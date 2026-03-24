SEC softball Week 8 power rankings

Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.

Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.

1) Texas

Last week: No. 1 (-)

Overall Record: 28-1

Last week’s results: Beat Baylor (twice)

Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, South Carolina (x3)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

2) Florida

Last week: No. 6 (+4)

Overall Record: 31-2

Last week’s results: Won Tennessee series (1-2, 5-2, 3-2)

Key wins: Tennessee (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

3) Alabama

Last week: 3 (-)

Overall Record: 29-2

Last week’s results: Beat Louisiana Monroe, won Missouri series (2-1, 2-5, 4-3)

Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

4) Oklahoma

Last week: No. 5 (+1)

Overall Record: 32-2

Last week’s results: Beat Memphis, swept Ole Miss (10-0 [6], 14-2 [5], 5-2)

Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

5) Tennessee

Last week: No. 2 (-3)

Overall Record: 28-3

Last week’s results: Lost series to Florida (2-1, 2-5, 2-3)

Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

6) Arkansas

Last week: No. 4 (-2)

Overall Record: 27-4

Last week’s results: Beat Central Arkansas, swept UConn

Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

7) Georgia

Last week: 7 (-)

Overall Record: 23-8

Last week’s results: Beat Georgia Tech, won Mississippi State series (6-3, 2-3, 7-4)

Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

8) Mississippi State

Last week: 8 (-)

Overall Record: 29-6

Last week’s results: Beat UAB, lost Georgia series (3-6, 3-2, 4-7)

Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

9) Texas A&M

Last week: 9 (-)

Overall Record: 22-9

Last week’s results: Swept Kentucky (10-2 [6], 7-1, 9-6)

Key wins: Duke, LSU (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

10) LSU

Last week: 10 (-)

Overall Record: 21-10

Last week’s results: Won South Carolina series (5-6 [12], 5-1, 2-1)

Key wins: Oklahoma State

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

11) Auburn

Last week: 11 (-)

Overall Record: 22-10

Last week’s results: Beat South Alabama, Jacksonville State and Florida A&M

Key wins: Clemson, Oregon

Bad losses: Pitt

Predicted NCAA Tournament team: Yes

12) South Carolina

Last week: 12 (-)

Overall Record: 21-12

Last week’s results: Beat Georgia Southern, lost LSU series (6-5 [12], 1-5, 1-2)

Key wins: Washington, LSU

Bad losses: Marist

Predicted NCAA Tournament team: Yes

13) Missouri

Last week: 15 (+2)

Overall Record: 15-18

Last week’s results: Swept Illinois (3-0, 9-4), lost Alabama series (1-2, 5-2, 3-4)

Key wins: FAU, Duke, Alabama

Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston

Predicted NCAA Tournament team: No

14) Kentucky

Last week: 13 (-1)

Overall Record: 20-12

Last week’s results: Beat Houston, swept by Texas A&M (2-10 [6], 1-7, 6-9)

Key wins: Stanford

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: No

15) Ole Miss

Last week: 14 (-1)

Overall Record: 20-14

Last week’s results: Beat Louisiana Tech, swept by Oklahoma (0-10 [6], 2-14 [5], 2-5)

Key wins: None

Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton

Predicted NCAA Tournament team: No

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