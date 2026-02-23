Skip to main content
Week 16 AP Poll: Duke takes No. 1, Tennessee back in top 25

Sam Lanceby: Sam Lance41 minutes agoslancehoops

All four of the top teams in the AP Poll faced off against one another this weekend, and the results have given us a new No. 1 team.

Here’s Monday’s full week 16 AP Poll:

  1. Duke (25-2)
  2. Arizona (25-2)
  3. Michigan (25-2)
  4. Iowa State (23-4)
  5. Houston (23-4)
  6. UConn (25-3)
  7. Florida (21-6)
  8. Purdue (22-5)
  9. Gonzaga (27-2)
  10. Illinois (22-6)
  11. Virginia (24-3)
  12. Nebraska (23-4)
  13. Michigan State (22-5)
  14. Kansas (20-7)
  15. St. John’s (22-5)
  16. Texas Tech (20-7)
  17. Alabama (20-7)
  18. North Carolina (21-6)
  19. BYU (20-7)
  20. Arkansas (20-7)
  21. Miami (OH) (27-0)
  22. Tennessee (20-7)
  23. Saint Louis (25-2)
  24. Louisville (20-7)
  25. Vanderbilt (21-6)

Receiving Votes: Wisconsin (47), Saint Mary’s (30), Villanova (15), Miami (10), Utah St. (8), NC State (7), SMU (4), Texas A&M (3), Iowa (3), UCF (3), High Point (2), Stephen F Austin (2) and Navy (1).

More AP Poll Info

  • First place votes: Duke (56), Arizona (5).
  • Biggest risers: Alabama (+8), Florida (+5), BYU (+4), Virginia (+3), Tennessee (in).
  • Biggest fallers: Kansas (-6), Vanderbilt (-6) Saint Louis (-5), Houston (-3), Nebraska (-3), Texas Tech (-3), Louisville (-3), Wisconsin (out).
  • Ranked teams by conference: Big 12 (6), Big Ten (5), SEC (5), ACC (4), Big East (2), WCC (1), MAC (1), A10 (1).
  • Ranked vs. Ranked games this week: Louisville-North Carolina (Monday), Houston-Kansas (Monday), St. John’s-UConn (Wednesday), Michigan State-Purdue (Thursday), Michigan-Illinois (Friday), Virginia-Duke (Saturday), Kansas-Arizona (Saturday), Texas Tech-Iowa State (Saturday), Alabama-Tennessee (Saturday), Arkansas-Florida (Saturday).

