Former Georgia LB Kris Jones latest defensive player in portal haul
After going heavy offense, it’s been a run on defense for BC in the transfer portal.
Commitment No. 21 this cycle became official around 1:45 on Sunday afternoon when the team announced former Georgia LB Kris Jones officially joined the Eagles.
Out of Fairfax HS in Fairfax, VA, Jones had quite an offer sheet coming out, including Florida, Penn State, Georgia, Virginia Tech, Ohio State, Michigan State, Maryland, UVA, Notre Dame, Michigan, South Carolina, LSU, Auburn, Oklahoma, Louisville, Tennessee, Syracuse, Rutgers, West Virginia, Wake Forest, Cincy, Arizona State, Costal Carolina, Charlotte and BC.
Last year as a redshirt freshman, he appeared in 13 games, totaling seven tackles, one solo.