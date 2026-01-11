WEEK 10 FIELD OF 68 TOP 25 POWER RANKINGS
It was another crazy weekend in college hoops with Alabama, Arkansas, Michigan and Tennessee all falling as ranked teams to unranked opponents, though quality ones.
Here’s where The Field of 68’s Top 25 Power Rankings stand after some upsets:
- Arizona (16-0)
- Iowa State (16-0)
- Michigan (14-1)
- Duke (15-1)
- UConn (16-1)
- Purdue (15-1)
- Nebraska (16-0)
- Vanderbilt (16-0)
- Gonzaga (17-1)
- Houston (15-1)
- Michigan State (14-2)
- North Carolina (14-2)
- Arkansas (12-4)
- Texas Tech (12-4)
- BYU (15-1)
- Louisville (12-4)
- Alabama (11-5)
- Illinois (13-3)
- Florida (11-5)
- Kansas (11-5)
- Virginia (14-2)
- Clemson (14-3)
- Utah State (14-1)
- Auburn (10-6)
- Saint Louis (15-1)
IN: No. 19 Florida, No. 21 Virginia, No. 22 Clemson, No. 23 Utah State, No. 25 Saint Louis
OUT: No. 20 Iowa, No. 21 Georgia, No. 22 Tennessee, No. 24 SMU, No. 25 UCF
Biggest Fallers: Alabama (-7), Arkansas (-3)
Biggest Risers: Nebraska (+4), Vanderbilt (+6)
