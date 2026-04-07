SEC softball Week 10 power rankings: Crimson Tide claim No. 1 spot
Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.
Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.
1) Alabama
Last week: 3 (-)
Overall Record: 35-3 (9-3 SEC)
Last week’s results: Won Texas series (1-9, 11-4, 7-4)
Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x), Texas (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
2) Oklahoma
Last week: No. 2 (+2)
Overall Record: 38-3 (11-1 SEC)
Last week’s results: Beat Wichita State, swept Kentucky series (10-2 [5], 9-1 [5], 12-2 [5])
Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
3) Texas
Last week: No. 1 (-)
Overall Record: 32-4 (9-3 SEC)
Last week’s results: Lost Alabama series (9-1, 4-11, 4-7
Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2), Alabama
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
4) Arkansas
Last week: No. 4 (+2)
Overall Record: 33-5 (8-4 SEC)
Last week’s results: Swept Auburn (10-0, 4-0, 4-1)
Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
5) Florida
Last week: No. 5 (-)
Overall Record: 36-5 (11-4 SEC)
Last week’s results: Beat Stetson, Won Mississippi State series (2-0, 5-9, 5-4)
Key wins: Tennessee (2x), Arkansas, Mississippi State (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
6) Texas A&M
Last week: 7 (+1)
Overall Record: 26-12 (8-4 SEC)
Last week’s results: Won Georgia series (3-2, 6-10, 2-1)
Key wins: Duke, LSU (2x), Texas, Georgia (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
7) Georgia
Last week: 6 (-1)
Overall Record: 28-10 (7-5 SEC)
Last week’s results: Lost Texas A&M series (2-3, 10-6, 1-2)
Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x), Texas A&M
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
8) Tennessee
Last week: No. 8 (-3)
Overall Record: 32-6 (9-6 SEC)
Last week’s results: Won South Carolina series (3-1, 1-5, 4-2)
Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
9) Mississippi State
Last week: 9 (-1)
Overall Record: 33-9 (5-7 SEC)
Last week’s results: Lost Florida series (0-2, 9-5, 4-5)
Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x), Florida
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
10) LSU
Last week: 10 (-)
Overall Record: 25-13 (6-9 SEC)
Last week’s results: Won Missouri series (9-1 [6], 16-4, 0-1)
Key wins: Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
11) Missouri
Last week: 11 (+2)
Overall Record: 21-20 (5-7 SEC)
Last week’s results: Beat Missouri State, lost LSU series (1-9 [6], 4-16, 1-0)
Key wins: Duke, Alabama, LSU
Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston
Predicted NCAA Tournament team: No
12) South Carolina
Last week: 12 (-)
Overall Record: 23-17 (3-9 SEC)
Last week’s results: Lost Tennessee series (1-3, 5-1, 2-4
Key wins: Washington, LSU, Tennessee
Bad losses: Marist
Predicted NCAA Tournament team: Yes
13) Ole Miss
Last week: 13 (-)
Overall Record: 25-15 (2-10 SEC)
Last week’s results: Beat Memphis and Central Arkansas
Key wins: Tennessee (x2)
Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton
Predicted NCAA Tournament team: No
14) Auburn
Last week: 14 (-)
Overall Record: 23-16 (2-10 SEC)
Last week’s results: Swept by Arkansas (0-10, 0-4, 1-4)
Key wins: Clemson, Oregon
Bad losses: Pitt
Predicted NCAA Tournament team: Yes
15) Kentucky
Last week: 15 (-)
Overall Record: 22-19 (1-14 SEC)
Last week’s results: Beat Miami (OH), swept by Oklahoma (2-10 [5], 1-9 [5], 2-12 [5])
Key wins: Stanford
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: No
