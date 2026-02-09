Skip to main content
Mobile Menu
News
Forums
Lobby
The 12th Knight
Army Black Knights Football
Army Black Knights - Men's Basketball
Maggie Dixon's Court - Women's Basketball
Football
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
Army Draft History
FB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
Basketball
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
Army Draft History
BB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
About
About
Staff
GoBlackKnights.com On3+ Subscription
Contact
Podcasts and Shows
Join Now
Login
Message Boards
Hot
Rivals Industry Ranking
Transfer Portal
MegaBoard
Team Recruiting Rankings
Search
2027 LB/DE Linkin Apana pulls down Army offer
by:
A.M. Allan
1 hour ago
Read In App
Join for $1
then billed annually
GoBlackKnights.com
+
+
One subscription:
The best Army Black Knights coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.
Join for $1
Already a subscriber?
Login