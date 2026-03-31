SEC softball Week 9 power rankings: Arkansas back in Top 5, Tennessee reeling, Mizzou making noise
Each week through the end of the 2026 college softball season (save for postseason play when teams are seeded), HawgBeat will release weekly SEC power rankings based on team performance and overall strength of schedule. Here are where the 15 teams currently stand.
1) Texas
Last week: No. 1 (-)
Overall Record: 31-2 (8-1 SEC)
Last week’s results: Beat Texas State, won Texas A&M series (9-8, 3-2, 7-9)
Key wins: Washington (x2), Nebraska, Arizona (x2), Stanford, Texas A&M (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
2) Oklahoma
Last week: No. 4 (+2)
Overall Record: 34-3 (8-1 SEC)
Last week’s results: Won LSU series (3-2 [8], 1-3, 8-4)
Key wins: Arizona (2x), Arizona State, Duke, Washington, Auburn (3x), LSU (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
3) Alabama
Last week: 3 (-)
Overall Record: 33-2 (7-2 SEC)
Last week’s results: Beat Jacksonville State, North Alabama, swept North Dakota State (8-1, 13-0 [5])
Key wins: Florida State (2x), Arkansas (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
4) Arkansas
Last week: No. 6 (+2)
Overall Record: 30-5 (5-4 SEC)
Last week’s results: Beat Central Arkansas, won Florida series (6-2, 6-12, 6-4)
Key wins: Virginia, Clemson, Georgia (2x), Alabama, Florida (x2)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
5) Florida
Last week: No. 2 (-3)
Overall Record: 33-4 (9-3 SEC)
Last week’s results: Beat Stetson, lost Arkansas series (2-6, 12-6, 4-6)
Key wins: Tennessee (2x), Arkansas
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
6) Georgia
Last week: 7 (+1)
Overall Record: 27-8 (6-3 SEC)
Last week’s results: Beat Mercer, swept Kentucky (1-2 [6], 11-1 [5], 5-0)
Key wins: Nebraska, Duke, Arkansas, Mississippi State (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
7) Texas A&M
Last week: 9 (+2)
Overall Record: 24-11 (6-3 SEC)
Last week’s results: Beat Sam Houston, lost Texas series (8-9, 2-3, 9-7)
Key wins: Duke, LSU (2x), Texas
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
8) Tennessee
Last week: No. 5 (-3)
Overall Record: 30-5 (7-5 SEC)
Last week’s results: Beat Tennessee Tech, lost Ole Miss series (1-2, 1-2, 4-3)
Key wins: Oregon, Nebraska, Florida Atlantic, UCLA, Florida State. LSU (x3), Florida
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
9) Mississippi State
Last week: 8 (-1)
Overall Record: 32-7 (3-5 SEC)
Last week’s results: Beat UT – Martin, won South Carolina series (0-2, 2-3, 4-3)
Key wins: Clemson, Tennessee, Georgia, South Carolina (2x)
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
10) LSU
Last week: 10 (-)
Overall Record: 23-12 (4-8 SEC)
Last week’s results: Beat Louisiana Tech, lost Oklahoma series (2-3 [8], 3-1, 4-8)
Key wins: Oklahoma State
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: Yes
11) Missouri
Last week: 13 (+2)
Overall Record: 19-18 (4-5 SEC)
Last week’s results: Beat SIUE, swept Auburn (3-0, 6-3, 6-4)
Key wins: FAU, Duke, Alabama, Auburn (x3)
Bad losses: Penn State, South Alabama, Houston
Predicted NCAA Tournament team: No
12) South Carolina
Last week: 12 (-)
Overall Record: 22-15 (2-7 SEC)
Last week’s results: Lost to Clemson, lost Mississippi State series (2-0, 0-2, 3-4)
Key wins: Washington, LSU
Bad losses: Marist
Predicted NCAA Tournament team: Yes
13) Ole Miss
Last week: 15 (+2)
Overall Record: 23-15 (2-10 SEC)
Last week’s results: Beat UAB, won Tennessee series (2-1, 2-1, 3-4)
Key wins: Tennessee (x2)
Bad losses: Boise State, Cal State Fullerton
Predicted NCAA Tournament team: No
14) Auburn
Last week: 11 (-3)
Overall Record: 23-13 (2-7 SEC)
Last week’s results: Beat South Alabama, lost Missouri series (0-3, 3-6, 4-6)
Key wins: Clemson, Oregon
Bad losses: Pitt
Predicted NCAA Tournament team: Yes
15) Kentucky
Last week: 15 (-1)
Overall Record: 21-16 (1-11 SEC)
Last week’s results: Beat Bellarmine, lost to Louisville, swept by Georgia (2-10 [6], 1-11 [5], 0-5)
Key wins: Stanford
Bad losses: None
Predicted NCAA Tournament team: No
