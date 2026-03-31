SEC softball Week 9 power rankings: Arkansas back in Top 5, Tennessee reeling, Mizzou making noise

by: Kyle Sutherland1 hour agoHawgBeat

Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.

1) Texas

Last week: No. 1 (-)

Overall Record: 31-2 (8-1 SEC)

Last week’s results: Beat Texas State, won Texas A&M series (9-8, 3-2, 7-9)

Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

2) Oklahoma

Last week: No. 4 (+2)

Overall Record: 34-3 (8-1 SEC)

Last week’s results: Won LSU series (3-2 [8], 1-3, 8-4)

Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

3) Alabama 

Last week: 3 (-)

Overall Record: 33-2 (7-2 SEC)

Last week’s results: Beat Jacksonville State, North Alabama, swept North Dakota State (8-1, 13-0 [5])

Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

4) Arkansas 

Last week: No. 6 (+2)

Overall Record: 30-5 (5-4 SEC)

Last week’s results: Beat Central Arkansas, won Florida series (6-2, 6-12, 6-4)

Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

5) Florida

Last week: No. 2 (-3)

Overall Record: 33-4 (9-3 SEC)

Last week’s results: Beat Stetson, lost Arkansas series (2-6, 12-6, 4-6)

Key wins: Tennessee (2x), Arkansas

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

6) Georgia 

Last week: 7 (+1)

Overall Record: 27-8 (6-3 SEC)

Last week’s results: Beat Mercer, swept Kentucky (1-2 [6], 11-1 [5], 5-0)

Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

7) Texas A&M 

Last week: 9 (+2)

Overall Record: 24-11 (6-3 SEC)

Last week’s results: Beat Sam Houston, lost Texas series (8-9, 2-3, 9-7)

Key wins: Duke, LSU (2x), Texas

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

8) Tennessee

Last week: No. 5 (-3)

Overall Record: 30-5 (7-5 SEC)

Last week’s results: Beat Tennessee Tech, lost Ole Miss series (1-2, 1-2, 4-3)

Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

9) Mississippi State

Last week: 8 (-1)

Overall Record: 32-7 (3-5 SEC)

Last week’s results: Beat UT – Martin, won South Carolina series (0-2, 2-3, 4-3)

Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x)

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

10) LSU 

Last week: 10 (-)

Overall Record: 23-12 (4-8 SEC)

Last week’s results: Beat Louisiana Tech, lost Oklahoma series (2-3 [8], 3-1, 4-8)

Key wins: Oklahoma State

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: Yes

11) Missouri

Last week: 13 (+2)

Overall Record: 19-18 (4-5 SEC)

Last week’s results: Beat SIUE, swept Auburn (3-0, 6-3, 6-4)

Key wins: FAU, Duke, Alabama, Auburn (x3)

Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston

Predicted NCAA Tournament team: No

12) South Carolina 

Last week: 12 (-)

Overall Record: 22-15 (2-7 SEC)

Last week’s results: Lost to Clemson, lost Mississippi State series (2-0, 0-2, 3-4)

Key wins: Washington, LSU

Bad losses: Marist

Predicted NCAA Tournament team: Yes

13) Ole Miss

Last week: 15 (+2)

Overall Record: 23-15 (2-10 SEC)

Last week’s results: Beat UAB, won Tennessee series (2-1, 2-1, 3-4)

Key wins: Tennessee (x2)

Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton

Predicted NCAA Tournament team: No

14) Auburn

Last week: 11 (-3)

Overall Record: 23-13 (2-7 SEC)

Last week’s results: Beat South Alabama, lost Missouri series (0-3, 3-6, 4-6)

Key wins: Clemson, Oregon

Bad losses: Pitt

Predicted NCAA Tournament team: Yes

15) Kentucky

Last week: 15 (-1)

Overall Record: 21-16 (1-11 SEC)

Last week’s results: Beat Bellarmine, lost to Louisville, swept by Georgia (2-10 [6], 1-11 [5], 0-5)

Key wins: Stanford  

Bad losses: None

Predicted NCAA Tournament team: No

