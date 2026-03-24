SEC softball Week 8 power rankings
Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.
Follow HawgBeat all season long for coverage of the Razorbacks.
1) Texas
Last week: No. 1 (-)
Overall Record: 28-1
Last week’s results: Beat Baylor (twice)
Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, South Carolina (x3)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
2) Florida
Last week: No. 6 (+4)
Overall Record: 31-2
Last week’s results: Won Tennessee series (1-2, 5-2, 3-2)
Key wins: Tennessee (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
3) Alabama
Last week: 3 (-)
Overall Record: 29-2
Last week’s results: Beat Louisiana Monroe, won Missouri series (2-1, 2-5, 4-3)
Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
4) Oklahoma
Last week: No. 5 (+1)
Overall Record: 32-2
Last week’s results: Beat Memphis, swept Ole Miss (10-0 [6], 14-2 [5], 5-2)
Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
5) Tennessee
Last week: No. 2 (-3)
Overall Record: 28-3
Last week’s results: Lost series to Florida (2-1, 2-5, 2-3)
Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
6) Arkansas
Last week: No. 4 (-2)
Overall Record: 27-4
Last week’s results: Beat Central Arkansas, swept UConn
Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
7) Georgia
Last week: 7 (-)
Overall Record: 23-8
Last week’s results: Beat Georgia Tech, won Mississippi State series (6-3, 2-3, 7-4)
Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
8) Mississippi State
Last week: 8 (-)
Overall Record: 29-6
Last week’s results: Beat UAB, lost Georgia series (3-6, 3-2, 4-7)
Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
9) Texas A&M
Last week: 9 (-)
Overall Record: 22-9
Last week’s results: Swept Kentucky (10-2 [6], 7-1, 9-6)
Key wins: Duke, LSU (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
10) LSU
Last week: 10 (-)
Overall Record: 21-10
Last week’s results: Won South Carolina series (5-6 [12], 5-1, 2-1)
Key wins: Oklahoma State
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
11) Auburn
Last week: 11 (-)
Overall Record: 22-10
Last week’s results: Beat South Alabama, Jacksonville State and Florida A&M
Key wins: Clemson, Oregon
Bad losses: Pitt
Predicted NCAA Tournament team: Yes
12) South Carolina
Last week: 12 (-)
Overall Record: 21-12
Last week’s results: Beat Georgia Southern, lost LSU series (6-5 [12], 1-5, 1-2)
Key wins: Washington, LSU
Bad losses: Marist
Predicted NCAA Tournament team: Yes
13) Missouri
Last week: 15 (+2)
Overall Record: 15-18
Last week’s results: Swept Illinois (3-0, 9-4), lost Alabama series (1-2, 5-2, 3-4)
Key wins: FAU, Duke, Alabama
Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston
Predicted NCAA Tournament team: No
14) Kentucky
Last week: 13 (-1)
Overall Record: 20-12
Last week’s results: Beat Houston, swept by Texas A&M (2-10 [6], 1-7, 6-9)
Key wins: Stanford
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: No
15) Ole Miss
Last week: 14 (-1)
Overall Record: 20-14
Last week’s results: Beat Louisiana Tech, swept by Oklahoma (0-10 [6], 2-14 [5], 2-5)
Key wins: None
Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton
Predicted NCAA Tournament team: No
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