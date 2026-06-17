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Army
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2027 RB/TE Tyler Hosea commits to the Black Knights

by: A.M. Allan15 minutes ago
Tyler.Hosea 3 Front page

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