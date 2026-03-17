SEC softball power rankings (3-16-2026)
Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.
Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.
1) Texas
Last week: No. 1 (+1)
Overall Record: 26-1
Last week’s results: Beat East Texas A&M, swept Ole Miss (3-1, 11-2, 15-3 [6])
Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, South Carolina (x3)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
2) Tennessee
Last week: No. 1 (-1)
Overall Record: 27-1
Last week’s results: Beat Austin Peay, Lipscomb and won Mississippi State series (3-1, 0-1, 4-1)
Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
3) Alabama
Last week: 3 (-)
Overall Record: 26-1
Last week’s results: Beat Samford, won Arkansas series (4-1, 9-14, 4-1)
Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
4) Arkansas
Last week: No. 4 (-)
Overall Record: 23-4
Last week’s results: Lost Alabama series (1-4, 14-9, 1-4)
Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
5) Oklahoma
Last week: No. 5 (-)
Overall Record: 28-2
Last week’s results: Beat Tulsa, swept Auburn (13-5, 8-5, 14-2 [5])
Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
6) Florida
Last week: No. 6 (-)
Overall Record: 29-1
Last week’s results: Swept Kentucky (10-2, [6], 9-0 [5], 9-0 [6])
Key wins: None
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
7) Georgia
Last week: 7 (-)
Overall Record: 20-7
Last week’s results: Beat West Georgia
Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
8) Mississippi State
Last week: 11 (+3)
Overall Record: 27-4
Last week’s results: Beat SEMO (2x), lost Tennessee series (1-3, 1-0, 1-4)
Key wins: Clemson, Tennessee
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
9) Texas A&M
Last week: 10 (+1)
Overall Record: 19-9
Last week’s results: Won LSU series (7-2, 3-2, 2-7)
Key wins: Duke, LSU (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
10) LSU
Last week: 8 (-2)
Overall Record: 19-9
Last week’s results: Beat Nicholls, lost Texas A&M series (2-7, 2-3, 7-2)
Key wins: Oklahoma State
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
11) Auburn
Last week: 9 (-2)
Overall Record: 19-10
Last week’s results: Swept by Oklahoma (5-13 [6], 5-8, 2-14 [5])
Key wins: Clemson, Oregon
Bad losses: Pitt
Predicted NCAA Tournament team: Yes
12) South Carolina
Last week: 12 (-)
Overall Record: 19-10
Last week’s results: Lost to Duke, beat Coastal Carolina, swept Boston College (10-2 [6], 9-1 [5], 2-1)
Key wins: Washington
Bad losses: Marist
Predicted NCAA Tournament team: Yes
13) Kentucky
Last week: 13 (-)
Overall Record: 19-9
Last week’s results: Swept by Florida (2-10 [6], 0-9 [5], 0-9 [5])
Key wins: Stanford
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: No
14) Ole Miss
Last week: 14 (-)
Overall Record: 19-11
Last week’s results: Beat North Alabama, swept by Texas (1-3, 2-11 [6], 3-15 [5])
Key wins: None
Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton
Predicted NCAA Tournament team: No
15) Missouri
Last week: 15 (-)
Overall Record: 12-16
Last week’s results: Beat UT – Martin, Minnesota, South Dakota (twice) and Iowa State
Key wins: FAU, Duke
Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston
Predicted NCAA Tournament team: No
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