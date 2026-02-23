Week 16 AP Poll: Duke takes No. 1, Tennessee back in top 25
All four of the top teams in the AP Poll faced off against one another this weekend, and the results have given us a new No. 1 team.
Here’s Monday’s full week 16 AP Poll:
- Duke (25-2)
- Arizona (25-2)
- Michigan (25-2)
- Iowa State (23-4)
- Houston (23-4)
- UConn (25-3)
- Florida (21-6)
- Purdue (22-5)
- Gonzaga (27-2)
- Illinois (22-6)
- Virginia (24-3)
- Nebraska (23-4)
- Michigan State (22-5)
- Kansas (20-7)
- St. John’s (22-5)
- Texas Tech (20-7)
- Alabama (20-7)
- North Carolina (21-6)
- BYU (20-7)
- Arkansas (20-7)
- Miami (OH) (27-0)
- Tennessee (20-7)
- Saint Louis (25-2)
- Louisville (20-7)
- Vanderbilt (21-6)
Receiving Votes: Wisconsin (47), Saint Mary’s (30), Villanova (15), Miami (10), Utah St. (8), NC State (7), SMU (4), Texas A&M (3), Iowa (3), UCF (3), High Point (2), Stephen F Austin (2) and Navy (1).
More AP Poll Info
- First place votes: Duke (56), Arizona (5).
- Biggest risers: Alabama (+8), Florida (+5), BYU (+4), Virginia (+3), Tennessee (in).
- Biggest fallers: Kansas (-6), Vanderbilt (-6) Saint Louis (-5), Houston (-3), Nebraska (-3), Texas Tech (-3), Louisville (-3), Wisconsin (out).
- Ranked teams by conference: Big 12 (6), Big Ten (5), SEC (5), ACC (4), Big East (2), WCC (1), MAC (1), A10 (1).
- Ranked vs. Ranked games this week: Louisville-North Carolina (Monday), Houston-Kansas (Monday), St. John’s-UConn (Wednesday), Michigan State-Purdue (Thursday), Michigan-Illinois (Friday), Virginia-Duke (Saturday), Kansas-Arizona (Saturday), Texas Tech-Iowa State (Saturday), Alabama-Tennessee (Saturday), Arkansas-Florida (Saturday).
