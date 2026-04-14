SEC softball Week 11 power rankings: All eyes on Top 5 series between Arkansas and OU
Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.
1) Oklahoma
Last week: No. 2 (+1)
Overall Record: 40-4 (13-2 SEC)
Last week’s results: Won Texas series (3-0, 4-3, 6-8 [8])
Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2), Texas (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
2) Alabama
Last week: 1 (-1)
Overall Record: 39-3 (12-3 SEC)
Last week’s results: Beat South Alabama, swept Auburn (1-0, 4-0, 9-1 [6])
Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x), Texas (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
3) Arkansas
Last week: No. 4 (+1)
Overall Record: 35-6 (10-5 SEC)
Last week’s results: Won Mississippi State series (0-1, 8-0 [5], 10-3)
Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2), Mississippi State (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
4) Florida
Last week: No. 5 (+1)
Overall Record: 40-5 (14-4 SEC)
Last week’s results: Beat USF, swept South Carolina (5-0, 15-2 [5], 6-1)
Key wins: Tennessee (2x), Arkansas, Mississippi State (2x), South Carolina (x3)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
5) Texas
Last week: No. 3 (-2)
Overall Record: 33-6 (10-5 SEC)
Last week’s results: Lost OU series (0-3, 3-4. 8-6 [8])
Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2), Alabama, Oklahoma
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
6) Texas A&M
Last week: 6 (-)
Overall Record: 30-12 (11-4 SEC)
Last week’s results: Beat McNeese, swept Ole Miss (10-6, 7-5, 10-9)
Key wins: Duke, LSU (2x), Texas, Georgia (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
7) Tennessee
Last week: No. 8 (+1)
Overall Record: 37-6 (12-6 SEC)
Last week’s results: Beat ETSU, Kennesaw State, swept Kentucky series (5-0, 6-0, 10-3)
Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
8) LSU
Last week: 10 (+2)
Overall Record: 28-14 (6-9 SEC)
Last week’s results: Beat Central Arkansas, won Arizona series (4-1, 3-1, 2-4)
Key wins: Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma, Arizona (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
9) Georgia
Last week: 7 (-2)
Overall Record: 31-11 (9-6 SEC)
Last week’s results: Beat USC-Upstate, won Missouri series (8-0 [5], 3-4, 4-0)
Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x), Texas A&M
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
10) Mississippi State
Last week: 9 (-1)
Overall Record: 34-11 (6-9 SEC)
Last week’s results: Lost Arkansas series (1-0, 0-8 [5], 3-10)
Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x), Florida, Arkansas
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
11) Missouri
Last week: 11 (-)
Overall Record: 22-22 (6-9 SEC)
Last week’s results: Lost Georgia series (0-8 [5], 4-3, 0-4)
Key wins: Duke, Alabama, LSU, Georgia
Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston
Predicted NCAA Tournament team: No
12) South Carolina
Last week: 12 (-)
Overall Record: 23-20 (3-12 SEC)
Last week’s results: Swept by Florida (0-5, 2-15 [5], 1-6)
Key wins: Washington, LSU, Tennessee
Bad losses: Marist
Predicted NCAA Tournament team: Yes
13) Ole Miss
Last week: 13 (-)
Overall Record: 26-18 (2-13 SEC)
Last week’s results: Beat Samford, swept by Texas A&M (6-10, 5-7, 9-10)
Key wins: Tennessee (x2)
Bad losses: Boise State
Predicted NCAA Tournament team: No
14) Auburn
Last week: 14 (-)
Overall Record: 23-19 (2-13 SEC)
Last week’s results: Swept by Alabama (0-1, 0-4, 1-9 [6])
Key wins: Clemson, Oregon
Bad losses: Pitt
Predicted NCAA Tournament team: Yes
15) Kentucky
Last week: 15 (-)
Overall Record: 24-22 (1-16 SEC)
Last week’s results: Beat Morehead State, swept by Tennessee (0-5, 0-6, 3-10)
Key wins: Stanford
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: No
