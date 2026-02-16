Week 15 AP Poll: Michigan regains No. 1, Wisconsin and Alabama enter
There’s a new No. 1 in the land and much more shakeup throughout the rankings after last week’s results.
Here’s Monday’s Week 15 AP Poll:
- Michigan (24-1)
- Houston (23-2)
- Duke (23-2)
- Arizona (23-2)
- UConn (24-2)
- Iowa State (22-3)
- Purdue (21-4)
- Kansas (19-6)
- Nebraska (22-3)
- Illinois (21-5)
- Gonzaga (25-2)
- Florida (19-6)
- Texas Tech (19-6)
- Virginia (22-3)
- Michigan State (20-5)
- North Carolina (20-5)
- St. John’s (20-5)
- Saint Louis (24-1)
- Vanderbilt (21-4)
- Arkansas (19-6)
- Louisville (19-6)
- Miami (OH) (25-0)
- BYU (19-6)
- Wisconsin (18-7)
- Alabama (18-7)
Receiving Votes: Clemson (55), Utah State (45), Tennessee (36), Villanova (29), Kentucky (15), Miami (10), Saint Mary’s (3) and VCU (1).
More AP Poll Info
- First place votes: Michigan (60), Houston (1).
- Biggest risers: Purdue (+6), Texas Tech (+3), Louisville (+3), Wisconsin (in), Alabama (in).
- Biggest fallers: Michigan State (-5), North Carolina (-5), Arizona (-3), Clemson (out), Kentucky (out).
- Ranked teams by conference: Big Ten (6), Big 12 (6), ACC (4), SEC (4), Big East (2), A10 (1), WCC (1), MAC (1).
- Ranked vs. Ranked games this week: Houston-Iowa State (Monday), Michigan-Purdue (Tuesday), Arkansas-Alabama (Wednesday), BYU-Arizona (Wednesday), Arizona-Houston (Saturday), Michigan-Duke (Saturday), Iowa State-BYU (Saturday).
Subscribe to The Field of 68 on YouTube
Subscribe to The Field of 68’s Daily Newsletter
Watch The Field of 68 on TikTok