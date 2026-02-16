Skip to main content
Join

Week 15 AP Poll: Michigan regains No. 1, Wisconsin and Alabama enter

channels4_profileby: Field of 68 Staff37 minutes agoTheFieldOf68

There’s a new No. 1 in the land and much more shakeup throughout the rankings after last week’s results.

Here’s Monday’s Week 15 AP Poll:

  1. Michigan (24-1)
  2. Houston (23-2)
  3. Duke (23-2)
  4. Arizona (23-2)
  5. UConn (24-2)
  6. Iowa State (22-3)
  7. Purdue (21-4)
  8. Kansas (19-6)
  9. Nebraska (22-3)
  10. Illinois (21-5)
  11. Gonzaga (25-2)
  12. Florida (19-6)
  13. Texas Tech (19-6)
  14. Virginia (22-3)
  15. Michigan State (20-5)
  16. North Carolina (20-5)
  17. St. John’s (20-5)
  18. Saint Louis (24-1)
  19. Vanderbilt (21-4)
  20. Arkansas (19-6)
  21. Louisville (19-6)
  22. Miami (OH) (25-0)
  23. BYU (19-6)
  24. Wisconsin (18-7)
  25. Alabama (18-7)

Receiving Votes: Clemson (55), Utah State (45), Tennessee (36), Villanova (29), Kentucky (15), Miami (10), Saint Mary’s (3) and VCU (1).

More AP Poll Info

  • First place votes: Michigan (60), Houston (1).
  • Biggest risers: Purdue (+6), Texas Tech (+3), Louisville (+3), Wisconsin (in), Alabama (in).
  • Biggest fallers: Michigan State (-5), North Carolina (-5), Arizona (-3), Clemson (out), Kentucky (out).
  • Ranked teams by conference: Big Ten (6), Big 12 (6), ACC (4), SEC (4), Big East (2), A10 (1), WCC (1), MAC (1).
  • Ranked vs. Ranked games this week: Houston-Iowa State (Monday), Michigan-Purdue (Tuesday), Arkansas-Alabama (Wednesday), BYU-Arizona (Wednesday), Arizona-Houston (Saturday), Michigan-Duke (Saturday), Iowa State-BYU (Saturday).

Subscribe to The Field of 68 on YouTube

Subscribe to The Field of 68’s Daily Newsletter

Follow The Field of 68 on X

Watch The Field of 68 on TikTok

And like The Field of 68 on Instagram

You may also like