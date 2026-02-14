College Basketball Viewing Guide: Several Programs Playing For First Place
TOP 10 GAMES
Noon: No. 20 Clemson (20-5, 10-2) at No. 4 Duke (22-2, 11-1), ESPN
- BetMGM Line: Duke -12.5
- BetMGM Total: 132.5
- KenPom: Duke 73, Clemson 60
12:45 pm: UCLA (17-7, 9-4) at No. 2 Michigan (23-1, 13-1), CBS
- BetMGM Line: Michigan -16.5
- BetMGM Total: 154.5
- KenPom: Michigan 84, UCLA 68
1 pm: No. 9 Kansas (19-5, 9-2) at No. 5 Iowa State (21-3, 8-3), ABC
- BetMGM Line: Iowa State -7.5
- BetMGM Total: 146.5
- KenPom: Iowa State 74, Kansas 68
1 pm: Texas A&M (17-7, 7-4) at No. 19 Vanderbilt (20-4, 7-4), SEC Network
- BetMGM Line: Vanderbilt -6.5
- BetMGM Total: 165.5
- KenPom: Vanderbilt 87, Texas A&M 78
3 pm: No. 25 Kentucky (17-7, 8-3) at No. 14 Florida (18-6, 9-2), ABC
- BetMGM Line: Florida -13.5
- BetMGM Total: 154.5
- KenPom: Florida 81, Kentucky 70
4 pm: Miami (19-5, 8-3) at NC State (18-7, 9-3), ESPN2
- BetMGM Line: NC State -5.5
- BetMGM Total: 158.5
- KenPom: NC State 81, Miami 76
5 pm: No. 13 Purdue (20-4, 10-3) at Iowa (18-6, 8-5), FOX
- BetMGM Line: Purdue -1.5
- BetMGM Total: 142.5
- KenPom: Purdue 72, Iowa 71
6:30 pm: No. 16 Texas Tech (18-6, 8-3) at No. 1 Arizona (23-1, 10-1), ESPN
- BetMGM Line: Arizona -9.5
- BetMGM Total: 155.5
- KenPom: Arizona 83, Texas Tech 72
8 pm: No. 15 Virginia (21-3, 10-2) at Ohio State (16-8, 8-6), FOX
- BetMGM Line: Virginia -4.5
- BetMGM Total: 146.5
- KenPom: Virginia 76, Ohio State 71
10:30 pm: Gonzaga (24-2, 12-1) at Santa Clara (22-5, 13-1), ESPN
- BetMGM Line: Gonzaga -4.5
- BetMGM Total: 159.5
- KenPom: Gonzaga 81, Santa Clara 77
OTHER GAMES TO WATCH
Noon: TCU (15-9, 5-6) at Oklahoma State (16-8, 4-7), ESPN2
- BetMGM Line: Oklahoma State -1.5
- BetMGM Total: 155.5
- KenPom: Oklahoma State 78, TCU 76
Noon: Samford (14-12, 5-5) at ETSU (19-7, 11-2), ESPNU
- BetMGM Line: ETSU -6.5
- BetMGM Total: 146.5
- KenPom: ETSU 77, Samford 70
1 pm: St. John’s (19-5, 12-1) at Providence (11-14, 4-10), TNT
- BetMGM Line: St. John’s -7.5
- BetMGM Total: 168.5
- KenPom: St. John’s 89, Providence 83
1 pm: Northwestern (10-15, 2-12) at No. 7 Nebraska (21-3, 10-3), BTN
- BetMGM Line: Nebraska -13.5
- BetMGM Total: 146.5
- KenPom: Nebraska 79, Northwestern 65
2 pm: Pittsburg (9-18, 2-10) at No. 11 North Carolina (19-5, 7-4), ESPN
- BetMGM Line: North Carolina -11.5
- BetMGM Total: 144.5
- KenPom: North Carolina 80, Pittsburgh 66
2 pm: SMU (17-7, 6-5) at Syracuse (14-11, 5-7), The CW Network
- BetMGM Line: SMU -2.5
- BetMGM Total: 157.5
- KenPom: SMU 81, Syracuse 78
2 pm: Florida State (11-13, 4-7) at Virginia Tech (17-8, 5-5), ACC Network
- BetMGM Line: Virginia Tech -5.5
- BetMGM Total: 156.5
- KenPom: Virginia Tech 81, Florida State 73
2:30 pm: Villanova (19-5, 10-3) at Creighton (13-12, 7-7), FOX
- BetMGM Line: Villanova -3.5
- BetMGM Total: 147.5
- KenPom: Villanova 74, Creighton 71
3:30 pm: Georgia (17-7, 5-6) at Oklahoma (12-12, 2-9), SEC Network
- BetMGM Line: Oklahoma -1.5
- BetMGM Total: 164.5
- KenPom: Georgia 84, Oklahoma 83
4 pm: Colorado (14-11, 4-8) at No. 22 BYU (18-6, 6-5), FS1
- BetMGM Line: BYU -16.5
- BetMGM Total: 162.5
- KenPom: BYU 90, Colorado 76
4 pm: No. 24 Louisville (18-6, 7-3) at Baylor (13-11, 3-7), ESPN
- BetMGM Line: Louisville -6.5
- BetMGM Total: 162.5
- KenPom: Louisville 85, Baylor 80
4 pm: Kansas State (10-14, 1-10) at No. 3 Houston (22-2, 10-1), Peacock
- BetMGM Line: Houston -23.5
- BetMGM Total: 145.5
- KenPom: Houston 85, Kansas State 64
4 pm: Stanford (16-9, 5-7) at Wake Forest (12-12, 3-8), ACC Network
- BetMGM Line: Wake Forest -4.5
- BetMGM Total: 149.5
- KenPom: Wake Forest 77, Stanford 73
4 pm: Hofstra (17-9, 8-5) at UNC Wilmington (21-4, 10-2), CBS Sports Network
- BetMGM Line: UNC Wilmington -2.5
- BetMGM Total: 137.5
- KenPom: UNC Wilmington 71, Hofstra 69
6 pm: West Virginia (15-9, 6-5) at UCF (17-6, 6-5), FS1
- BetMGM Line: UCF -3.5
- BetMGM Total: 138.5
- KenPom: UCF 73, West Virginia 68
6 pm: LSU (14-10, 2-9) at Tennessee (17-7, 7-4), SEC Network
- BetMGM Line: Tennessee -14.5
- BetMGM Total: 143.5
- KenPom: Tennessee 79, LSU 67
6:30 pm: Mississippi State (11-13, 3-8) at Ole Miss (11-13, 3-8), ESPN2
- BetMGM Line: Ole Miss -4.5
- BetMGM Total: 144.5
- KenPom: Mississippi State 73, Ole Miss 69
6:30 pm: Yale (19-4, 7-2) at Harvard (14-6, 7-2), ESPNU
- BetMGM Line: Yale -4.5
- BetMGM Total: 139.5
- KenPom: Yale 74, Harvard 70
8 pm: Georgetown (13-11, 5-8) at No. 6 UConn (23-2, 13-1), Peacock
- BetMGM Line: UConn -16.5
- BetMGM Total: 138.5
- KenPom: UConn 78, Georgetown 61
8 pm: Memphis (12-12, 7-5) at Utah State (21-3, 12-2), CBS Sports Network
- BetMGM Line: Utah State -13.5
- BetMGM Total: 154.5
- KenPom: Utah State 81, Memphis 67
8:30 pm: Auburn (14-10, 5-6) at No. 21 Arkansas (18-6, 8-3), ESPN
- BetMGM Line: Arkansas -8.5
- BetMGM Total: 165.5
- KenPom: Arkansas 87, Auburn 81
8:30 pm: Texas (15-9, 6-5) at Missouri (17-7, 7-4), ESPN2
- BetMGM Line: Missouri -2.5
- BetMGM Total: 150.5
- KenPom: Texas 79, Missouri 78
10 pm: Nevada (17-7, 9-4) at San Diego State (17-7, 11-2), CBS Sports Network
- BetMGM Line: SDSU -8.5
- BetMGM Total: 139.5
- KenPom: SDSU 75, Nevada 68
10:30 pm: Saint Mary’s (22-4, 11-2) at Pacific (17-10, 8-6), ESPN2
- BetMGM Line: Saint Mary’s -7.5
- BetMGM Total: 135.5
- KenPom: Saint Mary’s 72, Pacific 65
