SEC softball Week 10 power rankings: Crimson Tide claim No. 1 spot

by: Kyle Sutherland1 hour agoHawgBeat

Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.

Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.

1) Alabama 

Last week: 3 (-)

Overall Record: 35-3 (9-3 SEC)

Last week’s results: Won Texas series (1-9, 11-4, 7-4)

Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x), Texas (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

2) Oklahoma

Last week: No. 2 (+2)

Overall Record: 38-3 (11-1 SEC)

Last week’s results: Beat Wichita State, swept Kentucky series (10-2 [5], 9-1 [5], 12-2 [5])

Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

3) Texas

Last week: No. 1 (-)

Overall Record: 32-4 (9-3 SEC)

Last week’s results: Lost Alabama series (9-1, 4-11, 4-7

Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2), Alabama

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

4) Arkansas 

Last week: No. 4 (+2)

Overall Record: 33-5 (8-4 SEC)

Last week’s results: Swept Auburn (10-0, 4-0, 4-1)

Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

5) Florida

Last week: No. 5 (-)

Overall Record: 36-5 (11-4 SEC)

Last week’s results: Beat Stetson, Won Mississippi State series (2-0, 5-9, 5-4)

Key wins: Tennessee (2x), Arkansas, Mississippi State (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

6) Texas A&M 

Last week: 7 (+1)

Overall Record: 26-12 (8-4 SEC)

Last week’s results: Won Georgia series (3-2, 6-10, 2-1)

Key wins: Duke, LSU (2x), Texas, Georgia (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

7) Georgia 

Last week: 6 (-1)

Overall Record: 28-10 (7-5 SEC)

Last week’s results: Lost Texas A&M series (2-3, 10-6, 1-2)

Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x), Texas A&M

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

8) Tennessee

Last week: No. 8 (-3)

Overall Record: 32-6 (9-6 SEC)

Last week’s results: Won South Carolina series (3-1, 1-5, 4-2)

Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

9) Mississippi State

Last week: 9 (-1)

Overall Record: 33-9 (5-7 SEC)

Last week’s results: Lost Florida series (0-2, 9-5, 4-5)

Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x), Florida

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

10) LSU 

Last week: 10 (-)

Overall Record: 25-13 (6-9 SEC)

Last week’s results: Won Missouri series (9-1 [6], 16-4, 0-1)

Key wins: Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

11) Missouri

Last week: 11 (+2)

Overall Record: 21-20 (5-7 SEC)

Last week’s results: Beat Missouri State, lost LSU series (1-9 [6], 4-16, 1-0)

Key wins: Duke, Alabama, LSU

Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston

Predicted NCAA Tournament team: No

12) South Carolina 

Last week: 12 (-)

Overall Record: 23-17 (3-9 SEC)

Last week’s results: Lost Tennessee series (1-3, 5-1, 2-4

Key wins: Washington, LSU, Tennessee

Bad losses: Marist

Predicted NCAA Tournament team: Yes

13) Ole Miss

Last week: 13 (-)

Overall Record: 25-15 (2-10 SEC)

Last week’s results: Beat Memphis and Central Arkansas

Key wins: Tennessee (x2)

Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton

Predicted NCAA Tournament team: No

14) Auburn

Last week: 14 (-)

Overall Record: 23-16 (2-10 SEC)

Last week’s results: Swept by Arkansas (0-10, 0-4, 1-4)

Key wins: Clemson, Oregon

Bad losses: Pitt

Predicted NCAA Tournament team: Yes

15) Kentucky

Last week: 15 (-)

Overall Record: 22-19 (1-14 SEC)

Last week’s results: Beat Miami (OH), swept by Oklahoma (2-10 [5], 1-9 [5], 2-12 [5])

Key wins: Stanford  

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: No

Between spring football, the basketball transfer portal window, plus baseball and softball, this is a jam-packed time for Arkansas Razorbacks sports and a prime time to subscribe to HawgBeat.com. 

All new members get 50% OFF annual subscriptions through our current deal, averaging out to only $4.99/month for the top coverage on the Razorbacks.

