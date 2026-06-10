Skip to main content
Mobile Menu
News
Forums
Lobby
Premium Football Forum
Premium Hoops Forum
Baseball Forum
Basketball Forum
Football Forum
Other Sports
Tickets Exchange
Football
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
UCLA Draft History
FB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
Basketball
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
UCLA Draft History
BB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
About
About
Staff
Bruin Report Online On3+ Subscription
Contact
Podcasts and Shows
Join Now
Login
Message Boards
Hot
Baseball Transfer Portal
Rivals300
Team Recruiting Rankings
Prediction Machine
Search
30 Most Important Bruins for 2026: No. 30
by:
David Woods
26 minutes ago
daviddavidwoods
Read In App
50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
Bruin Report Online
+
+
One subscription:
The best UCLA Bruins coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.
Join Now
Already a subscriber?
Login