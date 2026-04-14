SEC softball Week 11 power rankings: All eyes on Top 5 series between Arkansas and OU

by: Kyle Sutherland38 minutes agoHawgBeat

Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.

1) Oklahoma

Last week: No. 2 (+1)

Overall Record: 40-4 (13-2 SEC)

Last week’s results: Won Texas series (3-0, 4-3, 6-8 [8])

Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2), Texas (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

2) Alabama 

Last week: 1 (-1)

Overall Record: 39-3 (12-3 SEC)

Last week’s results: Beat South Alabama, swept Auburn (1-0, 4-0, 9-1 [6])

Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x), Texas (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

3) Arkansas 

Last week: No. 4 (+1)

Overall Record: 35-6 (10-5 SEC)

Last week’s results: Won Mississippi State series (0-1, 8-0 [5], 10-3)

Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2), Mississippi State (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

4) Florida

Last week: No. 5 (+1)

Overall Record: 40-5 (14-4 SEC)

Last week’s results: Beat USF, swept South Carolina (5-0, 15-2 [5], 6-1)

Key wins: Tennessee (2x), Arkansas, Mississippi State (2x), South Carolina (x3)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

5) Texas

Last week: No. 3 (-2)

Overall Record: 33-6 (10-5 SEC)

Last week’s results: Lost OU series (0-3, 3-4. 8-6 [8])

Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2), Alabama, Oklahoma

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

6) Texas A&M 

Last week: 6 (-)

Overall Record: 30-12 (11-4 SEC)

Last week’s results: Beat McNeese, swept Ole Miss (10-6, 7-5, 10-9)

Key wins: Duke, LSU (2x), Texas, Georgia (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

7) Tennessee

Last week: No. 8 (+1)

Overall Record: 37-6 (12-6 SEC)

Last week’s results: Beat ETSU, Kennesaw State, swept Kentucky series (5-0, 6-0, 10-3)

Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

8) LSU 

Last week: 10 (+2)

Overall Record: 28-14 (6-9 SEC)

Last week’s results: Beat Central Arkansas, won Arizona series (4-1, 3-1, 2-4)

Key wins: Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma, Arizona (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

9) Georgia 

Last week: 7 (-2)

Overall Record: 31-11 (9-6 SEC)

Last week’s results: Beat USC-Upstate, won Missouri series (8-0 [5], 3-4, 4-0)

Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x), Texas A&M

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

10) Mississippi State

Last week: 9 (-1)

Overall Record: 34-11 (6-9 SEC)

Last week’s results: Lost Arkansas series (1-0, 0-8 [5], 3-10)

Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x), Florida, Arkansas

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

11) Missouri

Last week: 11 (-)

Overall Record: 22-22 (6-9 SEC)

Last week’s results: Lost Georgia series (0-8 [5], 4-3, 0-4)

Key wins: Duke, Alabama, LSU, Georgia

Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston

Predicted NCAA Tournament team: No

12) South Carolina 

Last week: 12 (-)

Overall Record: 23-20 (3-12 SEC)

Last week’s results: Swept by Florida (0-5, 2-15 [5], 1-6)

Key wins: Washington, LSU, Tennessee 

Bad losses: Marist

Predicted NCAA Tournament team: Yes

13) Ole Miss

Last week: 13 (-)

Overall Record: 26-18 (2-13 SEC)

Last week’s results: Beat Samford, swept by Texas A&M (6-10, 5-7, 9-10)

Key wins: Tennessee (x2)

Bad losses: Boise State

Predicted NCAA Tournament team: No

14) Auburn

Last week: 14 (-)

Overall Record: 23-19 (2-13 SEC)

Last week’s results: Swept by Alabama (0-1, 0-4, 1-9 [6])

Key wins: Clemson, Oregon

Bad losses: Pitt

Predicted NCAA Tournament team: Yes

15) Kentucky

Last week: 15 (-)

Overall Record: 24-22 (1-16 SEC)

Last week’s results: Beat Morehead State, swept by Tennessee (0-5, 0-6, 3-10)

Key wins: Stanford  

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: No

