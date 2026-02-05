Skip to main content
Arkansas
WATCH: Arkansas assistant coach Chuck Martin previews Mississippi State game

84308804_10218269737748095_2594598522426753024_nby: Kyle Sutherland56 minutes agoHawgBeat

Arkansas assistant coach/recruiting coordinator Chuck Martin previews the No. 21 Razorbacks’ matchup against the Mississippi State Bulldogs at Humphrey Coliseum in Starkville on Saturday.

