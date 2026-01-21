DJ Wagner's unselfish adjustment helped Arkansas rout Vanderbilt

DJ Wagner's unselfish adjustment helped Arkansas rout Vanderbiltby: Kyle Sutherland1 hour agoHawgBeatRead In AppJan 20, 2026; Fayetteville, Arkansas, USA; Arkansas Razorbacks guard D.J. Wagner (21) dribbles during the first half as Vanderbilt Commodores forward AK Okereke (10) defends at Bud Walton Arena. Arkansas won 93-68. Mandatory Credit: Nelson Chenault-Imagn ImagesArkansas junior guard DJ Wagner had an impressive performance off of the bench against Vanderbilt after starting previous 54 games as a Hog