Adam Munsterteiger's BuffStampede Radio Live with William Gardner: Remembering Adam Munsterteiger, 1979-2026

Start time: Wednesday, May 27, 2026 at 11 a.m. MT

BuffStampede.com reporter Leopoldo Rivera IV and football analyst William Gardner go live in remembrance of publisher Adam Munsterteiger with On3 | Rivals, with Oliver Hayes producing. Gardner was Munsterteiger’s long-time co-host on BuffStampede Radio while Hayes and Rivera worked under Munsterteiger’s guidance as student journalists.

Viewers are encouraged to call into the livestream (with or without camera) to share their memories of Adam later in the show: (Link will be in description)

Donate to Adam’s family here: https://www.gofundme.com/f/support-for-adam-munsterteigers-family

Adam’s eulogy written by Sean Niehoff: https://www.on3.com/sites/buff-stampede/news/forever-buff-adam-munsterteiger/