
  • Streaming: ESPN
  • Radio: KXKZ 107.5

Team Records

  • Louisiana Tech: 7-5 (4-3)
  • Coastal Carolina: 6-6 (5-3)
  • Last Meeting: First Meeting

Head Coaches

  • Sonny Cumbie: (18-31 in his fourth season at Louisiana Tech)
  • Jeremiah Johnson: (Interim Head Coach at Coastal Carolina)

Weekly Coverage Recap

Louisiana Tech to Face Coastal Carolina in First-Ever Meeting at the Independence Bowl

More Than a Career: Cedric Woods Leaves a Lasting Mark at Louisiana Tech

Bulldogs vs. Chanticleers: A High-Stakes Showdown in the Independence Bowl

Independence Bowl Betting Preview: Spread, Odds for Louisiana Tech vs. Coastal Carolina

PFF Preview: How Louisiana Tech and Coastal Carolina Stack Up

BTB Radio: Breaking Down Tech’s Bowl Matchup with Coastal Carolina

Comparing the Third Phase: Bulldogs and Chanticleers Special Teams

Independence Bowl Preview: Turnover Margin Favors Bulldogs vs. Chanticleers

Stat Attack: Coastal Carolina

Breaking Down Coastal Carolina’s Depth Chart Ahead of the Independence Bowl

Coastal Carolina Top Five Offensive and Defensive Players, per Pro Football Focus

Scouting Coastal Carolina QB Tad Hudson

Breaking Down Louisiana Tech’s Depth Chart Ahead of the Independence Bowl

Louisiana Tech head coach Sonny Cumbie gets tased 3 days before Independence Bowl

Score Predictions: Louisiana Tech vs Coastal Carolina

Three Keys to Victory: Coastal Carolina

Final Word Monday: Preview, Bold Prediction & Insight for Louisiana Tech vs. Coastal Carolina

GAME THREAD | Louisiana Tech vs Coastal Carolina

