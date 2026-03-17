SEC softball power rankings (3-16-2026)

Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.

Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.

1) Texas

Last week: No. 1 (+1)

Overall Record: 26-1

Last week’s results: Beat East Texas A&M, swept Ole Miss (3-1, 11-2, 15-3 [6])

Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, South Carolina (x3)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

2) Tennessee

Last week: No. 1 (-1)

Overall Record: 27-1

Last week’s results: Beat Austin Peay, Lipscomb and won Mississippi State series (3-1, 0-1, 4-1)

Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

3) Alabama

Last week: 3 (-)

Overall Record: 26-1

Last week’s results: Beat Samford, won Arkansas series (4-1, 9-14, 4-1)

Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

4) Arkansas

Last week: No. 4 (-)

Overall Record: 23-4

Last week’s results: Lost Alabama series (1-4, 14-9, 1-4)

Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

5) Oklahoma

Last week: No. 5 (-)

Overall Record: 28-2

Last week’s results: Beat Tulsa, swept Auburn (13-5, 8-5, 14-2 [5])

Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

6) Florida

Last week: No. 6 (-)

Overall Record: 29-1

Last week’s results: Swept Kentucky (10-2, [6], 9-0 [5], 9-0 [6])

Key wins: None

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

7) Georgia

Last week: 7 (-)

Overall Record: 20-7

Last week’s results: Beat West Georgia

Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

8) Mississippi State

Last week: 11 (+3)

Overall Record: 27-4

Last week’s results: Beat SEMO (2x), lost Tennessee series (1-3, 1-0, 1-4)

Key wins: Clemson, Tennessee

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

9) Texas A&M

Last week: 10 (+1)

Overall Record: 19-9

Last week’s results: Won LSU series (7-2, 3-2, 2-7)

Key wins: Duke, LSU (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

10) LSU

Last week: 8 (-2)

Overall Record: 19-9

Last week’s results: Beat Nicholls, lost Texas A&M series (2-7, 2-3, 7-2)

Key wins: Oklahoma State

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

11) Auburn

Last week: 9 (-2)

Overall Record: 19-10

Last week’s results: Swept by Oklahoma (5-13 [6], 5-8, 2-14 [5])

Key wins: Clemson, Oregon

Bad losses: Pitt

Predicted NCAA Tournament team: Yes

12) South Carolina

Last week: 12 (-)

Overall Record: 19-10

Last week’s results: Lost to Duke, beat Coastal Carolina, swept Boston College (10-2 [6], 9-1 [5], 2-1)

Key wins: Washington

Bad losses: Marist

Predicted NCAA Tournament team: Yes

13) Kentucky

Last week: 13 (-)

Overall Record: 19-9

Last week’s results: Swept by Florida (2-10 [6], 0-9 [5], 0-9 [5])

Key wins: Stanford

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: No

14) Ole Miss

Last week: 14 (-)

Overall Record: 19-11

Last week’s results: Beat North Alabama, swept by Texas (1-3, 2-11 [6], 3-15 [5])

Key wins: None

Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton

Predicted NCAA Tournament team: No

15) Missouri

Last week: 15 (-)

Overall Record: 12-16

Last week’s results: Beat UT – Martin, Minnesota, South Dakota (twice) and Iowa State

Key wins: FAU, Duke

Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston

Predicted NCAA Tournament team: No

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